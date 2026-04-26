Lucky Zodiacs during WB Election Result: বাংলার ভোটগণনার সময় এই ৪ রাশির জীবন ভরে যাবে খুশিতে, হবে বিশাল উন্নতি, কাদের?

Lucky Zodiacs during WB Election Result: বাংলার ভোটগণনার সময় এই ৪ রাশির জীবন ভরে যাবে খুশিতে, হবে বিশাল উন্নতি, কাদের?
Lucky Zodiacs during WB Election Result: শনি গোচর অনেক রাশির জীবনে নতুন আশার আলো নিয়ে আসবে। শনিদেব মানুষকে শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রমের শিক্ষা দেন। যাঁরা ধৈর্য ধরে পরিশ্রম করবেন, ২০২৬ সালে শনিদেব তাঁদের দু'হাত ভরে দেবেন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে কর্মফলদাতা এবং ন্যায়ের দেবতা হিসেবে গণ্য করা হয়। শনি যখন এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন করেন, তখন তাকে 'শনি গোচর' বলা হয়। শনির এই অবস্থান পরিবর্তন সমস্ত ১২টি রাশির জীবনেই গভীর প্রভাব ফেলে। আর শনিদেবের প্রভাবে আগামী ১৭ মে পর্যন্ত কয়েকটি রাশির জাতকদের জীবনে ইতিবাচক ফল পড়বে। অর্থাৎ বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের সময় ওই রাশির জাতকদের ভাগ্য ভালো থাকবে।
কোন কোন রাশির ভাগ্য চমকাবে?
১) মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দারুণ সময় চলবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে। বিশেষ করে যারা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক স্বচ্ছলতা আসার ফলে মানসিক শান্তি বজায় থাকবে।
আরও পড়ুন: Shukra Gochar 2026: কালই পালটাবে এই ৩ রাশির ভাগ্য, কষ্ট ভুলিয়ে আসবে শান্তির জোয়ার, চমকাবে জীবন
২) বৃষ রাশি: বৃষ রাশির জাতকদের জন্য ২০২৬ সালটি সাফল্যের বছর হতে পারে। শনির কৃপায় বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। যাঁরা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁরা শুভ সংবাদ পেতে পারেন। জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিনিয়োগ থেকে ভালো মুনাফা অর্জিত হবে।
আরও পড়ুন: Shani Sade Sati effect: কয়েক মাস পরেই শনির সাড়েসাতি থেকে মুক্তি এই রাশির, অন্যদের কতদিন ফল ভুগতে হবে?
৩) মিথুন রাশি: মিথুন রাশির জাতকদের জন্য কর্মজীবনে অভাবনীয় সাফল্য নিয়ে আসবে। শনির ঢাইয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার ফলে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। পারিবারিক কলহ দূর হবে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ ফিরবে। নতুন কোনও প্রজেক্ট বা ব্যবসায় হাত দিলে তাতে লাভের মুখ দেখবেন।
আরও পড়ুন: Guru Gochar: ভাগ্য পাল্টে দিতে পারে বৃহস্পতির কৃপা! মিথুন, কুম্ভ সহ একগুচ্ছ রাশি লাকি
৪) ধনু রাশি: ধনু রাশির জাতকদের জন্য সময়টি অত্যন্ত ইতিবাচক। আপনার সাহসিকতা ও পরিশ্রমের সঠিক মূল্যায়ন হবে। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হবে। যাঁরা অবিবাহিত, তাঁদের বিবাহের যোগ তৈরি হতে পারে।
