    Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ৯ ডিসেম্বর ২০২৫র রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Dec 09, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ মঙ্গলবার দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক দিয়ে আজ গোটা দিন চার রাশির জন্য কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। জ্যোতিষ গণনামতে আজকের দিনে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের বিচারে দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।

    ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
    ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু

    আপনার কাজে পরিবর্তন আনার দিন। যদি আপনার টাকা কোথাও আটকে থাকে, তাহলে তা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে কোনও বিষয়ে বিরক্ত হতে পারেন। যদি তাই হয়, তাহলে বসে সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করুন। যানবাহন ব্যবহারের সময় আপনাকে একটু সতর্ক থাকতে হবে। নতুন কিছু চেষ্টা করার ইচ্ছা আপনার থাকবে। আপনার শারীরিক সমস্যা উপেক্ষা করবেন না

    মকর

    দিনটি আপনার জন্য স্বস্তির দিন হবে, তবে আপনার পিতামাতার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আপনার সন্তানদের প্রভাবে কোনও বড় বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এর ফলে ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসা শুরু করার আগে চোখ-কান খোলা রাখুন, অন্যথায় আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

    কুম্ভ

    আপনার কঠোর পরিশ্রমের উপর আস্থা রাখুন এবং আপনার কাজগুলি এগিয়ে নিয়ে যান। আপনার বাবার সাথে কাজের বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। আপনি আপনার বসের কাছ থেকে একটি দায়িত্বশীল দায়িত্ব পেতে পারেন, যার জন্য আপনাকে কিছু নিয়মের প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হবে।

    মীন

    আপনার জন্য ব্যয়বহুল দিন হতে চলেছে। বিবাহিত জীবন সুখী হবে। আপনার আয়ের উপর ভিত্তি করে ব্যয় করতে হবে। অপরিচিতদের বিশ্বাস করবেন না। আপনি নতুন কিছু শুরু করতে পারেন। আপনি যদি অংশীদারিত্বে কাজ করেন, তাহলে আপনার সঙ্গীর সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি হবে, যা আপনার ব্যবসার উন্নতি করবে। আপনি বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য কিছু অর্থের ব্যবস্থাও করতে পারেন। কোনও সহকর্মী আপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dainik Rashifal Sagittarius To Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

