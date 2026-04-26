Shukra Gochar 2026: কালই পালটাবে এই ৩ রাশির ভাগ্য, কষ্ট ভুলিয়ে আসবে শান্তির জোয়ার, চমকাবে জীবন

Shukra Gochar 2026: কালই পালটাবে এই ৩ রাশির ভাগ্য, কষ্ট ভুলিয়ে আসবে শান্তির জোয়ার, চমকাবে জীবন
Shukra Gochar 2026: আগামিকাল শুক্রের গোচর হতে চলেছে। আর তার ফলে তিনটি রাশির জাতকদের ভাগ্য পালটে যাবে। তাঁদের জীবনে আসবে শান্তির জোয়ার। চমকাবে জীবন। কোন কোন রাশির জাতকদের ভাগ্য চমকাবে? কাদের কীরকম লাভ হবে?
Shukra Gochar 2026: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শুক্র গ্রহকে সুখ, সমৃদ্ধি, প্রেম এবং বিলাসিতার কারক বলে মনে করা হয়। শুক্র যখন তার অবস্থান পরিবর্তন করে বা কোনও নির্দিষ্ট নক্ষত্রে প্রবেশ করে, তখন তার প্রভাব সরাসরি ১২টি রাশির ওপর পড়ে। ২০২৬ সালে শুক্রের একটি বিশেষ গোচর হতে চলেছে, যা বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে। বিশেষ করে তিনটি রাশির জন্য এই সময়টি অত্যন্ত লাভদায়ক এবং শুভ হতে চলেছে। যদি কোনও ব্যক্তির কুণ্ডলীতে শুক্র শুভ অবস্থানে থাকে, তবে সেই ব্যক্তি বৈভব, সম্পদ এবং শারীরিক সুখ লাভ করেন। ২০২৬ সালে শুক্রের চন্দ্র নক্ষত্র বা নির্দিষ্ট রাশিতে অবস্থান পরিবর্তনের ফলে একটি বিশেষ যোগ তৈরি হচ্ছে। আগামিকাল সকাল ৯ টা ৮ মিনিটে রোহিণী নক্ষত্রে শুক্রের গোচর হতে চলেছে।
মেষ রাশি
মেষ রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত শুভ হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলো এই সময়ে সম্পন্ন হবে। যাঁরা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা বড় কোনও ডিল পেতে পারেন। শুক্রের প্রভাবে আপনার ব্যক্তিত্বে এক ধরনের আকর্ষণ তৈরি হবে, যা কর্মক্ষেত্রে আপনাকে অন্যের থেকে আলাদা করে তুলবে। আর্থিক দিক থেকে আপনি শক্তিশালী হবেন এবং নতুন কোনও আয়ের উৎস তৈরি হতে পারে। প্রেম এবং দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য বজায় থাকবে।
কন্যা রাশি
কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়টি সোনালী সুযোগ নিয়ে আসবে। শুক্রের বিশেষ কৃপায় আপনার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বাড়বে। যাঁরা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে এবং কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ আসবে। জমি বা বাড়ি কেনা-বেচার পরিকল্পনা থাকলে এই সময়টি আপনার জন্য লাভজনক হতে পারে। শুক্রের শুভ প্রভাবে আপনার মানসিক শান্তি বজায় থাকবে।
মকর রাশি
মকর রাশির জাতকদের জন্য শুক্রের এই গোচর রাজযোগের মতো ফল দেবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল আপনি এই সময়ে পেতে শুরু করবেন। উচ্চশিক্ষার জন্য যাঁরা বিদেশে যেতে চান, তাঁদের বাধা কেটে যাবে। এই সময়ে আপনার সৃজনশীল ক্ষমতা বাড়বে, যা আপনাকে সামাজিক সম্মান এনে দেবে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ছোটখাটো সমস্যা থাকলেও বড় কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। অংশীদারিত্বের ব্যবসায় যাঁরা আছেন, তাঁরা প্রভূত লাভের মুখ দেখবেন।
অন্যান্য রাশির ওপর প্রভাব
এই তিনটি রাশি সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে। তবে অন্যান্য রাশির ক্ষেত্রেও শুক্রের প্রভাব মিশ্র থাকবে। বৃষ এবং তুলা রাশির অধিপতি যেহেতু শুক্র নিজেই, তাই তাদের জীবনেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। তবে মিথুন এবং ধনু রাশির জাতকদের কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, বিশেষ করে খরচ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।