    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    জ্যোতিষমতে রইল আজকের রাশিফল। গ্রহ ও নক্ষত্রদের অবস্থানের ভিত্তিতে আজ মঙ্গলবার দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।

    Published on: Dec 09, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। জ্যোতিষমতে রইল আজকের রাশিফল। গ্রহ ও নক্ষত্রদের অবস্থানের ভিত্তিতে আজ মঙ্গলবার দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।

    দৈনিক রাশিফল।
    দৈনিক রাশিফল।

    সিংহ

    আপনার পরামর্শে মানুষ মুগ্ধ হবে এবং আপনি পারিবারিক বিষয়গুলি একসাথে সমাধান করতে সক্ষম হবেন। আপনার কিছু শত্রু আপনাকে ঝামেলা করার চেষ্টা করবে। আপনার সন্তানের ক্যারিয়ারের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আপনার মেজাজ কিছুটা অস্থির থাকবে, তাই কারও সাথে কথা বলার আগে সাবধানে চিন্তা করুন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

    কন্যা

    আপনি যা কিছু করবেন তাতে সাফল্য পাবেন। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। কিছু পৈতৃক সম্পত্তি অর্জনে আপনি খুব খুশি হবেন। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। অবিবাহিতরা নতুন অতিথিকে স্বাগত জানাতে পারে। একটি পুরানো সমস্যা আবার দেখা দেবে, যা আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে।

    তুলা

    একসাথে একাধিক কাজ করার ফলে আপনার বিক্ষেপ বাড়তে পারে। যদি আপনি কারও সাথে কোনও লেনদেন করেন, তাহলে তা লিখিতভাবে করুন, অন্যথায় পরে আপনার ক্ষতি হতে পারে। আপনার কোনও পুরানো বন্ধুর কথা মনে পড়বে। যদি আপনার কোনও আর্থিক কাজ বাকি থাকে, তবে তা সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ, আপনার নতুন কিছু করার ইচ্ছা জাগ্রত হতে পারে।

    বৃশ্চিক

    আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। আপনার স্ত্রী আপনার প্রচেষ্টায় আপনার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবেন। আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে গভীরভাবে নিযুক্ত থাকবেন। ব্যবসায়িক অবস্থার উন্নতি হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্য়তা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal Leo To Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

