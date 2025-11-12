Ajker Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কারা লাকি? ১২ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল ১২ নভেম্বর, ২০২৫ সালে বুধবারের রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে। কোন ৩ রাশি আজ লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ ভোরেই দেখে নিন কোন কোন রাশির জাতক জাতিকার ভাগ্যে আজ রয়েছে লড়াই।
ধনু
আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনি চিন্তিত হতে পারেন। আজ আপনার বন্ধুদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের অবনতি আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। ব্যবসায় উত্থান-পতনের সম্মুখীন হবে, যা আপনার উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে। আপনি কোনও পুরানো বন্ধুকে মিস করতে পারেন। যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত কোনও কাজ নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তবে তা সম্পন্ন হতে পারে।
আপনার কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। পরিবারের কোনও সদস্যের সাথে তর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার অপরিচিতদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। আপনি যদি সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে সেই ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনার সন্তানরা পড়াশোনার জন্য বিদেশে যেতে পারে।
কুম্ভ
আপনার সন্তানের বিবাহের পথে যেকোনো বাধা দূর হবে। আপনি আধ্যাত্মিক সাধনায় খুব আগ্রহী হবেন। পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে উপহার পাওয়া আপনার জন্য অত্যন্ত আনন্দ বয়ে আনবে। আপনি কোনও বিনোদন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা কোনও বড় চুক্তি চূড়ান্ত করতে পারেন, যা আপনাকে আনন্দ দেবে।
মীন
আপনাকে লুকানো শত্রুদের থেকেও সতর্ক থাকতে হবে। আপনার বস যেকোনো চলমান কাজকে নষ্ট করার চেষ্টা করবেন। মানুষের সাথে আচরণ করার সময় আপনাকে বিচক্ষণ হতে হবে। আপনার পিতামাতার সমর্থন আপনার সাথে থাকবে এবং আপনি অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবেন, তবে গুজব বিশ্বাস করবেন না।