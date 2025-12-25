Ketu Transit: মায়াবী গ্রহ কেতুর গোচরে জনুয়ারিতে ধুন্ধুমার লাভ একগুচ্ছ রাশিতে! লাকি কারা?

Ketu Transit: মায়াবী গ্রহ কেতুর গোচরে জনুয়ারিতে ধুন্ধুমার লাভ একগুচ্ছ রাশিতে! লাকি কারা?
আজ ২৫ ডিসেম্বর। মাঝে মাত্র আর হাতে গোনা কয়েকদিন। তারপরই নতুন বছর। এদিকে জ্যোতিষশাস্ত্রমত বলছে, আগামী বছরে মায়াবী গ্রহ কেতুর জেরে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবেন।
কেতু গ্রহকে একটি অধরা গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই গ্রহকে ছায়া গ্রহও বলা হয়। মায়াবী গ্রহ হিসাবে পরিচিত কেতুর সামান্য স্থান বদলেও জাতক জাতিকাদের ভাগ্যে বিপুল পরিবর্তন কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়। বর্তমানে পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রের দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন কেতু। তবে ২০২৬ সালে কেতু পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রের প্রথম অবস্থানে ট্রানজিট করতে চলেছে। কেতুর এই ট্রানজিট কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব ভাগ্যবান প্রমাণিত হতে চলেছে।
সিংহ
কেতুর এই ট্রানজিট সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনার জন্য অগ্রগতির নতুন পথ খুলে যাবে। প্রেম জীবনে রোমান্স বজায় থাকবে। স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে। আপনি বাচ্চাদের সাথে সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদও পেতে পারেন। টাকা আসবে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে আপনার বন্ধুদের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পাবেন। আপনি অনেক নতুন দায়িত্বও পাবেন।
বৃশ্চিক
বৃশ্চিক রাশিচক্রের এই ট্রানজিট কেতু বৃশ্চিক রাশিচক্রের জন্য শুভ বলে মনে করা হয়। আপনার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। যে কোনও নতুন কাজ শুরু করা উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। ব্যবসায়িক অবস্থাও ভাল থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকেও মনোযোগ দিতে হবে।
বৃষ
বৃষ রাশির রাশির লোকেরা বৃষ রাশির লোকদের জন্য, কেতুর এই ট্রানজিট উপকারী হতে পারে। একটি পুরানো বিনিয়োগ ভাল রিটার্ন দেবে। প্রতিটি কাজেই সাফল্য পাবেন। পরিবারে সুখ ও সমৃদ্ধি থাকবে। আপনি বন্ধুদের সাথে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনাও করতে পারেন। একই সঙ্গে সঙ্গীর সঙ্গে চলমান সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)