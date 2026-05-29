    Shani Dev Favourite Zodiacs: শনিদেবের অত্যন্ত প্রিয় এই ৬ রাশি! কাটে সাড়েসাতি-ঢাইয়ার প্রকোপ, খুলে যায় ভাগ্য

    Shani Dev Favourite Zodiacs: শনিদেবের অত্যন্ত প্রিয় হলেন ছ'টি রাশির জাতকরা। জ্যোতিষশাস্ত্রে এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট রাশির উল্লেখ রয়েছে যাঁদের ওপর শনিদেবের প্রভাব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ইতিবাচক ও শুভ হয়।

    Published on: May 29, 2026 7:57 PM IST
    By Ayan Das
    Shani Dev Favourite Zodiacs: শনিদেব মানুষকে সর্বদা তার কর্ম অনুযায়ী উপযুক্ত ফল প্রদান করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট রাশির উল্লেখ রয়েছে যাঁদের ওপর শনিদেবের প্রভাব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ইতিবাচক ও শুভ হয়। বলা চলে, এই রাশিগুলি শনিদেবের অত্যন্ত প্রিয়। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন সেই ৬টি রাশি, যাদের ওপর শনি মহারাজের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি বজায় থাকে।

    শনিদেবের অত্যন্ত প্রিয় হলেন ছ'টি রাশির জাতকরা।

    মকর ও কুম্ভ রাশির উপরে বিশেষ আশীর্বাদ

    মকর এবং কুম্ভ—এই দুটি রাশির জাতক-জাতিকাদের ওপর শনিদেবের আশীর্বাদ সবচেয়ে বেশি থাকে, কারণ এই দুটি রাশির স্বয়ং অধিপতি হলেন শনিদেব। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, এই দুই রাশির মানুষ স্বভাবগতভাবেই অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী, অনুশাসিত, ধৈর্যশীল এবং দায়িত্ববান প্রকৃতির হয়ে থাকেন। তাঁরা জীবনের কোনো পরিস্থিতিতেই সহজে হাল ছাড়েন না।

    যখন এই রাশির জাতকেরা অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যান, তখন শনিদেব তাঁদের কর্মক্ষেত্রের সমস্ত বাধা দূর করে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দেন। জীবনের কঠিনতম চ্যালেঞ্জ বা প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করার এক অদ্ভুত মানসিক শক্তি শনিদেব এদের জন্মগতভাবেই প্রদান করেন।

    তুলা রাশির উপরে আছে শনিদেবের আশীর্বাদ

    তুলা রাশিকে জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবের নেকনজরে থাকেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, তুলা রাশিতে অবস্থান করার সময় শনিদেব অত্যন্ত শক্তিশালী থাকেন। এই কারণে তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা শনিদেবের কাছ থেকে সর্বদা শুভ ও ইতিবাচক ফলাফল লাভ করেন। এমনকী এই রাশির ওপর যখন শনির সাড়েসাতি বা ঢাইয়ার প্রভাব চলে, তখনও শনিদেব এদের খুব বেশি কষ্ট দেন না। অন্যান্য রাশির তুলনায় তুলা রাশির জাতকেরা শনির কুপ্রভাব থেকে অনেকটাই রক্ষা পান।

    সাফল্য পান এই ৩ রাশির জাতকরাও

    বৃষ রাশির অধিপতি হলেন শুক্রদেব। মিথুন ও কন্যা রাশির অধিপতি হলেন বুধদেব।জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র এবং বুধ—এই উভয় গ্রহকেই শনিদেবের পরম মিত্র বা বন্ধু গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। মিত্রতার এই সমীকরণের কারণেই শনিদেব এই তিন রাশির জাতকদের জীবনে অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইতিবাচক ও শুভ ফল এনে দেন। বিশেষ করে কর্মজীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে এদের পরিশ্রমের সম্পূর্ণ সুফল নিশ্চিত করেন শনিদেব। ভাগ্য এদের অনেক ক্ষেত্রে আকস্মিক সহযোগিতা করে।

    • Ayan Das
      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

