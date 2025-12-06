Ajker Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন রাশিফল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ সালের রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রাশিফলে দেখে নিন আজ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থ, এই সমস্ত দিক দিয়ে কার ভাগ্যে কী রয়েছে।
ধনু
যদি আপনার টাকা ব্যবসায় আটকে থাকে, তাহলে তা পুনরুদ্ধার হতে পারে। আপনি আপনার সন্তানের ক্যারিয়ার নিয়ে একটু চিন্তিত থাকবেন। আপনি আপনার বাবার কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। আপনার কাজের ব্যাপারে অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন। অনেক দিন পর আপনার কোনও বন্ধুর সাথে দেখা হবে।
মকর
আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন এবং সাহচর্য পাবেন, তবে যানবাহন ব্যবহার করার সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আজ আপনার কিছু ব্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে যা আপনি না চাইলেও বহন করতে বাধ্য হতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে চলমান যেকোনো তর্কের সমাধান হবে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার গভীর মনোযোগ দেওয়া উচিত।
কুম্ভ
দিনটি আপনার জন্য উপকারী হবে, তবে তাড়াহুড়ো কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে। যারা কর্মসংস্থানের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা কিছু সুসংবাদ শুনতে পাবেন; তারা ভালো অবস্থানে কাজ খুঁজে পেতে পারেন। আপনার কাজের পরিকল্পনা করতে হবে। আপনি একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করার পরিকল্পনাও করতে পারেন, তবে কারও পরামর্শের উপর ভিত্তি করে কোনও বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন।
মীন
আপনি ধর্মীয় কাজে খুব আগ্রহী হবেন। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা সমস্যার সৃষ্টি করবে। আপনি যদি কারও কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার কথা ভাবছেন, তাহলে আপনি সহজেই তা পেয়ে যাবেন। আপনার যেকোনো কাজে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন।
