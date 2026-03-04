কালই ঘটবে বিরাট ঘটনা! সূর্য ও বৃহস্পতির কৃপায় ফিরবে তিন রাশির ভাগ্য, অর্থাগম ও সাফল্যের যোগ
সূর্যদেব এবং বৃহস্পতির কৃপায় তিন রাশির ভাগ্য বদলাবে। জেনে নিন, কোন কোন রাশির ভাগ্য বদলাবে এই পরিস্থিতিতে।
মার্চ মাসের শুরুতে মহাকাশে এক অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বিরল রাজযোগ তৈরি হতে চলেছে। আগামী ৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে গ্রহরাজ সূর্য এবং দেবগুরু বৃহস্পতি একে অপরের থেকে ১২০ ডিগ্রি দূরত্বে অবস্থান করে সৃষ্টি করবে 'নবপঞ্চম রাজযোগ' (Navpancham Rajyog)।
জ্যোতিষশাস্ত্রে এই যোগকে অত্যন্ত শুভ এবং ভাগ্যবদলকারী বলে মনে করা হয়। ৫ মার্চের এই রাজযোগ কোন কোন রাশির জন্য সাফল্যের দরজা খুলে দেবে, তা জেনে নিন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্য যখন বৃহস্পতির থেকে পঞ্চম বা নবম স্থানে অবস্থান করে, তখন এই শক্তিশালী রাজযোগের সৃষ্টি হয়। সূর্য হলো মান-সম্মান ও প্রতিপত্তির কারক, আর বৃহস্পতি হলো জ্ঞান ও সমৃদ্ধির দেবতা। এই দুই গ্রহের শুভ দৃষ্টি বিনিময় ২০২৬ সালের ৫ মার্চ থেকে বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে উন্নতির নতুন পথ প্রশস্ত করবে।
নবপঞ্চম রাজযোগের জ্যোতিষতাত্ত্বিক গুরুত্ব
আগামী ৫ মার্চ সূর্য কুম্ভ রাশিতে অবস্থান করবে এবং বৃহস্পতি মিথুন রাশিতে থাকবে। এই দুই গ্রহের মধ্যে ১২০ ডিগ্রির এই কোণটি আধ্যাত্মিক এবং বৈষয়িক উভয় ক্ষেত্রেই শুভ ফল প্রদান করে। বিশেষ করে যারা উচ্চশিক্ষা, সরকারি চাকরি বা পৈত্রিক ব্যবসার সাথে যুক্ত, তাঁদের জন্য এই সময়টি আশীর্বাদের মতো।
এই ৩ রাশির জীবনে আসবে সোনালী সময়:
১. মেষ রাশি (Aries): সাহস ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি
মেষ রাশির জাতকদের জন্য নবপঞ্চম রাজযোগ অত্যন্ত ফলদায়ক হবে।
- কর্মক্ষেত্র: আপনার সাহস ও নেতৃত্বের গুণাবলী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নজরে আসবে। এর ফলে বেতন বৃদ্ধি বা পদোন্নতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
- আর্থিক লাভ: দীর্ঘদিনের আটকে থাকা পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন। নতুন কোনো সম্পত্তি বা যানবাহন কেনার পরিকল্পনা সফল হতে পারে।
২. মিথুন রাশি (Gemini): আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ
বৃহস্পতি এই সময় মিথুন রাশিতেই অবস্থান করছে, যা সূর্যের সাথে নবপঞ্চম যোগ তৈরি করবে।
- সাফল্য: আপনার সামাজিক প্রতিপত্তি বহুগুণ বেড়ে যাবে। শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আশাতীত ফল লাভ করবেন।
- সম্পর্ক: অবিবাহিতদের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসতে পারে এবং পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে।
৩. তুলা রাশি (Libra): ভাগ্যের পূর্ণ সহায়তা ও বিদেশ যাত্রা
তুলা রাশির নবম স্থানে এই রাজযোগের প্রভাব পড়বে, যা ভাগ্যস্থানের প্রতীক।
- ভাগ্যোদয়: এই সময়ে আপনি যা কিছু শুরু করবেন, তাতেই ভাগ্যের সমর্থন পাবেন। বিশেষ করে ধর্মীয় কাজে আপনার রুচি বাড়বে।
- ব্যবসা: ব্যবসায়িক বিনিয়োগ থেকে বড় অঙ্কের মুনাফা আসার যোগ রয়েছে। যারা বিদেশের সাথে ব্যবসা করেন, তাঁদের জন্য এটি শ্রেষ্ঠ সময়।
নবপঞ্চম রাজযোগের শুভ ফল পাওয়ার প্রতিকার
আপনার রাশিতে এই যোগের প্রভাব আরও জোরদার করতে জ্যোতিষীরা কিছু বিশেষ কাজ করার পরামর্শ দেন:
১. প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করুন।
২. বৃহস্পতিবার বিষ্ণু মন্দিরে হলুদ রঙের মিষ্টি বা ছোলা ডাল দান করুন।
৩. কপালে হলুদের তিলক লাগান এবং গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে দিন শুরু করুন।
৪. "ওঁ বৃং বৃহস্পতয়ে নমঃ" এবং "ওঁ সূর্যায় নমঃ" মন্ত্র জপ করুন।
২০২৬ সালের ৫ মার্চের এই নবপঞ্চম রাজযোগ অনেক রাশির জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট হতে চলেছে। নেতিবাচক চিন্তা ত্যাগ করে কর্মঠ হলে সূর্য ও বৃহস্পতির এই যুগ্ম আশীর্বাদে আপনার জীবন অভাবমুক্ত ও আনন্দময় হয়ে উঠবে।