    Tomorrow Horoscope 23 December 2025: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা? ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    আগামিকাল ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন রাশিফলে।

    Published on: Dec 22, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    চলছে বড়দিন ২০২৫র সপ্তাহ। আর আগামিকাল ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫। সপ্তাহের এই দ্বিতীয় দিনটিতে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে আগামিকাল মঙ্গলবার? রইল রাশিফল।

    রাশিফল: সমস্ত 12 রাশির জন্য আগামীকালের দিনটি কেমন হবে, 23 ডিসেম্বরের রাশিফল পড়ুন

    মেষ রাশি- মনে উত্থান-পতন আসতে পারে। কোনও কিছুতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানান এড়িয়ে চলুন। কাজে দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে আপনি এটি পরিচালনা করবেন। অর্থের দিক থেকে আজ ঝুঁকি নেবেন না। বাড়ির একজন প্রবীণের পরামর্শ কাজে লাগতে পারে। সন্ধ্যায় মন একটু হালকা হবে।

    বৃষ রাশি- দিনটি স্বাভাবিক তবে আরামদায়ক হবে। আপনি পরিবার সম্পর্কিত কিছু ছোট সুখ পেতে পারেন। কাজে ধীর কিন্তু অবিচল অগ্রগতি হবে। ব্যয় করার আগে, প্রয়োজনীয়তা এবং শখের মধ্যে পার্থক্য বুঝুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, শুধু আপনার ডায়েটের যত্ন নিন।

    মিথুন রাশি- আজকের কথাবার্তায় সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারও দৃষ্টিভঙ্গি ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো থাকবে, তবে দিনের শেষে স্বস্তি থাকবে। পুরোনো কাজ নিষ্পত্তি করার ভালো সুযোগ রয়েছে। মোবাইল বা স্ক্রিন থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখলে উপকার হবে।

    কর্কট- আবেগ কিছুটা বেশি প্রাধান্য পেতে পারে। পরিবার বা সম্পর্ক সম্পর্কিত যে কোনও সিদ্ধান্ত সাবধানতার সাথে নিন। আপনার কঠোর পরিশ্রম পরিশ্রমের দিক থেকে দেখা যাবে। কাছের কারও সমর্থন মনোবল বাড়িয়ে তুলবে। পর্যাপ্ত ঘুম পাওয়ার চেষ্টা করুন।

    সিংহ রাশি - দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। সবকিছু আপনার ইচ্ছানুযায়ী হবে না। কাজে ধৈর্য ও বোঝাপড়া দেখানো দরকার। কারো সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলুন। সন্ধ্যায় পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে।

    কন্যা রাশি-দিনটি আপনার জন্য শুভ। আটকে থাকা কাজ সমাপ্তির লক্ষণ। অর্থ সম্পর্কিত কিছুটা স্বস্তি থাকতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মনোযোগ থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে অসাবধানতা অবলম্বন করবেন না। যেকোনো ভালো খবর মনকে খুশি করতে পারে।

    ( Gill dropped:টি২০ WC টিম থেকে বাদ..আগাম জানানোই হয়নি গিলকে? এল বিস্ফোরক রিপোর্ট, সূর্যকে নিয়েও বড় দাবি উঠে এল রিপোর্টে)

    তুলা রাশি- মন বিভ্রান্ত থাকতে পারে। একটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দুটি মতামত থাকতে পারে। তাড়াহুড়ো ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাই আপনার সময় নিন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্পষ্ট এবং সরাসরি কথা বলা ভাল হবে। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করুন।

    বৃশ্চিক রাশি- আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কাজের চাপ থাকবে, তবে আপনি এটির যত্ন নেবেন। পুরনো বিরোধের সমাধান হতে পারে। রাগে কিছু বলা এড়িয়ে চলুন। সন্ধ্যায় একটু বিশ্রামের প্রয়োজন হবে।

    ধনু রাশি- নতুন চিন্তাভাবনা এবং নতুন পরিকল্পনা করা যেতে পারে। কাজ বা পড়াশোনায় পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে। আপনি কোনও বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারেন। ব্যয় বাড়তে পারে, তবে এটি প্রয়োজন হবে। বাইরে যাওয়া বা সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ করার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

    মকর রাশি- দায়িত্ব বাড়বে। বিলম্বিত কাজ এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় চাপ আরও বাড়বে। পরিবারে আপনার মতামতকে মূল্যবান করা হবে। স্বাস্থ্যে হালকা ক্লান্তি হতে পারে, নিজেকে বিশ্রাম দিন।

    কুম্ভ রাশি- দিনটি মিশ্র যাবে। মন কর্মক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াতে পারে, তবে মনোযোগ বজায় রাখার চেষ্টা করুন। সমস্যায় পড়া বন্ধুকে সাহায্য করতে হতে পারে। অর্থের দিক থেকে বিচক্ষণ পদক্ষেপ নিন।

    মীন রাশি - মন শান্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে। আপনার যা আছে তা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট বোধ করবেন। সম্পর্ক বাড়বে। কাজের ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। সামান্য সুখ দিনটিকে বিশেষ করে তুলতে পারে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

