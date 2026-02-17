Edit Profile
    কষ্টের শেষ, এবার সাফল্যের জোয়ার আর অফুরন্ত ধনসম্পদ! বুধের গোচরে লাভ হবে কাদের

    বুধ যখনই কোনো শক্তিশালী নক্ষত্রে প্রবেশ করেন, তখন তার শুভ বা অশুভ প্রভাব সরাসরি মানুষের আর্থিক ও বৌদ্ধিক জীবনে পড়ে। ২০২৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বুধদেব শতভিষা নক্ষত্র ত্যাগ করে গুরু বৃহস্পতির আধিপত্য থাকা পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন।

    Published on: Feb 17, 2026 12:29 PM IST
    By Suman Roy
    ফেব্রুয়ারি মাসে বুদ্ধির কারক গ্রহ বুধ তাঁর নক্ষত্র পরিবর্তন করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধকে বাণী, ব্যবসা, বুদ্ধিমত্তা এবং তর্কের কারক হিসেবে গণ্য করা হয়। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি বুধদেব পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন।

    কষ্টের শেষ, এবার সাফল্যের জোয়ার আর অফুরন্ত ধনসম্পদ! বুধের গোচরে লাভ হবে কাদের
    জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, নক্ষত্র পরিবর্তনের এই ঘটনাটি সমস্ত রাশির ওপর প্রভাব ফেললেও বিশেষ ৩টি রাশির ভাগ্য এক ধাক্কায় বদলে যেতে পারে। এই নক্ষত্র গোচরের ফলাফল এবং প্রভাব জেনে নিন।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের রাশি পরিবর্তনের পাশাপাশি নক্ষত্র পরিবর্তনের গুরুত্ব অপরিসীম। বুধ যখনই কোনো শক্তিশালী নক্ষত্রে প্রবেশ করেন, তখন তার শুভ বা অশুভ প্রভাব সরাসরি মানুষের আর্থিক ও বৌদ্ধিক জীবনে পড়ে। ২০২৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বুধদেব শতভিষা নক্ষত্র ত্যাগ করে গুরু বৃহস্পতির আধিপত্য থাকা পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন। বৃহস্পতি ও বুধের এই পরোক্ষ সংযোগ জ্ঞান এবং ব্যবসায়িক দক্ষতার এক অনন্য সংমিশ্রণ তৈরি করবে।

    নক্ষত্র পরিবর্তনের শুভ প্রভাব: কোন ৩ রাশির কপাল খুলবে?

    ১. বৃষ রাশি (Taurus): নতুন কাজের সুযোগ ও আর্থিক উন্নতি

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য বুধের এই নক্ষত্র পরিবর্তন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে চলেছে।

    আর্থিক: আপনার আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। যারা দীর্ঘ সময় ধরে ঋণগ্রস্ত ছিলেন, তারা সেই ঋণ থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

    কেরিয়ার: কর্মক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার প্রশংসা হবে। সরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

    পরামর্শ: কোনো পুরনো বন্ধুর সাহায্যে বড় কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini): ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি ও বিদেশ যাত্রা

    মিথুন রাশির অধিপতি স্বয়ং বুধ, তাই এই নক্ষত্র পরিবর্তন আপনার জন্য রাজযোগের সমান ফল দেবে।

    ব্যবসা: যারা আমদান-রপ্তানি বা বিদেশি বাণিজ্যের সাথে যুক্ত, তাদের মুনাফা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। অংশীদারি ব্যবসায় স্বচ্ছতা আসবে এবং নতুন পার্টনারশিপ লাভজনক হবে।

    ব্যক্তিগত: সামাজিক যোগাযোগ বাড়বে। আপনার বাচনভঙ্গির মাধ্যমে আপনি যেকোনো কঠিন পরিস্থিতি জয় করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি সোনালী সময়।

    ৩. তুলা রাশি (Libra): বিনিয়োগ থেকে লাভ ও পারিবারিক সুখ

    তুলা রাশির জাতকদের জন্য পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে বুধের অবস্থান ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেবে।

    বিনিয়োগ: শেয়ার বাজার বা রিয়েল এস্টেটে আগে করা বিনিয়োগ থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

    পারিবারিক: পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। জীবনসঙ্গীর সাথে সুসম্পর্ক আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। যারা অবিবাহিত, তাদের জন্য বিয়ের কথাবার্তা এগোতে পারে।

    পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে বুধের প্রভাব: জ্যোতিষতত্ত্ব কী বলছে?

    পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রটি আধ্যাত্মিকতা এবং পরিবর্তনের প্রতীক। বুধ এখানে প্রবেশের ফলে মানুষের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তাধারা বৃদ্ধি পাবে। তবে বুধ ও বৃহস্পতির এই নক্ষত্রগত প্রভাবে মানুষকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা ধীরস্থির হতে হবে। জ্যোতিষীদের মতে, এই সময়ে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে স্পষ্ট কথা বলা প্রয়োজন।

    বুধের শুভ ফল পাওয়ার প্রতিকার

    যদি আপনার কুণ্ডলীতে বুধ দুর্বল থাকে, তবে এই গোচরের পূর্ণ সুবিধা পেতে নিচের প্রতিকারগুলি করতে পারেন:

    • বুধবার গরুকে সবুজ ঘাস খাওয়ান।
    • ভগবান গণেশের আরাধনা করুন এবং তাঁকে দূর্বা ঘাস অর্পণ করুন।
    • সবুজ রঙের বস্ত্র বা সামগ্রী ব্যবহার করুন অথবা অভাবীদের দান করুন।
