Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ajker Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কারা লাকি? ২৩ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? রইল ২৩ নভেম্বর রাশিফল।

    Published on: Nov 23, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির মধ্যে ২৩ নভেম্বর ২০২৫, রবিবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে। চার রাশির ভাগ্যফলের গণনা অনুযায়ী জ্যোতিষমত কী বলছে দেখে নিন। রবিবার ভোরেই দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের রাশিফল দেখে নিন।
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের রাশিফল দেখে নিন।

    ধনু

    স্থগিত থাকা সম্পত্তি সংক্রান্ত আলোচনা আবার শুরু হতে পারে। আপনি নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন। আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে। আপনাকে একটি প্রধান লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। যেকোনো বিষয়ে আবেগপ্রবণ হওয়া এড়িয়ে চলুন। ব্যাংকিং খাতে কর্মরত ব্যক্তিরা তাদের কাজের প্রতি গভীর মনোযোগ দেবেন।

    মকর

    আপনি আপনার কথাবার্তা এবং আচরণ দিয়ে মানুষের মন জয় করবেন। আদালত-সম্পর্কিত বিষয়গুলি আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে। আজ আপনার কাজ কিছুটা ধীর হতে পারে, তবে আপনি উদ্যমী থাকবেন। অন্যদের ভুলগুলি আপনাকে উদারতার সাথে ক্ষমা করতে হবে। কোনও বিষয়ে দ্বিধা করবেন না। আপনি যদি আপনার দায়িত্বের সাথে আপস করেন তবে এটি পরে আপনার জন্য অসুবিধা তৈরি করবে।

    ( ২৮ নভেম্বর থেকে শনিদেবের সাড়েসাতিতে প্রভাবিত রাশিগুলির জীবনে কোন পরিবর্তন আসবে?)

    ( Ranveer Singh and Donald Trump Jnr: রাজকীয় বিয়ের আসরে ট্রাম্প-পুত্রকে কোন বলিউড গানের সঙ্গে নাচিয়ে ছাড়লেন রণবীর?)

    ( Vastu Shastra Tips for travel: ভ্রমণ-সুখ পেতে বেড়াতে যাওয়ার আগে এই ৬ জিনিস খেয়ালে রাখুন! রইল বাস্তুটিপস)

    কুম্ভ

    লাভের ছোট ছোট সুযোগগুলিকে হাতছাড়া হতে দেবেন না। আপনি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় জড়িত হতে পারেন। আপনার মনে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বজায় থাকবে। আপনার কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করতে হবে। আপনার ক্যারিয়ারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখতে পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতিও আপনার একটু সতর্ক থাকতে হবে, নাহলে সমস্যা বাড়বে।

    মীন

    কর্মক্ষেত্রে আপনি মানুষের মন জয় করতে সফল হবেন। আপনার কর্মকাণ্ড তাদের আস্থা অর্জন করবে। আপনি একটি বড় সাফল্য অর্জন করতে পারেন। আপনি সিনিয়র সদস্যদের সমর্থন পেতে থাকবেন। আপনি একটি নতুন সম্পত্তি অর্জন করতে পারেন, এবং আপনি অবশ্যই এতে সাফল্য পাবেন। আজ আপনি সরকার-সম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সফল হবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal Sagittarius To Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কারা লাকি? ২৩ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes