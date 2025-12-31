Edit Profile
    Tomorrow 1 January 2026 Horoscope: বছরের প্রথম দিন মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? রইল ১ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

    রাত পোহালেই নতুন বছর। কেমন কাটবে ১ জানুয়ারি ২০২৬, দেখে নিন।

    Published on: Dec 31, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবারে শুরু হতে চলেছে নতুন বছর। ২০২৬ সালে নতুন বছর শুরু হতে চলেছে আগামিকাল। আগামিকাল ১ জানুয়ারি ২০২৬ সাল কেমন কাটতে চলেছে ১২ রাশির? দেখে নিন রাশিফল।

    বছরের প্রথম দিন মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? রইল ১ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল
    বছরের প্রথম দিন মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? রইল ১ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

    মেষ-দিনের শুরুতে, আপনি কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। সম্মান বাড়বে। দিন শেষে অর্থের লেনদেন এড়িয়ে চলুন। বিবাহিতদের জীবনে সুখ থাকবে।

    বৃষ- ১ জানুয়ারি দিনের শুরুতে, শ্রমজীবী মানুষের উপর কাজের চাপ থাকবে। এই সময়ে, সফল হওয়ার জন্য আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। পারিবারিক জীবন আনন্দময় হবে।

    ( Weekly Horoscope 29 December 2025 to 4 January 2026: ২৯ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের? রইল রাশিফল)

    মিথুন: ১ জানুয়ারি আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। আজ যাঁরা কর্মসংস্থান করছেন, তাঁরা নতুন সুযোগ পাবেন। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। আজ, বিলাসিতা সম্পর্কিত জিনিসগুলিতে অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

    কর্কট- ১ জানুয়ারি, আপনি কিছু বিশেষ কাজে সাফল্য পেতে পারেন। আজকের দিনটি সুসংবাদ আনতে পারে। আপনার আয়ের উৎস বাড়বে। ব্যবসায়ীরা কাঙ্ক্ষিত সুবিধা পাবেন।

    সিংহ- ১ জানুয়ারি মনের মধ্যে নেতিবাচক চিন্তার প্রভাবও থাকতে পারে। যার কারণে আপনার আর্থিক বাজেটের অবনতি হতে পারে। এই সময়ে, আপনি সন্তানের সম্পর্কে কিছু নিয়ে বিরক্ত হবেন।

    কন্যা রাশি: ১ জানুয়ারি, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ব্যক্তিদের জন্য সময়টি শুভ প্রমাণিত হতে পারে। আপনার ভাগ্য উজ্জ্বল হতে পারে। এই সময়ে, আপনি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন। মুলতুবি কাজগুলো সম্পন্ন হবে।

    তুলা-১ জানুয়ারির দিন, শিক্ষার্থীদের মন পড়াশোনা থেকে কিছুটা বিভ্রান্ত হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য হতে পারে। আরামের সাথে সম্পর্কিত কোনও কিছুতে অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। দিনের শুরুতে ব্যয়ের মুখোমুখি হতে পারে।

    বৃশ্চিক-১ জানুয়ারি, রাগ এবং কথা নিয়ন্ত্রণ করুন। তবে দিন শেষে কাঙ্ক্ষিত সুবিধা পেতে পারেন। যেকোনো কাজে অবহেলা এড়িয়ে চলতে হবে। চাকুরীজীবীদের গোপন শত্রুদের এড়িয়ে চলা উচিত।

    ধনু- জাতক-জাতিকারা ১ জানুয়ারি কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি পেতে পারেন। দিনের মাঝখানে গোপন শত্রুদের থেকে দূরে থাকা দরকার। এই সময়ে, আপনাকে কিছু বড় ব্যয়ের মুখোমুখি হতে হতে পারে। দিনের শুরুতে আপনি কিছু বাধার মুখোমুখি হতে পারেন।

    মকর- ১ জানুয়ারির দিন, সময় এবং অর্থ উভয়ই বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করুন। আজ শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হতে পারে। চাকরিপ্রার্থীরা নতুন চাকরির সুযোগ পেতে পারেন।

    কুম্ভ- আপনি কোনও বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন। বিবাহিতদের জন্য প্রেম জীবন ভাল হবে। এই দিনটি কিছু বড় ব্যয় নিয়ে আসতে পারে। যার কারণে আপনার আর্থিক বাজেট নড়বড়ে হতে পারে।

    মীন রা-১ জানুয়ারি আপনার জন্য মিশ্র ফলাফল নিয়ে এসেছে। কাজের জন্য ভ্রমণ করতে হতে পারে। দিনের শুরুতে, কিছু চ্যালেঞ্জ থাকবে, যার মুখোমুখি হতে পারে। আপনার আত্ম-ভালবাসার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।

    ( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Tomorrow 1 January 2026 Horoscope: বছরের প্রথম দিন মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? রইল ১ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

