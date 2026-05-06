    Tomorrow Daily Horoscope 7th May 2026: লক্ষ্মীবারে আপনার ভাগ্যে কী আছে? সুখবর আসবে কোন জাতকদের? রইল ৭ মে ২০২৬ রাশিফল

    Tomorrow Daily Horoscope 7th May 2026: জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, আকাশমণ্ডলে গ্রহ এবং নক্ষত্রের অবস্থান প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। এই মহাজাগতিক পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব পড়ে মানুষের জীবনের ওপর। লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবার আপনার ভাগ্যে কী কী আছে?

    Published on: May 06, 2026 6:59 PM IST
    By Ayan Das
    Tomorrow Daily Horoscope 7th May 2026: রাশিফল আমাদের জীবনের একটি সম্ভাব্য দিকনির্দেশনা দেয় মাত্র। কর্ম এবং সঠিক পরিকল্পনাই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার। তারইমধ্যে বৃহস্পতিবার ১২টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বিশেষ কয়েকটি বার্তা নিয়ে আসছে। কারও জীবনে আসবে আর্থিক সমৃদ্ধি, আবার কাউকে হতে হবে সাবধান। আগামিকাল কোন রাশির জাতকদের কেমন কাটবে? তা দেখে নিন।

    মেষ রাশি

    আগামিকাল আপনার জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক একটি দিন হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের কদর বাড়বে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশংসা বা পদোন্নতির ইঙ্গিত পেতে পারেন। ব্যবসায়িক দিক থেকেও দিনটি লাভের। পরিবারে কোনও শুভ অনুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। তবে অধিক পরিশ্রমের কারণে সন্ধ্যার দিকে কিছুটা ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন।

    বৃষ রাশি

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য দিনটি মিশ্র সম্ভাবনাময়। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবেন না। শেয়ার বাজার বা কোনও বড় সম্পত্তিতে বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন। দাম্পত্য জীবনে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, তাই মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি বেশ শুভ।

    মিথুন রাশি

    আপনার দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজগুলো কাল সম্পন্ন হতে পারে। কোনও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় মন ভালো থাকবে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দিনটি শুভ। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন, তাই বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন।

    কর্কট রাশি

    কর্কট রাশির ব্যক্তিদের জন্য দিনটি সৃজনশীল কাজের জন্য উপযুক্ত। শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন। কর্মস্থলে সহকর্মীদের সহযোগিতা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। ব্যয় কিছুটা বাড়তে পারে, তাই সঞ্চয়ের দিকে নজর দিন।

    সিংহ রাশি

    আপনার আত্মবিশ্বাস এবং নেতৃত্বের গুণাবলী কাল আপনাকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যাবে। কোনও সামাজিক কাজে অংশ নিতে পারেন, যা আপনার মান-সম্মান বৃদ্ধি করবে। প্রেমের জীবনে নতুন মোড় আসতে পারে। শরীর স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকবে।

    কন্যা রাশি

    কন্যা রাশির জাতকদের জন্য আগামীকাল সাবধানতা অবলম্বনের দিন। শত্রুপক্ষ আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে, তাই নিজের পরিকল্পনা গোপন রাখুন। পরিবারের প্রবীণদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখুন। আধ্যাত্মিক কাজে মন দিলে মানসিক শান্তি পাবেন।

    তুলা রাশি

    তুলা রাশির জাতকদের জন্য দিনটি রোমান্টিক কাটবে। প্রিয়জনের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। ব্যবসায় নতুন অংশীদার যোগ হতে পারে। লটারি বা কোনও আকস্মিক সূত্র থেকে অর্থপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি যাঁরা নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য সুসময়।

    বৃশ্চিক রাশি

    কঠোর পরিশ্রমের সুফল পেতে শুরু করবেন। দীর্ঘদিনের শারীরিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি মিলতে পারে। তবে গাড়ি চালানোর সময় বা রাস্তা পার হওয়ার সময় বাড়তি সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে তর্কে জড়াবেন না।

    ধনু রাশি

    আপনার ভাগ্য সহায় থাকবে। বিদেশ যাত্রার সুযোগ বা কোনও দূরবর্তী ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে। নতুন কোনও গাড়ি বা বাড়ি কেনার জন্য দিনটি উপযুক্ত। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

    মকর রাশি

    মকর রাশির জন্য কালকের দিনটি বেশ ব্যস্ততার হবে। পেশাগত কারণে ছোটো কোনও ভ্রমণে যেতে হতে পারে। তবে এই পরিশ্রম ভবিষ্যতে লাভজনক হবে। জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হোন।

    কুম্ভ রাশি

    আর্থিক স্থিতিশীলতা আসবে। বন্ধুদের সহায়তায় বড় কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। রাগের মাথায় কাউকে কটূ কথা বলবেন না, এতে সামাজিক ক্ষতি হতে পারে। সন্ধ্যার পর বাড়িতে কোনও আত্মীয়ের আগমন হতে পারে।

    মীন রাশি

    আপনার মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে নতুন আয়ের পথ খুলে যেতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য দিনটি পড়াশোনায় মন দেওয়ার উপযুক্ত সময়। পরিবারের সঙ্গে ডিনারে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন।

      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

