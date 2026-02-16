আগামিকাল বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ, জেনে নিন সঠিক সময়, সূতক কাল এবং কোন রাশির ওপর পড়বে এর কী প্রভাব পড়বে

আগামিকাল বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ, জেনে নিন সঠিক সময়, সূতক কাল এবং কোন রাশির ওপর পড়বে এর কী প্রভাব পড়বে
জ্যোতিষশাস্ত্র ও বিজ্ঞান—উভয় ক্ষেত্রেই এই গ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে এই গ্রহণটি কোন সময়ে ঘটবে, সূতক কাল কখন শুরু হবে এবং ১২টি রাশির ওপর এর প্রভাব কেমন পড়বে, তা জেনে নিন।
২০২৬ সালের শুরুতেই এক গুরুত্বপূর্ণ মহাজাগতিক ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছে বিশ্ব। আগামিকাল, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হবে। জ্যোতিষশাস্ত্র ও বিজ্ঞান—উভয় ক্ষেত্রেই এই গ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে এই গ্রহণটি কোন সময়ে ঘটবে, সূতক কাল কখন শুরু হবে এবং ১২টি রাশির ওপর এর প্রভাব কেমন পড়বে, তা জেনে নিন।
২০২৬ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ হতে চলেছে অত্যন্ত প্রভাবশালী। জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, এই গ্রহণটি কুম্ভ রাশি এবং শতভিষা নক্ষত্রে সংঘটিত হবে। গ্রহণের সময় গ্রহের অবস্থান এবং নক্ষত্রের বিন্যাস মানবজীবনে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে মহাশিরাত্রির ঠিক পরেই এই গ্রহণ হওয়ায় এর গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে।
সূর্যগ্রহণের সময় ও সূতক কাল
সূর্যগ্রহণের সূতক কাল গ্রহণের ১২ ঘণ্টা আগে শুরু হয়। এই সময় ধর্মীয় কাজ ও শুভ কাজ নিষিদ্ধ থাকে।
- গ্রহণের তারিখ: ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ (মঙ্গলবার)।
- গ্রহণ শুরু: ভারতীয় সময় দুপুর ১২:১৫ মিনিটে।
- গ্রহণের সমাপ্তি: বিকেল ০৪:৪০ মিনিটে।
- সূতক কাল: গ্রহণ শুরুর ঠিক ১২ ঘণ্টা আগে অর্থাৎ ১৬ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত থেকেই সূতক কাল কার্যকর হবে।
শাস্ত্রমতে, সূতক চলাকালীন মন্দিরের দরজা বন্ধ রাখা হয় এবং এই সময়ে কোনো প্রকার রান্না বা খাবার গ্রহণ করা উচিত নয় (শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য)।
রাশির ওপর প্রভাব (Zodiac Impact)
কুম্ভ রাশিতে গ্রহণ হওয়ার ফলে কিছু রাশির জন্য এটি আশীর্বাদ বয়ে আনবে, আবার কিছু রাশির জন্য সতর্ক থাকার সঙ্কেত দিচ্ছে।
১. মেষ রাশি: আপনার মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে। তবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি।
২. বৃষ রাশি: কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসবে। ব্যবসায় উন্নতির যোগ প্রবল।
৩. মিথুন রাশি: ভাগ্যের সাহায্য পাবেন। ধর্মীয় কাজে আগ্রহ বাড়বে।
৪. কর্কট রাশি: স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখুন। মানসিক চাপ বাড়তে পারে।
৫. সিংহ রাশি: দাম্পত্য কলহ এড়িয়ে চলুন। অংশীদারি ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা আছে।
৬. কন্যা রাশি: শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করবেন। আইনি জটিলতা থেকে মুক্তি মিলবে।
৭. তুলা রাশি: সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তা হতে পারে। আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকুন।
৮. বৃশ্চিক রাশি: সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদে জড়াবেন না। মায়ের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
৯. ধনু রাশি: আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। ছোট ভাইবোনের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন।
১০. মকর রাশি: বাণী নিয়ন্ত্রণে রাখুন। হঠাৎ খরচ বেড়ে যেতে পারে।
১১. কুম্ভ রাশি: যেহেতু আপনার রাশিতেই গ্রহণ, তাই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। তর্কে জড়াবেন না।
১২. মীন রাশি: বিদেশ যাত্রার সুযোগ আসতে পারে। তবে অনর্থক ব্যয় বাড়বে।
গ্রহণের সময় কী করবেন আর কী করবেন না?
- করণীয়: গ্রহণের সময় 'ওঁ আদিত্যায় নমঃ' বা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করা অত্যন্ত শুভ। গ্রহণ শেষ হওয়ার পর স্নান করে দান-ধ্যান করা উচিত।
- বর্জনীয়: খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকাবেন না। ধারালো অস্ত্র (ছুরি, কাঁচি) ব্যবহার এড়িয়ে চলুন। গর্ভবতী মহিলাদের এই সময় বিশেষ সাবধানে ঘরের ভেতরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।