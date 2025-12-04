Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন রাশিফলে।

    Published on: Dec 04, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। গ্রহ, নক্ষত্রদের অবস্থানের ভিত্তিতে রাশিফলে জেনে নিন আজকের জ্যোতিষ গণনার ফল। কোন রাশির ভাগ্যে আজ উত্থান, কার ভাগ্যে রয়েছে পতন, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন

    ধনু

    দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। আপনি কাজের জন্য ভ্রমণে ব্যস্ত থাকবেন। আপনার কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। দীর্ঘদিন পর কোনও বন্ধুর সাথে দেখা করে আপনি খুশি হবেন। আপনার প্রেমের সম্পর্ক আরও গভীর হবে এবং আপনার স্ত্রীর সাথে তর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    মকর

    দিনটি আপনার জন্য সাবধানতার সাথে কাজ করার দিন হবে। আপনাকে ধৈর্য এবং সংযম বজায় রাখতে হবে। আপনার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আপনি মজার মেজাজে থাকবেন। আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে কিছু সময় কাটাবেন, যা দ্বন্দ্ব সমাধানেও সহায়তা করবে। পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে উত্তেজনা থাকবে।

    ( India T20 Squad: দ. আফ্রিকার বিরুদ্ধে T20-র ভারতীয় টিমে ফিরলেন গিল, দলে এলেন এই বোলারও)

    ( Haryana kids murder: নিজের চেয়ে সুন্দর মেয়ে দেখলেই 'বিরক্তি'! হিংসা?বাড়ির ছোট্ট কন্যাকে খুন মহিলার, সন্তানকেও..)

    ( Lucky Zodiac Signs from 6 December: ভাগ্য ঘুরতে চলেছে ৬ ডিসেম্বর থেকে! বুধের কৃপায় লাকি এই ৩ রাশি)

    কুম্ভ

    আপনি একটি নতুন প্রকল্পে কাজ শুরু করতে পারেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আপনাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অন্যের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয়ভাবে হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলুন। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। আপনার শ্বশুরবাড়ির কারও সাথে আপনার আর্থিক বিরোধ হতে পারে। অবিবাহিতরা একজন সঙ্গী খুঁজে পাবেন।

    মীন

    আপনি আপনার আর্থিক পরিস্থিতির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেবেন, যা আপনাকে সাফল্য এনে দেবে। আপনার সহকর্মীদের অনুভূতিকে সম্মান করতে হবে, তাই এমন কিছু বলা এড়িয়ে চলুন যা তাদের আঘাত করতে পারে। আপনার সময়কে বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করুন, কারণ অসাবধানতা কেবল আপনার সমস্যাই বাড়িয়ে তুলবে। কোনও নতুন প্রচেষ্টা শুরু করার আগে আপনাকে সাবধানে চিন্তা করতে হবে। আপনি অতীতের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dainik Rashifal Sagittarius To Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes