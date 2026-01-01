Edit Profile
    Shanidev Impact Horoscope 2026: শনিদেবের প্রভাবে ২০২৬ সালে মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী আসতে চলেছে? রইল ১২ রাশির রাশিফল

    ২০২৬ সালে শনিদেবের প্রভাবে ২০২৬ সাল কেমন কাটবে? দেখে নিন।

    Published on: Jan 01, 2026 12:01 PM IST
    By Sritama Mitra
    ২০২৬ সাল আজ শুরু। এই বছর একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা শুভ ফল পাবেন শনিদেবের কৃপায়। এমনই বার্তা দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে রাশিফলে দেখে নিন শনিদেবের কৃপায় ১২ রাশির জাতক জাতিকার ওপর কী প্রভাব পড়বে?

    শনিদেব ২০২৬ সালে একাধিক রাশির জাতক জাতিকার ভাগ্যে প্রভাব ফেলবেন।
    শনিদেব ২০২৬ সালে একাধিক রাশির জাতক জাতিকার ভাগ্যে প্রভাব ফেলবেন।

    মেষ

    ২০২৬ সালে, মেষ রাশির জন্য মীন রাশির দ্বাদশ ঘরে শনি অবস্থান করবে, যার ফলে ব্যয়, একাকীত্ব এবং আত্মদর্শন বৃদ্ধি পাবে, যা অভ্যন্তরীণ পরিপক্কতা বৃদ্ধি করবে। দ্বিতীয় ঘরে শনির তৃতীয় দৃষ্টি ধন সঞ্চয়কে বাধাগ্রস্ত করবে, পারিবারিক দায়িত্ব বৃদ্ধি করবে এবং কথাবার্তায় সংযম প্রয়োজন।ক্যারিয়ারের সম্ভাবনাগুলি বছরের শুরুতে ধীরগতিতে শুরু হবে, পদোন্নতিতে বিলম্ব এবং কর্মক্ষেত্রে চাপের সম্ভাবনা থাকবে।

    বৃষ

    ২০২৬ সালে, বৃষ রাশির জন্য মীন রাশির একাদশ ঘরে শনি অবস্থান করবে, যার ফলে আয়, বন্ধুবান্ধব এবং লক্ষ্য ধীরে ধীরে কিন্তু স্থায়ীভাবে পূরণ হবে। লয় রাশিতে শনির তৃতীয় দৃষ্টি আত্মবিশ্বাসে ওঠানামা করবে এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রয়োজন হবে। পঞ্চম ঘরে সপ্তম দৃষ্টি প্রেম, সন্তান এবং সৃজনশীল প্রচেষ্টায় ধৈর্য এবং স্পষ্টতা প্রয়োজন করবে। অষ্টম ঘরে দশম দৃষ্টি আর্থিক বিষয়ে হঠাৎ পরিবর্তন এবং সতর্কতা বৃদ্ধি করবে। বছরের শুরুতে লাভ সীমিত বলে মনে হবে, তবে অব্যাহত প্রচেষ্টার উন্নতি হবে।

    মিথুন

    ২০২৬ সালে, মিথুন রাশির জাতকদের জন্য শনি মীন রাশির দশম ঘরে অবস্থান করবে, যা তাদের কর্মজীবন, খ্যাতি এবং কর্মশৈলীতে ধীর কিন্তু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবে। দ্বাদশ ঘরে শনির তৃতীয় দৃষ্টি অবাঞ্ছিত ব্যয়, ঘুমের ব্যাঘাত এবং একাকীত্বের প্রবণতা বৃদ্ধি করতে পারে। চতুর্থ ঘরে শনির সপ্তম দৃষ্টি পারিবারিক বিষয়, মাতৃত্ব এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত দায়িত্ব বৃদ্ধি করবে। সপ্তম ঘরে দশম দৃষ্টি অংশীদারিত্ব এবং বৈবাহিক জীবনে পরিপক্কতা পরীক্ষা করবে।

    কর্কট

    ২০২৬ সালে, কর্কট রাশির জাতকদের জন্য মীন রাশির নবম ঘরে শনি অবস্থান করবে, যা ভাগ্য, উচ্চশিক্ষা এবং ধর্মীয় বিষয়ে ধীরে ধীরে কিন্তু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবে। একাদশ ঘরে শনির তৃতীয় দৃষ্টি আয় এবং বন্ধু হ্রাসের পরিস্থিতি তৈরি করবে, তবে প্রকৃত মিত্ররা থাকবে। তৃতীয় ঘরে সপ্তম দৃষ্টির জন্য ছোট ছোট প্রচেষ্টায় সাহস, যোগাযোগ এবং ধৈর্যের প্রয়োজন হবে। ষষ্ঠ ঘরে দশম দৃষ্টির জন্য কর্মক্ষেত্রে বিরোধিতা, ঋণ এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন।

    সিংহ

    ২০২৬ সালে, সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মীন রাশির অষ্টম ঘরে শনি অবস্থান করবে, যার ফলে হঠাৎ পরিবর্তন, লুকানো উদ্বেগ এবং উল্লেখযোগ্য অভ্যন্তরীণ মানসিক পরিবর্তন ঘটবে। দশম ঘরে শনির তৃতীয় দৃষ্টি ক্যারিয়ারের দায়িত্ব এবং কাজের চাপ বৃদ্ধি করবে, তবে কঠোর পরিশ্রম দীর্ঘমেয়াদী স্বীকৃতি আনবে। প্রেম, সন্তান এবং সৃজনশীল প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ধৈর্য প্রয়োজন হবে। বছরের শুরুটা একটু চ্যালেঞ্জিং মনে হতে পারে, তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

    কন্যা

    ২০২৬ সালে, কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মীন রাশির সপ্তম ঘরে শনি অবস্থান করবে, যার ফলে সম্পর্ক, অংশীদারিত্ব এবং বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ে গম্ভীরতা এবং পরীক্ষা বৃদ্ধি পাবে। নবম ঘরে শনির তৃতীয় দৃষ্টি আপনার ভাগ্যকে ধীর করে দেবে এবং আপনার গুরু বা পিতার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে দায়িত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। লয় রাশির সপ্তম দৃষ্টি আত্মবিশ্বাসে ওঠানামা করবে এবং স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। চতুর্থ ঘরে দশম দৃষ্টি বাড়ি, যানবাহন এবং মাতার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে চাপ আনবে। বছরের শুরুতে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব বা ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, তবে যোগাযোগ উন্নত হবে।

    তুলা

    ২০২৬ সালে, শনি ষষ্ঠ স্থানে মীন রাশিতে অবস্থান করবে, যা পরিষেবা, কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে আপনার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করবে, যার ফলে আপনাকে প্রতিটি কাজে দায়িত্বশীলতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। অষ্টম স্থানে শনির তৃতীয় দৃষ্টি অপ্রত্যাশিত ব্যয়, মানসিক চাপ এবং লুকানো উদ্বেগের কারণ হতে পারে। দ্বাদশ স্থানে সপ্তম দৃষ্টি ঘুম নিয়ন্ত্রণ, বিদেশ ভ্রমণ এবং অবাঞ্ছিত ব্যয়ের কারণ হতে পারে। তৃতীয় স্থানে দশম দৃষ্টি আপনার সাহস বৃদ্ধি করবে, তবে ধৈর্যের প্রয়োজন হবে। বছরের শুরুতে কাজের চাপ ভারী হবে, তবে কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে।

    বৃশ্চিক

    ২০২৬ সালে, বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মীন রাশির পঞ্চম ঘরে শনি অবস্থান করবে, যা শিক্ষা, প্রেম এবং সন্তান সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে গুরুত্ব দেবে এবং চিন্তাশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হবে। সপ্তম ঘরে শনির তৃতীয় দৃষ্টি সম্পর্ক এবং অংশীদারিত্ব পরীক্ষা করবে। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব এবং উপার্জন উভয়কেই উন্নত করবে।আর্থিক এবং পারিবারিক বিষয়ে দায়িত্ব বৃদ্ধি করবে। বছরের শুরুতে কিছু পরিকল্পনা প্রত্যাশার চেয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে যেতে পারে, তবে ধৈর্য ধরে ফল দেবে।

    ( Weekly Horoscope 29 December 2025 to 4 January 2026: ২৯ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের? রইল রাশিফল)

