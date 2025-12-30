Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dainik Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল।

    Published on: Dec 30, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? আজ ২০২৫ সালের শেষলগ্নে ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে আজ দেখে নিন মঙ্গলবার কেমন কাটবে আপনার। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আজকের রাশিফল। আজকের রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার ভাগ্য কেমন কাটতে চলেছে দিনভর? রইস জ্যোতিষমতে তার আভাস।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল দেখে নিন।
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল দেখে নিন।

    সিংহ

    দিনটি আপনার জন্য অন্য যেকোনো দিনের তুলনায় ভালো হতে চলেছে। আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে ভালো সময় কাটাবেন এবং বন্ধুদের সাথে ভালোভাবে মিশে যাবেন। রাজনীতিতে যারা কাজ করছেন তারা তাদের কাজের মাধ্যমে নতুন স্বীকৃতি পাবেন। আপনাকে যেকোনো নতুন উদ্যোগের বিষয়ে সাবধানতার সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা তাদের লালিত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে। যদি তারা কোনও কোর্সে ভর্তির কথা ভাবছেন, তাহলে তারা তা করতে পারবেন।

    ( Taiwan China Conflict :তাইপেইকে USর অস্ত্র দেওয়ার পাল্টা? তাইওয়ানকে ঘিরে ফেলে সেনা মহড়া শুরু চিনের, কী ঘটছে?)

    ( India Hits Back Pakistan: সংখ্যালঘু ইস্যুতে ভারতকে নিশানা করতেই পাকিস্তানকে মোক্ষম জবাব দিল্লির! বিদেশমন্ত্রক বলল..)

    ( Taiwan China Conflict :তাইপেইকে USর অস্ত্র দেওয়ার পাল্টা? তাইওয়ানকে ঘিরে ফেলে সেনা মহড়া শুরু চিনের, কী ঘটছে?)

    কন্যা

    আপনার অলসতা ত্যাগ করে আপনার কথাবার্তায় মৃদু স্বর বজায় রেখে এগিয়ে যেতে হবে। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করবেন না। আপনার মা আপনাকে একটি দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন, যা আপনাকে সময়মতো সম্পন্ন করতে হবে। আপনি যদি কোনও বিষয়ে চিন্তিত থাকেন, তাহলে আপনি আপনার ভাইদের সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, তবে অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রচেষ্টা এড়িয়ে চলুন।

    তুলা

    আপনি আপনার আয়ের তুলনায় বেশি খরচ করবেন, যা আপনার টেনশন বাড়াবে। আপনার সন্তানের স্বেচ্ছাচারী আচরণ নিয়ে আপনি চিন্তিত থাকবেন। একসাথে অনেক কাজ করার ফলে আপনার একাগ্রতা বাড়বে। আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, এমনকি কেনাকাটা করতেও যেতে পারেন। আপনার সহকর্মীর সাথে অপ্রয়োজনীয় ঝগড়া হতে পারে। ভ্রমণের সময় আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন।

    বৃশ্চিক

    ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি ভালো করবেন, যা আপনাকে আপনার বসের চোখের মণি করে তুলবে। পদোন্নতির কথাও সামনে এগোতে পারে। যেকোনো নতুন কাজ একটু ভেবেচিন্তে করুন এবং আপনার সময়কে বুদ্ধিমানের সাথে কাজে লাগান। আপনি যদি নতুন চাকরি খুঁজছেন, তাহলে আপনার এটি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদে, যেকোনো অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dainik Rashifal Leo To Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes