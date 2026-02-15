Mahashivratri 2026: আজ কি মহাশিবরাত্রির উপবাস রাখছেন? কী খাওয়া যাবে, আর কী যাবে না, সেই নিয়মগুলো জানেন তো

Edit Profile
    Mahashivratri 2026: আজ কি মহাশিবরাত্রির উপবাস রাখছেন? কী খাওয়া যাবে, আর কী যাবে না, সেই নিয়মগুলো জানেন তো

    মহাশিবরাত্রির ব্রত কেবল ধর্মীয় আচার নয়, এটি শরীর ও মনের শুদ্ধিকরণের একটি প্রক্রিয়া। তবে ভুল খাদ্যাভ্যাসের কারণে অনেক সময় ব্রত ভঙ্গ হয় অথবা শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই উপবাসের সময় সঠিক নিয়মগুলি জানা একান্ত জরুরি।

    Published on: Feb 15, 2026 3:43 PM IST
    By Suman Roy
    মহাশিবরাত্রির এই মহাপবিত্র তিথিতে ভক্তরা ভোলেনাথকে তুষ্ট করতে ব্রত বা উপবাস পালন করছেন। তবে উপবাসের সময় খাদ্যাভ্যাস নিয়ে অনেক সময় আমাদের মনে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। মহাশিবরাত্রির ব্রত পালনের সঠিক নিয়ম, কী খাবেন এবং কোন খাবারগুলি এড়িয়ে চলবেন—তা নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন নিচে দেওয়া হলো:

    আজ কি মহাশিবরাত্রির উপবাস রাখছেন? এর সঠিক নিয়মগুলো জানেন তো
    আজ কি মহাশিবরাত্রির উপবাস রাখছেন? এর সঠিক নিয়মগুলো জানেন তো

    ব্রত পালনের সময় কী খাবেন আর কী খাবেন না? জেনে নিন শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিক নিয়ম

    আজ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬; সারা ভারতজুড়ে পালিত হচ্ছে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনার শ্রেষ্ঠ উৎসব মহাশিবরাত্রি। এই দিন অনেক ভক্তই নির্জলা (জল ছাড়া) বা ফলমূল খেয়ে উপবাস পালন করেন। মহাশিবরাত্রির ব্রত কেবল ধর্মীয় আচার নয়, এটি শরীর ও মনের শুদ্ধিকরণের একটি প্রক্রিয়া। তবে ভুল খাদ্যাভ্যাসের কারণে অনেক সময় ব্রত ভঙ্গ হয় অথবা শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই উপবাসের সময় সঠিক নিয়মগুলি জানা একান্ত জরুরি।

    উপবাসের সময় কী কী খাওয়া যেতে পারে? (Dos)

    যারা সম্পূর্ণ নির্জলা উপবাস করতে পারেন না, তারা 'ফলাহার' বা লঘু আহার গ্রহণ করতে পারেন:

    • ফলমূল: আপেল, কলা, আঙুর বা পেঁপের মতো টাটকা ফল শরীরের শক্তি বজায় রাখে। ফলে থাকা প্রাকৃতিক শর্করা আপনাকে ক্লান্ত হতে দেয় না।
    • সাবুদানা: উপবাসের সময় সাবুদানা খিচুড়ি বা সাবুদানার বড়া অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটি কার্বোহাইড্রেটের ভালো উৎস যা দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে। তবে এতে অতিরিক্ত তেল বা মশলা দেবেন না।
    • দুগ্ধজাত খাবার: দুধ, দই, ছানা বা পনির খাওয়া যেতে পারে। এটি শরীরে ক্যালসিয়াম ও প্রোটিনের জোগান দেয়।
    • শুকনো ফল (Dry Fruits): কাজু, পেস্তা, আমন্ড এবং আখরোট অল্প পরিমাণে খেলে শরীরের এনার্জি লেভেল ঠিক থাকে।
    • জল ও পানীয়: ডাবের জল, লেবুর শরবত বা ফলের রস শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে।

    কোন খাবারগুলি ভুলেও খাবেন না? (Don'ts)

    ব্রতের সময় শুদ্ধতা বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন, তাই নিচের খাবারগুলি এড়িয়ে চলুন:

    • শস্য ও অন্ন: মহাশিবরাত্রির দিন চাল (ভাত), গম (রুটি), ডাল বা অন্য কোনো শস্য জাতীয় খাবার খাওয়া শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।
    • লবণ: সাধারণ লবণের বদলে এই দিন 'সৈন্ধব লবণ' (Rock Salt) ব্যবহার করা হয়। সাধারণ সামুদ্রিক লবণ ব্রত পালনে ব্যবহার করবেন না।
    • পেঁয়াজ ও রসুন: এগুলো তামসিক খাবার হিসেবে গণ্য হয়। পুজোর দিনে যে কোনো ধরণের আমিষ বা তামসিক খাবার কঠোরভাবে বর্জনীয়।
    • বাইরের খাবার ও ক্যাফেইন: রাস্তার প্যাকেটজাত খাবার, কোল্ড ড্রিংকস বা অতিরিক্ত চা-কফি এড়িয়ে চলুন। এতে অ্যাসিডিটি বা বুক জ্বালা হতে পারে।

    কেন এই নিয়মগুলি গুরুত্বপূর্ণ? জ্যোতিষশাস্ত্র ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব

    ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ মতে, মহাশিবরাত্রির সময় ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহগত অবস্থান মানুষের পরিপাকতন্ত্রকে প্রভাবিত করে।

    • মানসিক একাগ্রতা: ভারী খাবার খেলে শরীরে অলসতা আসে, যা শিবরাত্রির 'জাগরণ' বা রাতের প্রার্থনায় বাধা সৃষ্টি করে। লঘু আহার মনকে সজাগ ও একাগ্র রাখে।
    • বিষমুক্ত শরীর (Detoxification): বছরে অন্তত একবার এই ধরণের কঠোর উপবাস শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিশ্রাম দেয় এবং টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে।
    • গ্রহ শান্তি: জ্যোতিষ মতে, সাদা রঙের খাবার (যেমন দুধ বা ফল) গ্রহণ করলে চন্দ্রের অশুভ দশা দূর হয় এবং মন শান্ত থাকে।

    মহাশিবরাত্রি ব্রত পারণের নিয়ম

    পরদিন অর্থাৎ ১৬ ফেব্রুয়ারি সকালে স্নান সেরে শিবলিঙ্গে শেষবারের মতো পূজা দেওয়ার পর উপবাস ভাঙা উচিত। একে বলা হয় 'পারণ'। পারণের সময় প্রথমে জল এবং লঘু খাবার দিয়ে পেট ভরুন, একেবারে ভারী তেল-মশলাযুক্ত খাবার খাবেন না।

    News/Astrology/Mahashivratri 2026: আজ কি মহাশিবরাত্রির উপবাস রাখছেন? কী খাওয়া যাবে, আর কী যাবে না, সেই নিয়মগুলো জানেন তো

