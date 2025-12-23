Edit Profile
    Dhanyog 2026: তুলা সহ একগুচ্ছ রাশির কপাল খুলতে চলেছে ২০২৬ সালে! কৃপা করবে শনিদেবের এই যোগ

    শনিদেব তৈরি করবেন ধনযোগ। 

    Published on: Dec 23, 2025 12:01 PM IST
    By Sritama Mitra
    ২০২৬ আসতে আর হাতে গোনা দিন বাকি। আসন্ন বছর ঘিরে অনেকেই অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন। আগামী বছর কেমন কাটকে চলেছে, তা নিয়ে রয়েছে উৎসাহ, কৌতূহল। এদিকে, জ্যোতিষশাস্ত্রমতে আসন্ন বছরে বহু রাশির ভাগ্য ঘুরিয়ে দিতে চলেছেন শনিদেব। শনিদেব ২০২৬ সালে উদিত হয়েই তৈরি করবেন ধনযোগ। শনিদেব ২০২৬ সালে, শনি মীন রাশিতে উদিত হবে, যার কারণে 'ধনযোগ' নামে একটি রাজযোগ তৈরি হবে। তাতে কাদের ভাগ্য খুলবে? দেখে নিন।

    শনিদেব তৈরি করবেন ধনযোগ।
    তুলা

    ধনরাজ্যযোগের গঠন তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। শনি আপনার রাশিচক্র থেকে ষষ্ঠ ঘরে গমন করছে। অতএব, যাদের আদালতের মামলা রয়েছে তারা জয়লাভ করতে পারেন। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং বৈবাহিক জীবন আরও স্থিতিশীল হয়ে উঠবে। যাঁরা চাকরিজীবী তাঁরা পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধির আশা করবেন। পারিবারিক বিষয়ে আপনি সুসংবাদ শুনতে পারেন। আপনার ইচ্ছা পূরণ হবে। এই সময়ে আপনি অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভও পেতে পারেন।

    কর্কট

    কর্কট রাশির জাতকদের জন্য, ধন রাজযোগের গঠন ইতিবাচক প্রমাণিত হতে পারে। শনি আপনার রাশিচক্রের ভাগ্যের ঘরে গমন করবে। ফলস্বরূপ, আপনি আপনার ভাগ্য আপনার পক্ষে পাবেন। মুলতুবি থাকা কাজগুলি সম্পন্ন হবে। আপনি মানসিক শান্তি এবং ইতিবাচক শক্তি অনুভব করবেন। আপনার সামাজিক অবস্থান বৃদ্ধি পেতে পারে। এই সময়ে, আপনি নতুন পরিচিতি থেকে প্রচুর উপকৃত হবেন।

    মকর

    মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ধন রাজযোগ খুবই উপকারী প্রমাণিত হবে। শনি আপনার রাশিচক্র থেকে তৃতীয় স্থানে বিপরীতমুখী থাকবে। এটি আপনার সাহস এবং বীরত্ব বৃদ্ধি করবে। আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য নতুন পরিকল্পনাগুলি দুর্দান্ত প্রমাণিত হবে। যারা নতুন সম্পত্তি বা যানবাহন কিনতে চান তাদের জন্য একটি দুর্দান্ত সুযোগ রয়েছে। পরিবারের মধ্যে সুখ এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। এটি আপনার ইচ্ছা পূরণের দিন হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dhanyog 2026: তুলা সহ একগুচ্ছ রাশির কপাল খুলতে চলেছে ২০২৬ সালে! কৃপা করবে শনিদেবের এই যোগ

