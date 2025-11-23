Edit Profile
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ কেমন কাটবে? ২৩ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Nov 23, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ রবিবার, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ সালে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রবিবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে এই চার রাশির মধ্যে কে কে লাকি, কার লড়াই জারি রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    সিংহ-কন্যা-তুলা-বৃশ্চিকের কেমন কাটবে ২৩ নভেম্বর ২০২৫? জানুন রাশিফল
    সিংহ-কন্যা-তুলা-বৃশ্চিকের কেমন কাটবে ২৩ নভেম্বর ২০২৫? জানুন রাশিফল

    সিংহ

    আপনার আরাম-আয়েশ এবং বিলাসিতা বৃদ্ধি পাবে। আপনি একটি বড় লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন। আপনি নতুন কিছু শেখার জন্য প্রচেষ্টা করবেন। আপনি অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় খুব আগ্রহী হবে। নতুন কিছু চেষ্টা করার আপনার ইচ্ছা জাগ্রত হতে পারে। আপনি সরকারি প্রকল্পগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হবেন।

    কন্যা

    দিনটি আপনার জন্য একটি মিশ্র দিন হতে চলেছে। বাড়িতে চলমান সমস্যাগুলি আবার দেখা দেবে, আপনার উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে। আপনার তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়ানো উচিত। তর্ক এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে, আপনাকে ছোটদের ভুল উপেক্ষা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত করবে। আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে।

    তুলা

    আপনি কিছু নতুন মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হবেন। আপনার বয়স্কদের অনুভূতিকে সম্মান করতে হবে। আপনি বন্ধুদের সাথে কিছু সময় কাটাবেন এবং এমনকি বাইরে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনাও করতে পারেন। আপনার শারীরিক সমস্যা নিয়ে আপনি কিছুটা চিন্তিত হতে পারেন, যার জন্য কিছু পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে।

    বৃশ্চিক

    ক্যারিয়ার সম্পর্কিত উদ্বেগগুলি চ্যালেঞ্জিং হলেও, আপনি আরও ভালো সুযোগের মুখোমুখি হতে পারেন। আপনি ভালো খাবার এবং পানীয় উপভোগ করবেন। আপনার আর্থিক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আবেগের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনি পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