    ধনু

    ২০২৬ সালে, ধনু রাশির জাতকদের মীন রাশির চতুর্থ ঘরে শনি থাকবে, যার ফলে তাদের বাড়ি, জমি এবং মানসিক শান্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে আরও মনোযোগ দিতে হবে। ষষ্ঠ ঘরে শনির তৃতীয় দৃষ্টি কর্মক্ষেত্র এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার প্রয়োজন হবে। দশম ঘরে শনির সপ্তম দৃষ্টি কর্মজীবনের দায়িত্ব এবং ঊর্ধ্বতনদের সাথে পরীক্ষার সমন্বয় বৃদ্ধি করবে। লয় রাশির দশম দৃষ্টি আত্মবিশ্বাসে ওঠানামা করতে পারে। বছরের শুরুতে, পারিবারিক বিষয়গুলি নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে, তবে সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

    মকর

    ২০২৬ সালে, মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মীন রাশির তৃতীয় ঘরে শনি অবস্থান করবে, যা কঠোর পরিশ্রম, সাহস এবং ছোট প্রচেষ্টার গুরুত্ব বৃদ্ধি করবে এবং স্বাধীনভাবে কাজ সম্পাদনের প্রবণতা তৈরি করবে। পঞ্চম ঘরে শনির তৃতীয় দৃষ্টির কারণে পড়াশোনা, প্রেম এবং সন্তান সম্পর্কিত বিষয়ে ধৈর্য প্রয়োজন। নবম ঘরে সপ্তম দৃষ্টির কারণে ভাগ্যের উপর নির্ভর না করে অবিরাম প্রচেষ্টা প্রয়োজন। দ্বাদশ ঘরে দশম দৃষ্টি ব্যয়, ভ্রমণ এবং একাকীত্বের অনুভূতি বাড়িয়ে তুলতে পারে। বছরের শুরুতে শক্তি পূর্ণ হবে, তবে বিভ্রান্তিও থাকতে পারে।

    কুম্ভ

    ২০২৬ সালে, শনি কুম্ভ রাশির জন্য মীন রাশির দ্বিতীয় ঘরে অবস্থান করবে, অর্থ, পরিবার এবং কথাবার্তা সম্পর্কিত দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে চিন্তাশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হবে। চতুর্থ ঘরে শনির তৃতীয় দৃষ্টি ঘর এবং আরাম-আয়েশের বিষয়ে চাপ তৈরি করতে পারে। অষ্টম ঘরে সপ্তম দৃষ্টি অপ্রত্যাশিত ব্যয় এবং মানসিক বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। একাদশ ঘরে দশম দৃষ্টি আয়ের নতুন পথ খুলে দেবে। বছরের শুরুতে আর্থিক উদ্বেগ থাকবে, তবে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নত হবে। ২৭শে জুলাই থেকে ১১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত শনির পশ্চাদমুখী গতি পুরানো পারিবারিক বিষয়, বিনিয়োগ এবং ব্যয় পর্যালোচনা করার জন্য প্ররোচিত করবে, তাই ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন।

    মীন

    ২০২৬ সালে, শনি আপনার রাশিচক্রের ঊর্ধ্বে অবস্থান করবে এবং আপনার চিন্তাভাবনা, জীবনযাত্রা এবং সিদ্ধান্তগুলিতে গুরুত্ব আনবে এবং আপনি আগের চেয়ে আরও বেশি দায়িত্বশীল বোধ করবেন। তৃতীয় ঘরে শনির তৃতীয় দৃষ্টি আপনার কঠোর পরিশ্রম বৃদ্ধি করবে, আপনার কথোপকথনে সংযম প্রয়োজন। সপ্তম ঘরে সপ্তম দৃষ্টি সম্পর্ক এবং অংশীদারিত্বে পরীক্ষা আনবে, অন্যদিকে দশম ঘরে দশম দৃষ্টি আপনার কর্মজীবনে স্থির অগ্রগতি এবং স্বীকৃতি আনবে। বছরের শুরুতে আপনি আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং কাজের চাপ অনুভব করতে পারেন, তবে সময়ের সাথে সাথে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

