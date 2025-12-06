Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্যে আজ শনিবার স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক দিয়ে কারা লাকি, দেখে নিন। রইল রাশিফল।
সিংহ
দিনটি আপনার জন্য দাতব্য কাজে জড়িত হয়ে খ্যাতি অর্জনের দিন হবে। অগ্রগতির পথে বাধাগুলিও দূর হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কথা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করার জন্য আপনি যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করবেন তা উপকারী হবে। আপনি অন্য কোনও চাকরির চেষ্টা করার কথা বিবেচনা করতে পারেন। কিছু বিষয়ে আপনার কিছু বিচক্ষণতা অবলম্বন করার প্রয়োজন হতে পারে।
( IndiGo cancellation chaos: ইন্ডিগো-বিপর্যয়ের জের! বেঙ্গালুরু-দিল্লি ফ্লাইটের ভাড়া ছুঁল ৭০ হাজার,কলকাতা…)
( Pakistan on Imran Khan: পাকিস্তানের CDFর তখতে মুনির বসতেই ইমরানকে নিয়ে বোমা ফাটাল ISPR! তুঙ্গে পারদ)
( Ketu Gochar: ২০২৬ সালে কেতু গোচর কন্যা, মেষ, কুম্ভে কী প্রভাব ফেলবে? রইল জ্যোতিষমত)
কন্যা
কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজে এমন পরিবর্তন আনতে পারেন যা আপনার জন্য উপকারী হবে। শিক্ষার্থীরা আজ প্রতিযোগিতার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকবে। আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। পরিবারে কোনও শুভ ও শুভ ঘটনার কারণে পরিবেশ মনোরম থাকবে। আপনার কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা হতে পারে। আপনি দাতব্য কাজেও খুব আগ্রহী হবেন।
তুলা
দিনটি কঠোর পরিশ্রমের জন্য দিন। আপনি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য ভালো অর্থ ব্যয় করবেন। প্রেমে পড়া ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গীর সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় ভালো করবে। আপনি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। আপনি যেকোনো মুলতুবি কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন।
বৃশ্চিক
আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজে এমন পরিবর্তন আনতে পারেন যা আপনার জন্য উপকারী হবে। শিক্ষার্থীরা আজ প্রতিযোগিতার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকবে। আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। পরিবারে কোনও শুভ ও শুভ ঘটনার কারণে পরিবেশ মনোরম থাকবে। আপনার কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )