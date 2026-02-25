এক মাসও নেই আর, তার পরেই মঙ্গল ও চন্দ্রের মহামিলন! ৩ রাশির ঘরে আসবে অফুরান সম্পদ আর সুখের জোয়ার

এক মাসও নেই আর, তার পরেই মঙ্গল ও চন্দ্রের মহামিলন! ৩ রাশির ঘরে আসবে অফুরান সম্পদ আর সুখের জোয়ার
এবার ভাগ্য বদলে দেবেন মঙ্গল আর চন্দ্র। তাঁদের মহামিলনে ভাগ্যের আকাশে বিরাট বদল। ৩ রাশি পাবে সৌভাগ্যের দেখা।
আগামী মাস অর্থাৎ মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে গ্রহমন্ডলীর এক অপূর্ব বিন্যাস ঘটতে চলেছে। আগামী ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে মহাকাশে তৈরি হতে চলেছে অত্যন্ত শুভ ও ধনদায়ক 'মহা লক্ষ্মী রাজযোগ'। জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল ও চন্দ্রের বিশেষ মিলনে সৃষ্ট এই যোগটি বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেবে।
১৬ মার্চের এই মহা-সংযোগ এবং তার প্রভাবে কোন কোন রাশির জীবনে ধন-সম্পদ ও সাফল্যের জোয়ার আসবে, জেনে নিন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলকে বলা হয় শক্তি ও সাহসের কারক এবং চন্দ্রকে বলা হয় মনের কারক। যখন জন্মছকে বা গোচরে এই দুটি গ্রহ একত্রে অবস্থান করে, তখন তাকে 'চন্দ্র-মঙ্গল যোগ' বা 'মহা লক্ষ্মী রাজযোগ' বলা হয়। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, এই যোগটি সরাসরি অর্থ, সমৃদ্ধি এবং বৈষয়িক সুখের সাথে সম্পর্কিত। ২০২৬ সালের ১৬ মার্চ এই যোগের প্রভাবে নির্দিষ্ট কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের দীর্ঘদিনের আর্থিক অনটন দূর হতে চলেছে।
মহা লক্ষ্মী রাজযোগের গুরুত্ব
জ্যোতিষীদের মতে, এই যোগটি জাতকের মধ্যে লড়াকু মানসিকতা তৈরি করে। যারা ব্যবসায়িক মন্দার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন বা ক্যারিয়ারে কোনো দিশা খুঁজে পাচ্ছেন না, এই রাজযোগ তাঁদের জন্য নতুন পথের দিশারী হবে। ১৬ মার্চ যখন চন্দ্র ও মঙ্গল একত্রিত হবে, তখন সেই শক্তির প্রভাবে সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে এবং গৃহসুখ নিশ্চিত হবে।
যে ৩ রাশির ভাগ্য সদয় হবে এই রাজযোগে:
১. বৃষ রাশি (Taurus): ব্যবসায়িক লাভ ও পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্তি
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ হবে অত্যন্ত ফলদায়ক।
- আর্থিক লাভ: আপনার আর্থিক ভিত্তি মজবুত হবে। হঠাত করে কোনো পুরনো বিনিয়োগ থেকে বড় অংকের মুনাফা পেতে পারেন।
- সম্পত্তি: যারা নতুন বাড়ি বা জমি কেনার কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য ১৬ মার্চের পর সময়টি সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসবে। পারিবারিক বিবাদ মিটে গিয়ে সুখ ফিরবে।
২. কর্কট রাশি (Cancer): কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও সম্মান বৃদ্ধি
চন্দ্র যেহেতু কর্কট রাশির অধিপতি, তাই মঙ্গলের সাথে এই মিলন আপনার জন্য বিশেষ আশীর্বাদ হয়ে আসবে।
- কেরিয়ার: যারা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন বা বেসরকারি ক্ষেত্রে উন্নতির অপেক্ষায় আছেন, তাঁদের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। কাজের জায়গায় আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা সবার প্রশংসা পাবে।
- আত্মবিশ্বাস: মানসিক অস্থিরতা দূর হবে এবং আপনি নতুন কোনো বড় প্রজেক্টে সাফল্যের সাথে কাজ করতে পারবেন।
৩. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): ঋন মুক্তি ও নতুন আয়ের উৎস
বৃশ্চিক রাশির অধিপতি মঙ্গল। নিজের অধিপতির এই শুভ যোগ আপনার জীবনের অনেক বাধা দূর করবে।
- ঋন মুক্তি: যদি আপনার ওপর কোনো ঋণের বোঝা থেকে থাকে, তবে এই রাজযোগের প্রভাবে তা মেটানোর পথ খুলে যাবে।
- সাফল্য: বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই সময়টি অত্যন্ত অনুকূল। তবে কেবল শেয়ার বাজার নয়, অন্যান্য ব্যবসায়িক বিনিয়োগ থেকেও আপনি বড় লাভ করতে সক্ষম হবেন। লটারি বা পৈত্রিক সূত্রে অর্থপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে।
এই রাজযোগের পূর্ণ সুফল পাওয়ার উপায়
গ্রহের এই শুভ যোগকে নিজের জীবনে আরও সক্রিয় করতে ১৬ মার্চ তারিখে কিছু সহজ প্রতিকার করতে পারেন:
- লাল ও সাদা রঙের সংমিশ্রণে পোশাক পরুন।
- ভগবান শিব এবং মা লক্ষ্মীর সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান।
- 'ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ' মন্ত্রটি অন্তত ১০৮ বার জপ করুন।
- অভাবী মানুষদের মিষ্টি বা অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য দান করুন।
২০২৬ সালের ১৬ মার্চের এই মহা লক্ষ্মী রাজযোগ বৃষ, কর্কট ও বৃশ্চিক রাশির জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে মনে রাখবেন, গ্রহ কেবল অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করে, কিন্তু সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে আপনার একাগ্রতা ও পরিশ্রমই হবে মূল চাবিকাঠি।