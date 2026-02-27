অস্ত যাচ্ছেন শনিদেব, যেতে যেতে ৩ রাশির উপর থেকে বিপদের মেঘ সরিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন তিনি! কারা তারা

Edit Profile
    অস্ত যাচ্ছেন শনিদেব, যেতে যেতে ৩ রাশির উপর থেকে বিপদের মেঘ সরিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন তিনি! কারা তারা

    শনিদেব অস্ত যাচ্ছেন। জীবনে বড় বদল আসতে চলেছে তিন রাশির। আসবে ব্যাপক সাফল্য। এই রাশিতে আছে কি আপনার রাশির নাম? 

    Published on: Feb 27, 2026 11:07 AM IST
    By Suman Roy
    অল্প কিছু দিনের মধ্যেই জ্যোতিষশাস্ত্রীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে চলেছে। কর্মফল দাতা এবং ন্যায়বিচারের দেবতা হিসেবে পরিচিত শনিদেব (Saturn) আগামী মার্চ মাসে মীন রাশিতে অস্তমিত বা 'অস্ত' হতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে শনির এই অবস্থা পরিবর্তনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর, যা বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দুঃসময় কাটিয়ে সুখের দিনের সূচনা করবে।

    ২০২৬ সালে শনিদেবের এই দহন বা অস্ত যাওয়ার প্রক্রিয়া কয়েকটি রাশির ভাগ্যে উন্নতির জোয়ার আসবে। তাদের জীবন থেকে সরবে বিপদের মেঘ, মিলবে বড় সাফল্য!

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিকে শৃঙ্খলার প্রতীক মনে করা হয়। যখন কোনো গ্রহ সূর্যের খুব কাছাকাছি চলে আসে, তখন তাকে 'অস্ত' (Combust) বলা হয়। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে শনিদেব যখন মীন রাশিতে অস্তমিত হবেন, তখন তাঁর তেজ কিছুটা স্তিমিত হবে। অনেকের ধারণা শনি অস্ত যাওয়া মানেই খারাপ, কিন্তু জ্যোতিষীদের মতে, যাঁদের ওপর শনির কুপ্রভাব বা সাড়ে সাতি চলছিল, তাঁদের জন্য এই সময়টি অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার মতো হবে। শনির কঠোর নজর থেকে মুক্তি পেয়ে বেশ কিছু রাশির জাতক এই সময়ে বড় কোনো আর্থিক বা পেশাগত সাফল্য লাভ করবেন।

    (আরও পড়ুন: প্রবল ঝড়ের মধ্যে পড়া নৌকাকে অলৌকিক ক্ষমতায় বাঁচান লোকনাথ বাবা! কী ঘটেছিল সেদিন)

    শনির অস্ত হওয়ার জ্যোতিষতাত্ত্বিক প্রভাব

    শনি যখন অস্তমিত হন, তখন তাঁর মারক ক্ষমতা বা দণ্ড দেওয়ার তীব্রতা কমে যায়। বিশেষ করে শনির আড়াই বা সাড়ে সাতির কবলে থাকা জাতকরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পান। ২০২৬ সালের এই বিশেষ জ্যোতিষীয় ঘটনায় কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার চাপ কমবে এবং পারিবারিক বিবাদ মিটে যাওয়ার পরিবেশ তৈরি হবে।

    এই ৩ রাশির ওপর শনির অস্ত দশা অত্যন্ত শুভ হবে:

    ১. বৃষ রাশি (Taurus): কর্মক্ষেত্রে উন্নতি ও আর্থিক স্বস্তি

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য শনিদেব অত্যন্ত যোগকারক গ্রহ। তাঁর এই দহন দশা আপনার জন্য ইতিবাচক হবে।

    • কেরিয়ার: যারা দীর্ঘদিন ধরে চাকরিতে প্রমোশন বা বদলির অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁদের বাধা কেটে যাবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হবে।
    • আর্থিক লাভ: হঠাত কোনো পুরনো বিনিয়োগ থেকে লাভের মুখ দেখবেন। আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে।

    (আরও পড়ুন: মঙ্গলের গোচর, সঙ্গে ব্লাড মুন! জ্যোতিষশাস্ত্র কি ইঙ্গিত দিচ্ছে বড় সড় যুদ্ধের? ইরান-আমেরিকা সংঘাত কি তারই ইঙ্গিত)

    ২. তুলা রাশি (Libra): শত্রুদের পরাজয় ও ব্যবসায়িক সাফল্য

    তুলা রাশির ষষ্ঠ এবং সপ্তম ভাবে শনির প্রভাব রয়েছে। শনি শান্ত হওয়ার ফলে আপনার জীবনে শৃঙ্খলা ফিরবে।

    • ব্যবসায়িক বৃদ্ধি: ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীরা আপনার সামনে নতি স্বীকার করবে। নতুন কোনো বড় প্রজেক্ট বা চুক্তি হাতে আসতে পারে যা আপনার ব্যবসার মোড় ঘুরিয়ে দেবে।
    • শারীরিক মুক্তি: দীর্ঘদিনের কোনো ক্রনিক অসুখ থেকে আপনি আরোগ্য লাভ করতে পারেন। আইনি ঝামেলা থাকলে তা আপনার পক্ষে মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    ৩. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): মানসিক শান্তি ও পারিবারিক সম্প্রীতি

    বৃশ্চিক রাশির ওপর শনির সাড়ে সাতির শেষ পর্যায়ের প্রভাব কিছুটা নমনীয় হবে শনি অস্ত যাওয়ার ফলে।

    • পারিবারিক সুখ: পরিবারে কোনো শুভ কাজের আয়োজন হতে পারে। ভাই-বোন বা নিকট আত্মীয়দের সাথে চলা বিবাদ মিটে যাবে।
    • শিক্ষা: যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত অনুকূল। মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং পরীক্ষায় শুভ ফল আশা করা যায়।

    (আরও পড়ুন: ৩ দিন আর কষ্ট করে চালিয়ে নিন, দোলের আগেই ধনশক্তি যোগ! সব ঝামেলা মিটবে কোন কোন রাশির)

    শনির অশুভ প্রভাব কাটাতে করণীয় প্রতিকার

    শনি যখন অস্তমিত থাকেন, তখন তাঁকে প্রসন্ন করতে নিচের কাজগুলো করলে সুফল পাওয়া যায়:

    • প্রতি শনিবার অশ্বত্থ গাছের নিচে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান।
    • দুঃস্থ মানুষদের কালো কম্বল, ছাতা বা জুতো দান করুন।
    • হনুমান চালিসা পাঠ করুন এবং 'ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ' মন্ত্রটি নিয়মিত জপ করুন।
    • এই সময়ে বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

    ২০২৬ সালের শনির এই মীন রাশিতে অস্ত দশা বৃষ, তুলা ও বৃশ্চিক রাশির জন্য এক নতুন ভোরের বার্তা নিয়ে আসবে। শনির কঠোর অনুশাসন থেকে সাময়িক মুক্তি পেয়ে এই রাশির জাতকরা তাঁদের আটকে থাকা স্বপ্নগুলো পূরণের সুযোগ পাবেন। সঠিক প্রচেষ্টা ও ধৈর্যের সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টি আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

