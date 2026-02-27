Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ৩ দিন আর কষ্ট করে চালিয়ে নিন, দোলের আগেই ধনশক্তি যোগ! সব ঝামেলা মিটবে কোন কোন রাশির

    ধনশক্তি যোগ বদলে দেবে ভাগ্য। তিন রাশির জাতকরা ব্যাপক লাভবান হবেন। জেনে নিন দোলযাত্রার আগেই ভাগ্য বদলাতে চলেছে কাদের। 

    Published on: Feb 27, 2026 8:49 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মার্চ মাস বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বার্তা নিয়ে আসছে। ৩ মার্চ ২০২৬-এ দোলযাত্রা বা হোলি উদযাপিত হবে, কিন্তু তার ঠিক আগেই মহাকাশে তৈরি হতে চলেছে এক বিরল ও শক্তিশালী রাজযোগ। ধনের কারক শুক্র এবং শক্তির কারক মঙ্গল একই রাশিতে মিলিত হয়ে তৈরি করবে 'ধনশক্তি যোগ' (Dhanshakti Yog)।

    ৩ দিন আর কষ্ট করে চালিয়ে নিন, দোলের আগেই ধনশক্তি যোগ! সব ঝামেলা মিটবে কোন কোন রাশির
    ৩ দিন আর কষ্ট করে চালিয়ে নিন, দোলের আগেই ধনশক্তি যোগ! সব ঝামেলা মিটবে কোন কোন রাশির

    হোলির ঠিক আগে তৈরি হওয়া এই শুভ যোগটি কয়েকটি রাশির জন্য অর্থ ও উন্নতির দরজা খুলে দেবে। হোলির আগেই শুক্র ও মঙ্গলের মহা-মিলনে উপকৃত হবেন কারা? জেনে নিন সেই ৩ রাশির নাম।

    (আরও পড়ুন: দেবগুরু বৃহস্পতি এবং শক্তির কারক গ্রহ মঙ্গল ১২০ ডিগ্রি কোণে এলেই চমক! ৩ রাশির জীবনে রাজকীয় সুখ ও সাফল্য)

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, যখন বিলাসবহুল জীবন এবং প্রেমের কারক শুক্র এবং সাহস ও পরাক্রমের কারক মঙ্গলের যুতি বা মিলন ঘটে, তখন তাকে 'ধনশক্তি যোগ' বলা হয়। শুক্র মানুষকে অর্থ উপার্জনের পথ দেখায় এবং মঙ্গল সেই কাজ সম্পন্ন করার শক্তি ও সাহস যোগায়। ২০২৬ সালের মার্চে এই দুই গ্রহের বিশেষ সংযোগের ফলে বেশ কিছু রাশির জাতকরা হঠাত আর্থিক লাভের মুখ দেখবেন।

    ধনশক্তি যোগের জ্যোতিষতাত্ত্বিক গুরুত্ব

    জ্যোতিষীদের মতে, এই যোগটি জাতককে কেবল অর্থই দেয় না, বরং সমাজে মান-সম্মান এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। বিশেষ করে যারা রিয়েল এস্টেট, ফ্যাশন, মিডিয়া বা ব্যবসার সাথে যুক্ত, তাঁদের জন্য এই সময়টি লটারি জেতার মতো প্রমাণিত হতে পারে। ২০২৬-এর হোলির আগেই এই যোগের প্রভাব শুরু হয়ে যাবে।

    (আরও পড়ুন: এক মাসও নেই আর, তার পরেই মঙ্গল ও চন্দ্রের মহামিলন! ৩ রাশির ঘরে আসবে অফুরান সম্পদ আর সুখের জোয়ার)

    এই ৩ রাশির ভাগ্য বদলে যাবে ধনশক্তি যোগে:

    ১. মেষ রাশি (Aries): হঠাত অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যবসায়িক উন্নতি

    মেষ রাশির অধিপতি মঙ্গল। শুক্রের সাথে মঙ্গলের এই মিলন আপনার জন্য বিশেষ আশীর্বাদ হয়ে আসবে।

    • অর্থিক লাভ: দীর্ঘদিনের আটকে থাকা টাকা আপনি ফেরত পেতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
    • কেরিয়ার: কর্মক্ষেত্রে আপনার সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হবে। নতুন কোনো আয়ের উৎস তৈরি হতে পারে যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে মজবুত করবে।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini): নতুন চাকরির সুযোগ ও বিদেশ ভ্রমণ

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ হবে অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

    • কর্মজীবন: যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য নামী কোনো সংস্থা থেকে আকর্ষণীয় প্রস্তাব আসতে পারে। পদোন্নতির পাশাপাশি বেতন বৃদ্ধির যোগ রয়েছে।
    • সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য: হোলির আগেই আপনি কোনো দামি ইলেকট্রনিক গ্যাজেট বা যানবাহন ক্রয় করতে পারেন। বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

    ৩. ধনু রাশি (Sagittarius): বিনিয়োগে সাফল্য ও পারিবারিক সুখ

    ধনু রাশির জন্য ধনশক্তি যোগ সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হয়ে আসবে।

    • বিনিয়োগ: শেয়ার বাজার বা মিউচুয়াল ফান্ডে যারা আগে বিনিয়োগ করেছিলেন, তাঁরা এই সময়ে বড় মুনাফা লাভ করবেন। হঠাত করে কোনো দামী উপহার পাওয়ার যোগ রয়েছে।
    • দাম্পত্য জীবন: স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক তৈরি হবে। পরিবারে কোনো শুভ কাজের আয়োজন হতে পারে। আপনার ব্যক্তিত্বে এক অন্যরকম আকর্ষণ তৈরি হবে।

    (আরও পড়ুন: মঙ্গলের গোচর, সঙ্গে ব্লাড মুন! জ্যোতিষশাস্ত্র কি ইঙ্গিত দিচ্ছে বড় সড় যুদ্ধের? ইরান-আমেরিকা সংঘাত কি তারই ইঙ্গিত)

    ধনশক্তি যোগের সুফল বাড়ানোর প্রতিকার

    গ্রহের এই শুভ সময়কে কাজে লাগাতে হোলির আগে নিচের কাজগুলো করতে পারেন:

    • মঙ্গলবার হনুমানজিকে সিঁদুর ও লাল ফুল নিবেদন করুন।
    • শুক্রবার মা লক্ষ্মীর মন্দিরে শ্রীসূক্ত পাঠ করুন এবং মিছরি দান করুন।
    • 'ওঁ হ্রীং শ্রীং লক্ষ্মীনারায়ণায় নমঃ'—এই মন্ত্রটি নিয়মিত জপ করুন।

    ২০২৬ সালের হোলির আগে তৈরি হওয়া এই ধনশক্তি রাজযোগ মেষ, মিথুন ও ধনু রাশির জন্য এক স্বর্ণালী সুযোগ। গ্রহের এই আনুকূল্যকে কাজে লাগিয়ে সঠিক পরিকল্পনা ও পরিশ্রম করলে আপনি আপনার স্বপ্ন পূরণের পথে অনেকটা এগিয়ে যাবেন।

    News/Astrology/৩ দিন আর কষ্ট করে চালিয়ে নিন, দোলের আগেই ধনশক্তি যোগ! সব ঝামেলা মিটবে কোন কোন রাশির

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes