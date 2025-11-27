Edit Profile
    Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৭ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কারা লাকি? দেখে নিন ২৭ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল।

    Published on: Nov 27, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু,মকর,কুম্ভ,মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ২৭ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    ধনু-মকর-কুম্ভ-মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু-মকর-কুম্ভ-মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    ধনু

    দিনটি আপনার জন্য ভালো দিন হতে চলেছে। আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। আপনি একটি মনোরম কণ্ঠস্বর বজায় রাখবেন, যার ফলে কিছু নতুন মানুষের সাথে আপনার পরিচয় হবে। আপনার চারপাশের লোকেদের প্রতি আপনার সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ কিছু নতুন প্রতিপক্ষ আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করতে পারে। আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় জড়িত হবেন, যেখানে আপনাকে আপনার মতামত জানাতে হবে।

    মকর

    অনেক দিন পর আপনার পরিবারের কোনও সদস্যের সাথে দেখা হবে। আপনার কোনও ভুল পুনরাবৃত্তি করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি তর্কের কারণ হতে পারে। আপনি একটি নতুন পদ অর্জনে আনন্দিতও হবেন। একটি আশ্চর্যজনক পারিবারিক পার্টির আয়োজন করা হতে পারে।

    কুম্ভ

    আপনি যে কোনও কাজেই সাফল্য পাবেন, এবং আপনার মা আপনাকে কিছু দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন, তাই শিথিল হবেন না। যারা সরকারি চাকরি সম্পন্ন না হওয়ার বিষয়ে চিন্তিত, তারাও তাদের কাজ সম্পন্ন দেখতে পাবেন। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন।

    মীন

    আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তাহলে তা ফেরত পেতে পারেন। আপনার মায়ের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা কিছুটা উত্তেজনার কারণ হতে পারে, তবে একজন ভালো ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করলে এই সমস্যার সমাধান হবে। আপনি আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের বড়দের সাথে আলোচনা করতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

