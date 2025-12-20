Horoscope 21 December 2025: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? দেখে নিন ২১ ডিসেম্বর রাশিফল
আগামিকাল ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে উল্লিখিত প্রতিটি রাশিচক্রের একটি শাসক গ্রহ রয়েছে, যা এর উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। জ্য়োতিষশাস্ত্রের সেই গণনা অনুসারে দেখে নিন ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে।
মেষ
দিনটি কঠোর পরিশ্রম এবং ধৈর্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার দিন। কাজে দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে আপনি সেগুলি ভালভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হবেন। প্রেমের জীবনে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে তর্ক করা এড়িয়ে চলুন। অর্থের দিক থেকে পরিস্থিতি ভাল থাকবে, তবে অর্থ অপচয় করবেন না। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, আপনি কেবল ক্লান্ত বোধ করতে পারেন।
বৃষ
সম্পর্কের ক্ষেত্রে বোঝাপড়া প্রয়োজন হবে। সঙ্গীর অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন। অফিসে টিমওয়ার্ক উপকারী হবে। আর্থিক পরিস্থিতি ভারসাম্যপূর্ণ হবে এবং পুরানো পাওনা ফেরত দেওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে খাবারের দিকে নজর দিন।
মিথুন
মিথুন রাশি দিনটি কথোপকথন এবং যোগাযোগের জন্য একটি ভাল দিন। প্রেম জীবনে সুখ থাকবে এবং নতুন সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। আপনার ক্যারিয়ারে নতুন ধারণা প্রশংসিত হবে। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সিদ্ধান্ত আপনার পক্ষে যেতে পারে। গলার সমস্যা বা স্বাস্থ্য নিয়ে ক্লান্তি হতে পারে।
কর্কট
আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। প্রেমের জীবনে শান্তি বজায় রাখুন এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকুন। চাকরিতে পরিবর্তন বা নতুন দায়িত্ব হতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন।
সিংহ
আত্মবিশ্বাস বাড়বে। প্রেম জীবনে মাধুর্য থাকবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনার ক্যারিয়ারে দেখা যাবে এবং আপনি প্রশংসা পেতে পারেন। অর্থের দিক থেকে দিনটি ভাল যাবে, তবে ঝুঁকি এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।
কন্যা
নতুন লোকের সাথে দেখা করা উপকারী হবে। প্রেম জীবনে বন্ধুত্ব দৃঢ় হবে। ক্যারিয়ারে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
তুলা
কাজে ব্যস্ত থাকবেন। প্রেমের জীবনে কথোপকথনের মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। আপনি অফিসের সিনিয়রদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই বাজেট নিয়ন্ত্রণে রাখুন। পেট সম্পর্কিত সমস্যা বা স্বাস্থ্যের মানসিক চাপ হতে পারে।
বৃশ্চিক
আপনি মানসিকভাবে শক্তিশালী থাকবেন। প্রেম জীবনে বোঝাপড়া বাড়বে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। অর্থের দিক থেকে দিনটি অনুকূল। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে বেশি করে পানি পান করুন।
ধনু
ভারসাম্য বজায় রাখার দিন। সম্পর্কের মাধুর্য থাকবে। ক্যারিয়ারে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। অর্থনৈতিক অবস্থা আরও ভাল হবে এবং আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
মকর
ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। প্রেম জীবনে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ক্যারিয়ারে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তবে অলসতা এড়িয়ে চলুন।
কুম্ভ
কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব থাকতে পারে, তবে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান পাওয়া যাবে। অর্থের দিক থেকে ব্যয় বাড়তে পারে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, শুধু বিশ্রাম নিন
মীন
রাশির মানুষের জন্য আজকের দিনটি কঠোর পরিশ্রম, বোঝাপড়া এবং ধৈর্য্যের দিন। দিনের শুরুটি কিছুটা ব্যস্ত হতে পারে, তবে দিন বাড়ার সাথে সাথে প্রতিকূলতাগুলি আপনার পক্ষে পরিবর্তিত হবে। কাজ সম্পর্কিত বিষয়ে দায়িত্ব বাড়তে পারে তবে আপনি সেগুলি ভালভাবে পালন করতে সক্ষম হবেন।
