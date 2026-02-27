Edit Profile
    Tomorrow Daily Horoscope 28 February: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? রইল ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

    আগামিকাল ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।

    Published on: Feb 27, 2026 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    আগামিকাল শনিবার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সাল কেমন কাটবে? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার রাশিফল। ১২ রাশির আগামিকালের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    আগামিকালের রাশিফল দেখে নিন।
    আগামিকালের রাশিফল দেখে নিন।

    মেষ রাশি- মন একটু অস্থির হতে পারে। ছোট ছোট জিনিসগুলি রেগে যেতে পারে, তাই প্রতিক্রিয়া জানানোর আগে দু'বার চিন্তা করা ভাল। আপনি কাজে বিভ্রান্ত হবেন, তবে আপনি যদি কোনও কাজ ধরেন তবে আপনি এটি সম্পূর্ণ করবেন। অর্থের মধ্যে ভাল ভারসাম্য থাকবে, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়াতে হবে। বাড়িতে কারো কথা খারাপ লাগতে পারে, ব্যাপারটা হৃদয়ে নেবেন না। স্বাস্থ্যে মাথাব্যথা বা চোখের জ্বালা হতে পারে, বেশি করে পানি পান করুন।

    বৃষ রাশি - পরিবেশ আপনার পক্ষে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক অনুভূতি থাকবে এবং মানুষের সমর্থন থাকবে। ব্যবসা বা চাকরিতে যে কোনও পুরানো আটকে থাকা কাজ এগিয়ে যেতে পারে। পরিবারে কথাবার্তার মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝি দূর করা যায়। অর্থ নিয়ে কিছুটা উত্তেজনা থাকবে, তবে দিনের শেষে বিষয়গুলি সমাধান হয়ে যাবে। খাবার-পানীয়ে অবহেলা করবেন না, পেট সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে।

    মিথুন রাশি- মন দ্রুত চলবে। নতুন নতুন ধারণা আসবে এবং মানুষের সাথে কথা বলে বিষয়গুলি পরিষ্কার হবে। আপনি অফিস বা কর্মক্ষেত্রে কারও কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। অসমাপ্ত ব্যবসা শেষ করার জন্য এটি একটি ভাল দিন। ফোন, মেসেজ বা কলের মাধ্যমে সুসংবাদ পেতে পারেন। বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যয় করা ভাল হবে। আপনি কিছুটা ক্লান্ত বোধ করতে পারেন বা ঘুমের অভাব বোধ করতে পারেন, বিশ্রামের জন্য সময় নিন।

    কর্কট- আবেগ একটু বেশি প্রাধান্য পাবে। কারো কথা হৃদয়গ্রাহী হতে পারে। অযথা চিন্তা করা এড়িয়ে চলুন এবং যা প্রয়োজন তার দিকে মনোনিবেশ করুন। আপনি কাজের প্রতি কম আগ্রহী বোধ করবেন, তবে আপনাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। অর্থের বিষয়ে আপনাকে একটি ছোট সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। শান্ত থাকলে বাড়ির পরিবেশ ভালো থাকবে। গ্যাস বা পেট স্বাস্থ্যে ভারী বোধ করতে পারে।

    সিংহ রাশি- আত্মবিশ্বাস ভালো থাকবে। লোকেরা আপনার কথা শুনবে এবং আপনার ভাবমূর্তি শক্তিশালী হবে। কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। কারো সঙ্গে বিরক্তি থাকলে কথা বলে তার সমাধান করা যায়। অর্থের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন, ধার নেওয়া বা অকেজো কেনাকাটা করা এড়িয়ে চলুন। শরীরে শক্তি থাকবে, তবে ক্লান্তিও দ্রুত দেখা দিতে পারে।

    কন্যা রাশি- কর্মক্ষেত্রে মনোযোগ থাকবে। আপনি যাই সিদ্ধান্ত নিন না কেন, তা পূরণ করার মন থাকবে। আপনি প্রবীণ বা প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে উপকৃত হতে পারেন। আপনি বাড়ির কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন। অর্থ স্থিতিশীল হবে, তবে কাউকে ঋণ দেওয়ার আগে ভাবুন। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হাঁটু বা পায়ে ব্যথা হতে পারে, খুব বেশি দৌড়ানো এড়িয়ে চলুন।

    তুলা রাশি- কাজের চাপ বেশি হতে পারে। ছোট ছোট জিনিসে জড়িত হওয়া দিনটি নষ্ট করতে পারে, তাই ব্যবহারিক হন। অফিস বা ব্যবসায় পুরোনো কাজ আবার উঠে আসতে পারে। বাড়ির একজন প্রবীণের কথা শোনা ঠিক হবে। অর্থ সম্পর্কে পরিকল্পনা করা উপকারী হবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কোমর বা পায়ে হালকা ব্যথা হতে পারে।

    বৃশ্চিক রাশি- মনে অনেক কিছু চলে যাবে। নতুন পরিকল্পনা করা হবে, তবে এটি একবারে করার চেষ্টা করবেন না। কর্মক্ষেত্রে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেবে, বিশ্বস্ত ব্যক্তির পরামর্শ নিন। অর্থের ক্ষেত্রে ভালো অবস্থা হবে। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বললে মন হালকা হবে। স্বাস্থ্যে ঘুমের অভাবের কারণে মাথা ভারী বোধ করতে পারে।

    ধনু রাশি- সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কারও সাথে তর্ক হতে পারে, তবে বিষয়টি বুদ্ধিমানের সাথে সমাধান করা হবে। টিমওয়ার্ক কাজে উপকৃত হবে। অর্থের মধ্যে স্থিতিশীলতা থাকবে, তবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় মনকে প্রলুব্ধ করবে। বন্ধুর সাথে দেখা বা কথা বলার জন্য ভাল লাগবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, শুধু অনেকক্ষণ মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকলেই চোখে ব্যথা হতে পারে।

    মকর রাশি- মন একটু ভারী হতে পারে। পুরানো জিনিসগুলি মিস হতে পারে বা কেউ অনুপস্থিত বোধ করতে পারে। আপনি কাজের প্রতি কম আগ্রহী বোধ করবেন, তবে আপনাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। অর্থের আকস্মিক ব্যয় সামনে আসতে পারে। আপনি যদি বাড়ির কারও সাথে খোলামেলা কথা বলেন তবে আপনার মন হালকা হবে। স্বাস্থ্যে ক্লান্তি বা শরীর ব্যথা হতে পারে, বিশ্রাম প্রয়োজন।

    কুম্ভ রাশি- মেজাজ ভালো থাকবে। আপনার মনে হবে বাইরে যেতে বা নতুন কিছু করার ইচ্ছে। আপনি কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন বা আপনি একটি নতুন সুযোগ দেখতে পেতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বললে মন খুশি হবে। অর্থের উন্নতি হবে, তবে সঞ্চয়ের দিকেও মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। হালকা ক্লান্তি ছাড়া স্বাস্থ্যে তেমন কোনো সমস্যা নেই।

    মীন রাশি- মন শান্ত থাকবে। আপনি আপনার কাজে নিয়োজিত থাকবেন এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকবেন। কাজে ধীরে ধীরে সঠিক দিকনির্দেশনা তৈরি হবে। পরিবার সহায়ক হবে। টাকায় খুব বেশি ওঠানামা হবে না। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, শুধু কম পানি পান করলে দুর্বল বোধ করতে পারে।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

