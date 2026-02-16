Edit Profile
    সূর্যদেব প্রবেশ করছেন পুত্রের রাশিতে! ৩ রাশি পাবে বিরাট সুফল, কারা তারা

    কুম্ভ রাশিতে সূর্যের এই অবস্থান বিশেষ করে মেষ, তুলা এবং কুম্ভ—এই তিন রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে বড় ধরণের প্রভাব ফেলতে চলেছে।

    Published on: Feb 16, 2026 12:30 PM IST
    By Suman Roy
    ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সূর্যদেব রাশি পরিবর্তন করে শনিদেবের নিজস্ব রাশি কুম্ভে প্রবেশ করেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যের এই গোচর বা রাশি পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ সূর্য হলেন আত্মা, পিতা, সম্মান এবং সরকারি সাফল্যের কারক।

    সূর্যদেব প্রবেশ করছেন পুত্রের রাশিতে! ৩ রাশি পাবে বিরাট সুফল, কারা তারা
    সূর্যদেব প্রবেশ করছেন পুত্রের রাশিতে! ৩ রাশি পাবে বিরাট সুফল, কারা তারা

    কুম্ভ রাশিতে সূর্যের এই অবস্থান বিশেষ করে মেষ, তুলা এবং কুম্ভ—এই তিন রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে বড় ধরণের প্রভাব ফেলতে চলেছে। নিচে এই গোচরের ফলাফল এবং জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ আলোচনা করা হল।

    কার ভাগ্য বদলাবে আর কে সাবধান থাকবেন?

    জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, সূর্য যখনই এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন করে, তাকে 'সংক্রান্তি' বলা হয়। ২০২৬ সালের এই ফেব্রুয়ারিতে সূর্যের কুম্ভ রাশিতে গমন সামাজিক এবং ব্যক্তিগত স্তরে অনেক ওলটপালট ঘটাতে পারে। যেহেতু কুম্ভ হলো শনির রাশি এবং শনি ও সূর্যের মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, তাই এই সময়টি বেশ কিছু রাশির জন্য চ্যালেঞ্জিং হলেও মেষ, তুলা এবং কুম্ভ রাশির জন্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

    ১. মেষ রাশি (Aries): আর্থিক লাভের জোয়ার

    মেষ রাশির জাতকদের জন্য সূর্যের এই গোচর একাদশ ভাবে (আয় ও লাভের স্থান) ঘটেছে। এর ফলে আপনার জন্য সাফল্যের নতুন দ্বার খুলে যাবে।

    • কেরিয়ার: কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রমের স্বীকৃতি পাবেন। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হবে যা ভবিষ্যতে পদোন্নতিতে সাহায্য করবে।
    • আর্থিক: দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা টাকা এই সময়ে ফেরত পেতে পারেন। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
    • পরামর্শ: কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

    ২. তুলা রাশি (Libra): শিক্ষা ও প্রেমের ক্ষেত্রে সাফল্য

    তুলা রাশির জাতকদের জন্য সূর্য পঞ্চম ভাবে (সন্তান, শিক্ষা ও প্রেম) গোচর করছে। সূর্যের প্রভাবে আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

    • শিক্ষা: যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে চাইছেন বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ।
    • সম্পর্ক: প্রেমের ক্ষেত্রে কিছুটা অহংকার কাজ করতে পারে, তাই সঙ্গীর সাথে তর্কে জড়াবেন না। সন্তানদের পক্ষ থেকে কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন।
    • পরামর্শ: আপনার সৃজনশীল কাজে মন দিন, বড় কোনো প্রজেক্টে সফল হতে পারেন।

    ৩. কুম্ভ রাশি (Aquarius): ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ও সতর্কতা

    সূর্য আপনার নিজের রাশিতেই (লগ্ন ভাবে) অবস্থান করছে। সূর্যের প্রভাবে আপনার ব্যক্তিত্বে তেজ ও গাম্ভীর্য বাড়বে, তবে শনির রাশিতে শত্রু গ্রহ সূর্যের অবস্থান কিছু শারীরিক ও মানসিক চাপ তৈরি করতে পারে।

    • ব্যক্তিত্ব: আপনি নেতৃত্বের ক্ষমতা ফিরে পাবেন। সরকারি কোনো কাজ বা আইনি ঝামেলা থাকলে তা আপনার পক্ষে আসতে পারে।
    • সতর্কতা: রাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরি। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বা অহংকারের কারণে কাছের মানুষের সাথে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন, বিশেষ করে চোখের সমস্যায় ভুগতে হতে পারে।

    সূর্যের নেতিবাচক প্রভাব কাটানোর উপায়

    সূর্য যখন শনির রাশিতে থাকে, তখন অনেক সময় কাজের গতি ধীর হয়ে যায় বা সরকারি কাজে বাধা আসে। এর প্রতিকারে জ্যোতিষীরা কিছু পরামর্শ দিয়েছেন:

    • প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে তামার পাত্রে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করুন।
    • আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করা এই সময়ের জন্য শ্রেষ্ঠ প্রতিকার।
    • রবিবার দিন গম বা গুড় দান করলে সূর্যের শুভ প্রভাব বৃদ্ধি পায়।
