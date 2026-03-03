অত্যন্ত রহস্যময়ী এবং শক্তিশালী দেবী কাটেরি আম্মান, তাঁকে সকলে এত ভয় পান কেন? কী বলচে তন্ত্রশাস্ত্র

অত্যন্ত রহস্যময়ী এবং শক্তিশালী দেবী কাটেরি আম্মান, তাঁকে সকলে এত ভয় পান কেন? কী বলচে তন্ত্রশাস্ত্র
দেবী কাটেরি আম্মান কে? তন্ত্রশাস্ত্রে রয়েছে তাঁর বিরাট জায়গা। তাঁর রুদ্র রূপের কারণে অনেকেই তাঁকে ভয় পান। এই দেবীর কাহিনি কী? জেনে নিন এখান থেকে।
ভারতীয় লোকধর্ম এবং বিশেষত দক্ষিণ ভারতের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে এক অত্যন্ত রহস্যময়ী এবং শক্তিশালী দেবী হলেন কাটেরি আম্মান। হিন্দু ধর্মের মূল ধারার দেবীদের থেকে তাঁর রূপ এবং উপাসনা পদ্ধতি কিছুটা আলাদা। তন্ত্রশাস্ত্র এবং শক্তিবাদ অনুযায়ী, তিনি আদ্যাশক্তি মহাকালীর একটি অত্যন্ত উগ্র এবং শক্তিশালী রূপ। তাঁকে ঘিরে যেমন ভক্তি রয়েছে, তেমনই রয়েছে এক গভীর ভীতি।
কাটেরি আম্মান মূলত দক্ষিণ ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশে উপাসিতা এক দেবী। তামিল শব্দ 'কাটেরি'র অর্থ হলো বনের এক প্রকার অপদেবতা বা আত্মা। তবে শক্তিবাদে তাঁকে কেবল আত্মা নয়, বরং 'কুলদেবী' এবং রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে পুজো করা হয়। তিনি মূলত অরণ্য, শ্মশান এবং অন্ধকার শক্তির অধিশ্বরী।
দেবী কাটেরি আম্মানের পরিচয় ও কাহিনি
পুরাণ এবং লোকগাথা অনুযায়ী, কাটেরি আম্মানকে দেবী কালীর একটি ছায়া রূপ বা সহকারী হিসেবে ধরা হয়। একটি প্রচলিত কাহিনি অনুসারে, দেবী মহাকালী যখন অসুর বিনাশের জন্য অত্যন্ত উগ্র রূপ ধারণ করেছিলেন, তখন তাঁর শরীরের সেই প্রচণ্ড তেজ এবং রুদ্ররোষ থেকে কাটেরি আম্মানের উদ্ভব হয়। তিনি দেবীর আজ্ঞাবহ হয়ে জগতের সমস্ত অশুভ শক্তি এবং কু-দৃষ্টির হাত থেকে ভক্তদের রক্ষা করেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে এমন এক শক্তিরূপে দেখা হয় যিনি রোগব্যাধি (বিশেষত শিশুদের রোগ) এবং অকাল মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচান।
তাঁকে ভয় পাওয়ার কারণ
কাটেরি আম্মানকে ভয় পাওয়ার প্রধান কারণ তাঁর উগ্র অবয়ব এবং কঠোর ন্যায়বিচার। লোকবিশ্বাসে মনে করা হয়, এই দেবী অত্যন্ত চঞ্চল এবং দ্রুত ফলদাত্রী। যদি তাঁর পুজোয় সামান্যতম ভুল হয় বা তাঁকে অপদস্থ করা হয়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁকে 'অন্ধকার শক্তির নিয়ন্ত্রক' বলা হয়, তাই তাঁর কৃপা না থাকলে দুষ্ট আত্মা বা কালো জাদুর (Black Magic) প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব বলে মনে করা হয়।
তন্ত্রশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং শক্তিবাদ কী বলে?
- শক্তিবাদ: শক্তিবাদ অনুযায়ী, কাটেরি আম্মান হলেন আদি পরাশক্তির সেই রূপ যিনি জগতের বিষ এবং নেতিবাচকতাকে নিজের মধ্যে ধারণ করেন। তিনি ভক্তের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলো জ্বালেন।
- তন্ত্রশাস্ত্র: তন্ত্রশাস্ত্রে কাটেরি আম্মানকে 'বামাক্ষ্যাপা' বা বামমার্গী সাধনার অন্যতম প্রধান দেবী হিসেবে দেখা হয়। শ্মশান সাধনায় তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম। তান্ত্রিকদের মতে, তিনি রক্ষা কবচের মতো কাজ করেন যা সাধককে বাইরের অপশক্তির হাত থেকে বাঁচায়।
- জ্যোতিষশাস্ত্র: জ্যোতিষশাস্ত্রে যখন রাহু এবং কেতুর কু-প্রভাব কোনো ব্যক্তির জীবনে চরম অস্থিরতা তৈরি করে, তখন কাটেরি আম্মানের আরাধনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিশেষ করে 'সর্প দোষ' বা পিতৃদোষ কাটানোর জন্য তাঁর পুজো অত্যন্ত ফলদায়ক।
পুজোর সময় যে বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে হয়
কাটেরি আম্মানের পুজো সাধারণ পুজোর মতো নয়। এই পুজো করার সময় কিছু কঠোর নিয়ম মানতে হয়:
১. পবিত্রতা: মানসিক এবং শারীরিক পবিত্রতা এই পুজোর প্রধান শর্ত। সামান্য অসতর্কতা অমঙ্গল ডেকে আনতে পারে।
২. বলিদান: প্রথাগতভাবে এই দেবীর পুজোয় পশুবলি বা রক্তের প্রতীকী নিবেদনের চল আছে। অনেক ক্ষেত্রে মদ্য এবং মাংস (তামসিক ভোগ) নিবেদন করা হয়।
৩. স্থান: লোকালয় থেকে দূরে বা বনের ধারে নির্জন স্থানে তাঁর পুজো করা বেশি ফলপ্রসূ।
৪. বিশেষ সময়: অমাবস্যার রাত বা মঙ্গলবার এবং শুক্রবার এই দেবীর পুজোর জন্য শ্রেষ্ঠ সময়।
দেবী কাটেরি আম্মান আসলে কঠোর আবরণের আড়ালে এক মমতাময়ী জননী। যিনি ন্যায়পরায়ণ তাঁর কাছে তিনি রক্ষাকর্ত্রী, আর যিনি অন্যায়ী তাঁর কাছে তিনি কালরূপিনী। আধুনিক যুগেও এই দেবীর প্রতি মানুষের অগাধ বিশ্বাস প্রমাণ করে যে, লোকধর্মের শিকড় আজও কতটা গভীরে।