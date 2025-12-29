Weekly Horoscope 29 December 2025 to 4 January 2026: ২৯ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের? রইল রাশিফল

Weekly Horoscope 29 December 2025 to 4 January 2026: ২৯ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের? রইল রাশিফল
সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন ২০২৬ সালের প্রথম সপ্তাহটি মেষ থেকে মীন রাশির কেমন কাটবে?
২০২৬ সালের প্রথম সপ্তাহটি কেমন কাটবে? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন এই সপ্তাহে ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ৪ জানুয়ারি ২০২৬র সপ্তাহ কেমন কাটবে?
মেষ
এই সপ্তাহে ভ্রমণ বা গাড়ি চালানোর সময় আপনার সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অফিসের লোকেরা আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার প্রশংসা করবে। অর্থের দিক থেকে আপনি উপকৃত হতে পারেন। কারও দায়িত্ব বাড়বে, কিন্তু একইসঙ্গে আপনাদের আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। এই সপ্তাহে, তাড়াহুড়ো করে ব্যয় করার পরিবর্তে, আপনার বুদ্ধিমানের সাথে পরিকল্পনা করা উচিত। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় পরিকল্পনা করার জন্য একটি দুর্দান্ত সময়।
বৃষ
বৃষ রাশির বিবাহিত জাতক জাতিকাদের অহংকার সংঘর্ষ এড়ানো উচিত। আপনার সঙ্গীর মানসিক চাহিদা বোঝার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। অবিবাহিতরা তাদের পুরানো সম্পর্কের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করতে পারেন।
মিথুন
এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। নতুন বছর শুরুর আগে, আপনি আপনার সমস্ত মুলতুবি কাজ শেষ করতে অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। স্কুলে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের রহস্য হবে যে তারা মুখস্থ করার পরিবর্তে গভীর শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করে।
( Gajakeshari raj yog: ২০২৬ সালের শুরুতেই অর্থ, মান-যশ! গজকেশরী যোগ কাদের কপাল খুলবে? রইল লাকিদের লিস্ট)
কর্কট
এই সপ্তাহে কিছু লোককে তাদের পরিবার বা ভবিষ্যতের পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত খরচ বহন করতে হতে পারে। একটি স্মার্ট বাজেট আপনাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে। এই সপ্তাহে কর্মক্ষেত্রে, অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা প্রশংসা আনতে পারে, এমনকি যদি অগ্রগতি ধীর বলে মনে হয়।
সিংহ
এই সপ্তাহে নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করবেন না। প্রেম জীবনে রোম্যান্স থাকবে। নেটওয়ার্কিং বা পুরানো বন্ধুদের সাহায্যে নতুন সুযোগ পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন শিক্ষার্থীদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।
কন্যা
এই সপ্তাহে পরিবর্তিত শক্তিকে আলিঙ্গন করা উচিত। আপনার দক্ষতা এবং বোঝাপড়া বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। বিলাসবহুল জিনিসপত্রের অপ্রত্যাশিত কেনাকাটা এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। গ্রহগুলির প্রান্তিককরণ আপনাকে আপনার অভ্যাস পরিবর্তন করতে অনুরোধ করছে।
তুলা
এই সপ্তাহে, আপনি আপনার আত্মবিশ্বাস পুনরায় তৈরি করতে পারেন। ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং ক্যারিয়ার বিকাশের আকারে করা নিরাপদ বিনিয়োগগুলি উল্লেখযোগ্য লাভের দিকে পরিচালিত করতে পারে। আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এবং একটি পার্থক্য তৈরি করার বিরল সুযোগ থাকতে পারে।
বৃশ্চিক
আপনার সৃজনশীলতা এবং বুদ্ধিমত্তা এই সপ্তাহে আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ। প্রথমে অসুবিধাগুলো কঠিন মনে হতে পারে। খোলা মনে রূপান্তরমূলক যাত্রাকে গ্রহণ করুন। ফলাফলগুলি আপনার জীবনের ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় দিকই উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
ধনু
এই সপ্তাহে আপনি অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ এবং লাভজনক সুযোগ উভয়ই স্বাদ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। সময় এসেছে আপনার সম্ভাবনা এবং দক্ষতা প্রদর্শনের। আপনার মনের উপর বিশ্বাস রাখুন এবং ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করুন। ভারসাম্য তৈরির দিকে মনোনিবেশ করুন।
মকর
এই সপ্তাহে আপনার চারপাশের লোকদের কাছ থেকে গসিপ এবং হস্তক্ষেপ থেকে সাবধান থাকুন। খোলা মন এবং ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাওয়া কেবল ব্যক্তিগত বিকাশের দিকে পরিচালিত করবে না বরং ভবিষ্যতেও প্রবৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে। সৃজনশীল প্রকল্প এবং দলের সমর্থন বিশেষভাবে হাইলাইট করা হয়।
কুম্ভ
এই সপ্তাহে আপনি আপনার দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পেতে পারেন। আপনাকে আপনার ব্যয়ের অভ্যাসের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং আর্থিক পরিকল্পনাগুলি পুনরায় পরিকল্পনা করতে হবে। আপনার সততা দৃঢ় বন্ধন বা উত্তেজনাপূর্ণ নতুন সূচনার দিকে পরিচালিত করতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
মীন
এই সপ্তাহে, আপনার মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আপনার প্রতিদিনের রুটিনে ধ্যান বা যোগব্যায়ামের মতো ক্রিয়াকলাপগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন। সহকর্মীদের পরামর্শ অপ্রত্যাশিত সুযোগের দরজা খুলতে পারে। একটি সঞ্চয় কৌশল বিবেচনা করুন। নিজের যত্ন নিন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)