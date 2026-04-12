Nil Shashthi 2026 Lucky Zodiac Signs: নীলষষ্ঠীতে শনির নক্ষত্রে বুধের গোচর, এই রাশির জাতকদের হবে মহালাভ, আসবে টাকা
Nil Shashthi 2026 Lucky Zodiac Signs: নীলষষ্ঠীর দুপুরে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে বুধ গ্রহের গোচর হতে চলেছে। যে নক্ষত্রকে শনিদেবের নক্ষত্র বলে বিবেচনা করা হয় জ্যোতিষশাস্ত্রে। আর তার ফলে কোন কোন রাশির জাতকদের ভালো সময় শুরু হবে?
Nil Shashthi 2026 Lucky Zodiac Signs: জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধকে বলা হয় গ্রহদের রাজকুমার। বুদ্ধি, যুক্তি, যোগাযোগ এবং ব্যবসার কারক গ্রহ হলেন বুধ। যখনই বুধের রাশি বা নক্ষত্র পরিবর্তন হয়, তার প্রভাব সরাসরি আমাদের জীবনযাত্রা এবং আর্থিক অবস্থার ওপর পড়ে। ২০২৬ সালে বুধের বিশেষ নক্ষত্র গোচর বেশ কিছু রাশির জন্য সৌভাগ্যের দরজা খুলে দিতে চলেছে। আর নীলষষ্ঠীর দিনে বুধের অবস্থান পরিবর্তনের ফলে তৈরি হচ্ছে শুভ যোগ। এই পরিবর্তনের ফলে কয়েকটি রাশির জাতকরা যেমন অর্থ এবং প্রতিপত্তি লাভ করবেন, তেমনই কয়েকটি রাশির জন্য সময়টি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।
নক্ষত্র পরিবর্তনের শুভ প্রভাব: তিন রাশির পোয়াবারো
১) মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই গোচর অত্যন্ত ফলদায়ক হবে। বিশেষ করে যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাদের লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি পাবে। আটকে থাকা কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে এবং পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির প্রবল যোগ রয়েছে।
আরও পড়ুন: Gajakeshari yog: এপ্রিলেই ভালো সময় শুরু! তৈরি হবে গজকেশরী যোগ, লাকির লিস্টে মিথুন সহ কারা?
২) মিথুন রাশি: যেহেতু বুধ মিথুন রাশির অধিপতি, তাই এই নক্ষত্র পরিবর্তন তাঁদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন দিশা পাবেন। নতুন কোনো বিনিয়োগের কথা ভাবলে এটিই সেরা সময়। শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
৩) কন্যা রাশি: কন্যা রাশির জাতকদের জন্য আর্থিক উন্নতির যোগ স্পষ্ট। দীর্ঘদিন ধরে চলা আর্থিক টানাপোড়েন মিটে যাবে। চাকরিতে বদলির সম্ভাবনা থাকলেও সেটি ইতিবাচক হবে। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে।
আরও পড়ুন: অক্ষয় তৃতীয়া ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে এই ৫ রাশির! হাতে হুহু করে আসবে টাকা
কর্মজীবন ও ব্যবসায় প্রভাব
বুধের এই নক্ষত্র পরিবর্তন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে নয়, পেশাদার জীবনেও বড় পরিবর্তন আনে। যাঁরা শেয়ার বাজার, ব্যাঙ্কিং, লেখালেখি বা ওকালতির সাথে যুক্ত, তাদের জন্য ২০২৬-এর এই সময়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যা ব্যবসায়িক চুক্তিতে লাভ নিশ্চিত করে।
আরও পড়ুন: বাড়িতে নিত্যদিন তুমুল অশান্তি লেগেই আছে? শান্তি ফিরিয়ে আনতে এই ৪টি জিনিস সরিয়ে ফেলুন
কী কী প্রতিকার নেওয়া উচিত?
তবে মনে রাখা প্রয়োজন, বুধের অবস্থান যদি জন্মকুণ্ডলীতে দুর্বল থাকে, তবে এই সময়ে হঠকারী কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে নথিপত্রে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নেওয়া জরুরি। জ্যোতিষীদের মতে, যাঁদের ওপর বুধের অশুভ প্রভাব পড়তে পারে, তাঁরা কয়েকটি সাধারণ নিয়ম মেনে চললে প্রতিকার পেতে পারেন
১) প্রতি বুধবার গণেশ মন্দিরে লাড্ডু বা দূর্বা ঘাস অর্পণ করুন।
২) সবুজ রঙের পোশাক ব্যবহার করার চেষ্টা করুন।
৩) অসহায় বা দুঃস্থদের সাধ্যমতো সাহায্য করুন।
- ABOUT THE AUTHORAyan Das
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More