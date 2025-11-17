Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ সোমবার ১৭ নভেম্বর ২০২৫ সালের রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন। রইল রাশিফল। আজ ১৭ নভেম্বর ২০২৫ সালে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন জ্যোতিষ গণনাফলে। জ্যোতিষমতের গণনাফলে দেখে নিন রাশিচক্রের এই ৪ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে।
ধনু
আপনি অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হতে পারে। চোখ-কান খোলা রেখে কাজ করুন, তাই অপরিচিতদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। আপনি দূরবর্তী কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে হতাশাজনক খবর শুনতে পারেন। আপনি অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেবেন এবং বাড়িতে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারেন।
আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে একটি আশ্চর্য উপহার পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে, আপনি আপনার কাজের মাধ্যমে আপনার বসকে খুশি করবেন, যার ফলে পদোন্নতি হতে পারে। আপনি একটি নতুন যানবাহন কিনতে পারেন, যা আপনার জন্য উপকারী হবে।
আপনার ক্রমবর্ধমান ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কারণ আপনার বাজেট বিনামূল্যে থাকবে, যা আপনাকে যেকোনো প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবে। যারা নতুন বাড়ি বা অন্যান্য প্রকল্পের পরিকল্পনা করছেন তাদের তাদের আয়ের কথা মাথায় রেখে কাজ করার কথা বিবেচনা করা উচিত। পারিবারিক বিষয়গুলি একসাথে সমাধান করা উচিত। যদি আপনি উদ্বিগ্ন বোধ করেন, তাহলে আপনার বাবার সাথে আলোচনা করুন।
মীন
কর্মক্ষেত্রে কোনও কাজে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় কিছু ভুল হতে পারে। আপনার বস আপনার কোনও কথায় বিরক্ত হতে পারেন, তাই কথা বলার সময় খুব সাবধান থাকুন। আপনি পরিবারের সদস্যদের পিকনিক বা অন্য কিছুতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার ব্যবসায় কাঙ্ক্ষিত লাভ দেখে আপনি আনন্দিত হবেন।