দেবগুরু বৃহস্পতি এবং শক্তির কারক গ্রহ মঙ্গল ১২০ ডিগ্রি কোণে এলেই চমক! ৩ রাশির জীবনে রাজকীয় সুখ ও সাফল্য
দেবগুরু বৃহস্পতি আর মঙ্গল। দুই গ্রহের অবস্থান বদলে দেবে অনেকের ভাগ্য। আপনারি রাশি কি এই তালিকায় আছে? জেনে নিন এখনই।
চলতি বছরে গ্রহমন্ডলীর বিন্যাস জ্যোতিষশাস্ত্রীয় দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই বছর দেবগুরু বৃহস্পতি এবং শক্তির কারক গ্রহ মঙ্গল কুম্ভ রাশিতে একে অপরের থেকে ১২০ ডিগ্রি কোণে অবস্থান করবেনম। গ্রহের এই বিশেষ কৌণিক দূরত্ব বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত শুভ 'নবপঞ্চম রাজযোগ' তৈরি করতে চলেছে।
বৃহস্পতি ও মঙ্গলের এই বিরল সংযোগ ২০২৬ সালে কোন কোন রাশির ভাগ্যে উন্নতির জোয়ার আনবে, তা জেনে নিন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বৃহস্পতি (Guru) এবং মঙ্গল (Mangal) উভয়কেই মিত্র গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। বৃহস্পতি জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা এবং ভাগ্যের কারক; অন্যদিকে মঙ্গল শক্তি, সাহস এবং স্থাবর সম্পত্তির কারক। যখন এই দুটি গ্রহের মধ্যে নবপঞ্চম যোগ তৈরি হয়, তখন তা জাতকের জীবনে অভাবনীয় সাফল্য নিয়ে আসে। ২০২৬ সালে কুম্ভ রাশিতে এই দুই গ্রহের বিশেষ অবস্থান ভারতের অর্থনীতি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন—সবক্ষেত্রেই ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
নবপঞ্চম রাজযোগের তাৎপর্য
নবপঞ্চম যোগকে জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক মনে করা হয়। এই যোগের প্রভাবে মানুষের মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে এবং ভাগ্য সর্বক্ষেত্রে সহায় হয়। ২০২৬ সালের এই যোগটি মূলত ৩টি রাশির জাতকদের জন্য এক 'স্বর্ণযুগ' বা সোনালী সময়ের সূচনা করবে।
এই ৩ রাশির ভাগ্য বদলে যাবে এই রাজযোগে:
১. মেষ রাশি (Aries): ভূ-সম্পত্তি লাভ ও পদোন্নতি
মেষ রাশির অধিপতি গ্রহ মঙ্গল। বৃহস্পতির সাথে মঙ্গলের এই শুভ সংযোগ মেষ রাশির জাতকদের জন্য আশীর্বাদের মতো কাজ করবে।
- কেরিয়ার: যারা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন বা প্রশাসনিক পদে কর্মরত, তাঁদের পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সম্মান বহুগুণ বাড়বে।
- সম্পত্তি: দীর্ঘদিনের কোনো জমি বা বাড়ি কেনার পরিকল্পনা থাকলে তা এই সময়ে বাস্তবায়িত হবে। হঠাত করে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভের যোগ রয়েছে।
২. মিথুন রাশি (Gemini): ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি ও বিদেশ যাত্রা
মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ হবে অত্যন্ত সৌভাগ্যের।
- ব্যবসা: যারা আন্তর্জাতিক বা আমদানি-রপ্তানি ব্যবসার সাথে যুক্ত, তাঁদের মুনাফা অবিশ্বাস্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। নতুন কোনো অংশীদারি ব্যবসা (Partnership) শুরু করার জন্য এটি শ্রেষ্ঠ সময়।
- শিক্ষা ও ভ্রমণ: উচ্চশিক্ষার জন্য যারা বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁদের বাধা কেটে যাবে। তীর্থযাত্রা বা বিদেশ ভ্রমণের মাধ্যমে আপনি মানসিক শান্তি লাভ করবেন।
৩. ধনু রাশি (Sagittarius): পারিবারিক সুখ ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি
ধনু রাশির অধিপতি গ্রহ বৃহস্পতি। ফলে মঙ্গলের তেজ আপনার রাশির ওপর শুভ প্রভাব ফেলবে।
- ব্যক্তিগত জীবন: আপনার আত্মবিশ্বাস আকাশচুম্বী হবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত আইনি বিবাদ আপনার পক্ষে মিটে যাবে। অবিবাহিতদের বিয়ের আলোচনা সফল হওয়ার যোগ রয়েছে।
- আর্থিক উন্নতি: আয়ের নতুন নতুন পথ খুলে যাবে। হঠাত লটারি বা শেয়ার বাজার থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সন্তানদের পক্ষ থেকে কোনো সুখবর আপনাকে আনন্দিত করবে।
রাজযোগের শুভ ফল বৃদ্ধির উপায়
বৃহস্পতি ও মঙ্গলের এই রাজযোগকে আরও ফলপ্রসূ করতে কিছু শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করা যেতে পারে:
- প্রতি মঙ্গলবার হনুমান চালিসা পাঠ করুন এবং মাঙ্গলিক কার্যে লাল সিঁদুরের তিলক পরুন।
- প্রতি বৃহস্পতিবার কপালে কেশরের তিলক লাগান এবং অভাবী মানুষকে কলা বা হলুদ বস্ত্র দান করুন।
- 'ওঁ বৃং বৃহস্পতয়ে নমঃ' এবং 'ওঁ মং মঙ্গলায় নমঃ' মন্ত্র দুটি নিয়মিত জপ করুন।
২০২৬ সালের এই নবপঞ্চম রাজযোগ মেষ, মিথুন ও ধনু রাশির জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে জ্যোতিষীদের মতে, গ্রহের আনুকূল্যের পাশাপাশি নিজের কর্মের ওপর বিশ্বাস রাখা অত্যন্ত জরুরি। সঠিক সুযোগ চিনতে পারলে এই রাজযোগ আপনার জীবনকে উন্নতির এক অনন্য শিখরে পৌঁছে দিতে পারে।