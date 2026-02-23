গত কয়েক দশকে এমন দোল আসেনি! একসঙ্গে ৫টি বিরল রাজযোগ তৈরি হচ্ছে এদিন, কোন কোন রাশি বিরাট সুবিধা পাবে

গত কয়েক দশকে এমন দোল আসেনি! একসঙ্গে ৫টি বিরল রাজযোগ তৈরি হচ্ছে এদিন, কোন কোন রাশি বিরাট সুবিধা পাবে
২০২৬ সালের হোলি বা দোলযাত্রা কেবল রঙের উৎসব হিসেবেই নয়, বরং জ্যোতিষশাস্ত্রীয় দিক থেকেও অত্যন্ত ঘটনাবহুল হতে চলেছে। ভবিষ্যৎ পঞ্চাঙ্গের গণনা অনুসারে, ২০২৬ সালের হোলিতে মহাকাশে এক বিরল সংযোগ ঘটতে যাচ্ছে, যেখানে একই সঙ্গে ৫টি রাজযোগ তৈরি হবে।
এই রাজযোগগুলির প্রভাবে কোন কোন রাশির জাতক-জাতিকারা ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং কাদের অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে, তা জেনে নিন।
২০২৬ সালের ৩ মার্চ পালিত হবে রঙের উৎসব হোলি। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ গ্রহের অবস্থান মানুষের জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসে। ২০২৬ সালের হোলিতে শশ রাজযোগ, গজকেশরী রাজযোগ, হর্ষ রাজযোগ, সরল রাজযোগ এবং বিমল রাজযোগের মতো শক্তিশালী ৫টি যোগের সৃষ্টি হতে চলেছে। গত কয়েক দশকে হোলির দিনে এমন শুভ সংযোগ খুব কমই দেখা গেছে।
রাজযোগের প্রভাবে আমূল পরিবর্তন
জ্যোতিষীদের মতে, এই ৫টি রাজযোগ সম্মিলিতভাবে ধন, মান-সম্মান এবং সুস্বাস্থ্যের কারক হয়ে উঠবে। বিশেষ করে শশ রাজযোগ শনিদেবের কৃপায় স্থিতিশীলতা দেবে এবং গজকেশরী যোগ বৃহস্পতি ও চন্দ্রের প্রভাবে অর্থ ও জ্ঞান প্রদান করবে।
হোলির রঙে যে ৩ রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হবে:
১. বৃষ রাশি (Taurus): নতুন সম্পত্তি ও পদোন্নতি
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই হোলি অত্যন্ত লাভদায়ক প্রমাণিত হবে।
- অর্থিক লাভ: ৫টি রাজযোগের প্রভাবে আপনার আয়ের উৎসে স্থিতিশীলতা আসবে। আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
- কেরিয়ার: যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন বা পদোন্নতির অপেক্ষায় আছেন, হোলির পর তাঁদের জন্য শুভ সময় শুরু হবে। আবাসন বা জমি কেনাবেচায় বিপুল মুনাফা হতে পারে।
২. তুলা রাশি (Libra): ব্যবসায়িক সাফল্য ও বিদেশ যোগ
তুলা রাশির জাতকদের জন্য রাজযোগের এই সমাহার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারে।
- ব্যবসায় উন্নতি: অংশীদারি ব্যবসায় (Partnership Business) যারা যুক্ত, তাঁরা বড় কোনো প্রজেক্ট পেতে পারেন। নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করার জন্য হোলির পরবর্তী সময়টি শ্রেষ্ঠ।
- সামাজিক প্রতিষ্ঠা: সমাজে আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়বে। দীর্ঘদিনের কোনো আইনি জটিলতা থাকলে তার সমাধান হতে পারে।
৩. ধনু রাশি (Sagittarius): পারিবারিক সুখ ও মানসিক শান্তি
ধনু রাশির জাতকদের জন্য গজকেশরী রাজযোগ বিশেষ ফলদায়ক হবে।
- পারিবারিক জীবন: পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। যদি কোনো সন্তান সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা থাকে, তবে তার অবসান হবে।
- স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি: মানসিক অস্থিরতা দূর হবে এবং আপনি নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করতে পারবেন। আচমকা লটারি বা পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে লাভের যোগ রয়েছে।
রাজযোগের সুফল পেতে যা করবেন
এই শুভ যোগের প্রভাব বাড়াতে হোলির দিন কিছু বিশেষ কাজ করা যেতে পারে:
- হোলিকা দহনের সময় অশুভ শক্তি বিনাশের প্রার্থনা করুন।
- ভগবান বিষ্ণু এবং মা লক্ষ্মীর চরণে আবির অর্পণ করুন।
- অভাবী মানুষকে নিজের সাধ্যমতো খাবার বা মিষ্টি দান করুন।
২০২৬ সালের হোলি কেবল উৎসবের আনন্দই আনবে না, বরং এই ৫টি রাজযোগের কারণে অনেক রাশির জাতকদের জীবনে নতুন ভোরের সূচনা করবে। সঠিক কর্ম এবং আধ্যাত্মিক নিষ্ঠার সাথে এই শুভ সময়কে কাজে লাগাতে পারলে বছরটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।