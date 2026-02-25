এবারের রঙের উৎসব ৪ রাশির জন্য একটু বেশিই রঙিন! কারণ চার গ্রহ বক্রী হওয়ায় তৈরি হচ্ছে মহাযোগ

এবারের রঙের উৎসব ৪ রাশির জন্য একটু বেশিই রঙিন! কারণ চার গ্রহ বক্রী হওয়ায় তৈরি হচ্ছে মহাযোগ
২০২৬ সালের হোলিতে চার গ্রহের এই বক্রী চলন এবং তার প্রভাবে কোন কোন রাশির অর্থ ও উন্নতি ঘটবে, সেটি জেনে নিন।
২০২৬ সালের হোলি বা দোলযাত্রা জ্যোতিষশাস্ত্রীয় দিক থেকে অত্যন্ত বিরল হতে চলেছে। জ্যোতিষ গণনায় দেখা যাচ্ছে, ২০২৬ সালের ৩ মার্চ হোলির দিন মহাকাশে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হবে, যেখানে চারটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রহ বক্রী বা উল্টো গতিতে অবস্থান করবে। গ্রহের এই বিশেষ চলন কিছু রাশির জাতকদের জন্য সৌভাগ্যের দরজা খুলে দিতে চলেছে।
ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের 'বক্রী' হওয়া মানে হলো পৃথিবী থেকে তাদের উল্টো পথে চলতে দেখা। ২০২৬ সালের ৩ মার্চ, যখন সারা দেশ হোলির উৎসবে মাতবে, তখন শনি, বৃহস্পতি, বুধ এবং শুক্রের মতো প্রভাবশালী গ্রহগুলোর বিশেষ অবস্থান একটি শক্তিশালী জ্যোতিষীয় প্রভাব তৈরি করবে। এই গ্রহগত বিন্যাস সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন এবং হঠাত প্রাপ্তির যোগ তৈরি করে।
চার গ্রহের বক্রী চলনের প্রভাব
সাধারণত গ্রহ বক্রী হলে কিছু ক্ষেত্রে নেতিবাচক মনে করা হলেও, ২০২৬ সালের হোলিতে এই বিন্যাসটি কিছু রাশির জন্য 'রাজযোগ'-এর মতো ফল দেবে। এটি বিশেষ করে সেইসব লোকেদের জন্য শুভ হবে যারা অতীতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন কিন্তু সঠিক ফল পাননি। এবার তাঁদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে।
হোলির রঙে যে রাশিগুলোর ভাগ্য উজ্জ্বল হবে:
১. বৃষ রাশি (Taurus): আর্থিক স্থিতিশীলতা ও সুখবর
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য ২০২৬ সালের হোলি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
- অর্থিক লাভ: শুক্র ও বুধের প্রভাবে আপনার আয়ের উৎসে নাটকীয় পরিবর্তন আসবে। ব্যবসায় বড় কোনো ডিল বা চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে।
- পারিবারিক জীবন: পরিবারে কোনো শুভ সংবাদ আসবে। পুরনো কোনো বিবাদ মিটে গিয়ে সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। আপনি বিলাসবহুল কোনো বস্তু কেনাকাটা করতে পারেন।
২. মিথুন রাশি (Gemini): কেরিয়ারে বড় লাফ
মিথুন রাশির জাতকদের জন্য গ্রহের এই বক্রী চলন ক্যারিয়ারে নতুন উচ্চতা নিয়ে আসবে।
- চাকরি: যারা দীর্ঘদিন পদোন্নতির অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁদের জন্য এই হোলি খুশির খবর নিয়ে আসবে। নতুন চাকরির সুযোগ আপনার দরজায় কড়া নাড়বে।
- ব্যবসায়িক বৃদ্ধি: সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত লাভজনক। আপনার কাজের প্রশংসা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।
৩. কন্যা রাশি (Virgo): দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান
কন্যা রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধারের।
- সাফল্য: প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যারা বসছেন, তাঁদের জন্য সময়টি অত্যন্ত অনুকূল। আইনি কোনো জটিলতা থাকলে তার সমাধান আপনার পক্ষেই আসবে।
- সম্পত্তি: পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভের যোগ রয়েছে। যারা জমি বা বাড়ি বিক্রির চেষ্টা করছিলেন, তাঁরা উপযুক্ত দাম পাবেন।
৪. ধনু রাশি (Sagittarius): আধ্যাত্মিক ও আর্থিক সমৃদ্ধি
বৃহস্পতির কৃপায় ধনু রাশির জাতকদের ভাগ্য হোলির পর থেকে শিখরে থাকবে।
- আর্থিক উন্নতি: আচমকা লটারি বা শেয়ার বাজার থেকে বড় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে।
- শান্তি: মানসিক অস্থিরতা দূর হবে এবং আপনি ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন। সন্তানদের পক্ষ থেকে কোনো সুখবর আপনাকে আনন্দিত করবে।
হোলির দিন কী করবেন?
এই শুভ গ্রহ বিন্যাসের পূর্ণ সুফল পেতে হোলির দিন কিছু নিয়ম পালন করা যেতে পারে:
- হোলিকা দহনের ছাই কপালে তিলক হিসেবে ব্যবহার করুন, এতে নেতিবাচক শক্তি দূর হয়।
- গরুকে গুড় এবং রুটি খাওয়ান।
- লাল বা হলুদ রঙের আবির দিয়ে আরাধ্য দেবতার পূজা করুন।
২০২৬ সালের হোলি কেবল রঙের উৎসব নয়, বরং এটি একটি ভাগ্য পরিবর্তনের মাহেন্দ্রক্ষণ। গ্রহের এই বিরল বক্রী অবস্থান বৃষ, মিথুন, কন্যা এবং ধনু রাশির জন্য উন্নতির নতুন পথ প্রশস্ত করবে। সঠিক কর্ম এবং ইতিবাচক চিন্তা নিয়ে এই উৎসব উদযাপন করলে বছরটি আপনার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বছর হয়ে উঠতে পারে।