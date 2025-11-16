Edit Profile
    17 November 2025 Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের দিন কেমন কাটবে?১৭ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ১৭ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফলে রইল জ্যোতিষমত।

    Published on: Nov 16, 2025 9:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    আগামিকাল সোমবার ১৭ নভেম্বর ২০২৫ সাল কেমন কাটবে আপনার, তার জ্যোতিষমতে হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। মেষ থেকে মীনের মধ্যে ১৭ নভেম্বর কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা কপালে রয়েছে সৌভাগ্য, কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা শুভ ফল পাবেন, তা দেখে নিন।

    আগামিকাল ১৭ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল।
    মেষ

    অফিসে আপনার দৃঢ়তা এবং কৌশলগত চিন্তাভাবনা আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ। নিরাপদ অর্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিতে একজন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করুন। একটি ইতিবাচক মানসিকতা ভাল ফলাফল দেবে।

    বৃষ

    আপনি নিজেকে ব্যক্তিগত বৃদ্ধি এবং ক্যারিয়ারের সুযোগের তরঙ্গে চড়ে যেতে দেখতে পারেন। পরিবর্তনের জন্য উন্মুক্ত হওয়া এবং আপনার অন্তর্দৃষ্টিকে বিশ্বাস করা আপনাকে দিনের চ্যালেঞ্জগুলির মধ্য দিয়ে গাইড করবে, প্রবৃদ্ধিতে ভরা একটি ফলপ্রসূ দিন তৈরি করবে যা অপেক্ষা করছে।

    মিথুন

    আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। নতুন সূচনাকে আলিঙ্গন করা গুরুত্বপূর্ণ। জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। চ্যালেঞ্জগুলি আলিঙ্গন করুন, যা আপনাকে ব্যক্তিগত বৃদ্ধি এবং নতুন সুযোগের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

    কর্কট

    ব্যবসায়িক জীবনে অস্থিরতা দেখা দেবে। আর্থিক সুখও সুখ বয়ে আনবে। টাকার দিক থেকে কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। আজ আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন।

    সিংহ

    সুস্বাস্থ্যের সাথে পেশাদার সাফল্য দিনটি আনন্দে পূর্ণ করবে। শৃঙ্খলা আপনার শক্তি। স্বাস্থ্যের দিক থেকে সতর্ক হওয়া দরকার। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

    কন্যা

    প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে হাসিমুখে গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ। অফিসের রাজনীতি এড়িয়ে চলুন এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিটি পেশাদার সুযোগ ব্যবহার করুন। আজকের দিনটি কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে।

    তুলা

    আপনার জন্য কোনও সমস্যা বড় নয়। আপনি আজ জীবনে সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্যও দেখতে পাবেন। আপনার প্রেম জীবন ইতিবাচক হবে, যেখানে আপনি একসাথে আরও বেশি সময় কাটাবেন। একটু ওঠানামা হবে।

    বৃশ্চিক

    সঠিক যত্নের সাথে আপনার অর্থ পরিচালনা করুন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা উপস্থিত থাকবে। আজ একটি মিশ্র দিন হবে। প্রেম জীবনে রোম্যান্সের দিকে মনোনিবেশ করুন, যা সম্পর্কের মধ্যে সুখ বয়ে আনবে।

    ( Vastu Shastra tips: আপনার বাড়ির সিঁড়ির নিচে এইগুলি নেই তো! দুর্ভাগ্য কাটাতে বাস্তু টিপস রইল)

    ( ‘বলা হয়েছে বাবাকে দেওয়া কিডনি নোংরা’, বিস্ফোরক লালুকন্যা রোহিণী, পাশে দাঁড়ালেন ভাই তেজপ্রতাপ, ঠিক কী ঘটল?)

    ধনু

    আপনার অর্থ স্মার্টভাবে এবং সাবধানে পরিচালনা করুন। ছোটখাটো সমস্যা সত্ত্বেও, আপনার প্রেমের সংযোগ দৃঢ় থাকবে। অফিসে উত্পাদনশীল হওয়ার সময়, আপনার কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত।

    মকর

    দিনটি আপনার জন্য ১৭ নভেম্বর একটি আকর্ষণীয় দিন হতে চলেছে। আপনার বুদ্ধি দিয়ে প্রতিটি সুযোগ আনলক করুন। নতুন দায়িত্ব আপনার সৃজনশীল দক্ষতা বাড়িয়ে তুলবে। সামাজিক ও ক্যারিয়ারে বৃদ্ধির অনেক সম্ভাবনা রয়েছে।

    কুম্ভ

    ক্যারিয়ার এবং প্রেমে নতুন পথ আবির্ভূত হতে পারে, প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিন। পরিস্থিতিটি সফলভাবে নেভিগেট করার জন্য আপনার অন্তর্দৃষ্টিতে বিশ্বাস করুন।

    মীন

    প্রেমের জীবনে সৎ থাকুন। অর্পিত প্রতিটি পেশাদার কাজ সম্পন্ন করার জন্য কংক্রিট পদক্ষেপ নিন। নিজের লক্ষ্যে অটল থাকুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

