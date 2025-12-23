Edit Profile
    Tomorrow Horoscope 24 December 2025: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    Published on: Dec 23, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    আগামিকাল বুধবার, পঞ্চক এবং ভদ্রকালের দিনে গণেশ পুজোর বিশেষ তিথি রয়েছে। রাত পোহালেই ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ কেমন কাটবে আপনার? রইল জ্যোতিষমত।

    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    মেষ

    দিনের শুরুটি কিছুটা ভারী মনে হতে পারে। অনেক কিছুই একবারে মনে চলে যাবে, যা বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। কাজে তাড়াহুড়ো ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাই সবকিছু ভেবেচিন্তে করুন। আপনি হয়তো আপনার কাছাকাছি কিছু শুনেছেন, তবে বিষয়টি বাড়ানো এড়িয়ে চলুন। অর্থের দিক থেকে আজ ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। সন্ধ্যায় পরিস্থিতি ভাল থাকবে এবং মন হালকা থাকবে।

    বৃষ

    একটি শান্ত এবং ভারসাম্যপূর্ণ দিন হতে চলেছে। দৈনন্দিন কাজগুলো স্বাচ্ছন্দ্যে সম্পন্ন হবে। পরিবারের কোনও সদস্যের সাথে কথা বললে মন ভাল হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করুন, প্রদর্শনী থেকে দূরে থাকুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, অলসতাকে প্রাধান্য পেতে দেবেন না। দিনের শেষে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন।

    মিথুন

    কথোপকথনে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আপনার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হতে পারে। অফিস বা কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা থাকবে। ফোন বা টেক্সটে তর্ক থেকে দূরে থাকুন। পুরোনো কাজ শেষ করার সুযোগ পেতে পারেন। সন্ধ্যায় কিছুটা স্বস্তি পাবে এবং মন শান্ত থাকবে।

    কর্কট

    আবেগ একটি বড় প্রভাব ফেলতে পারে। ছোটখাটো বিষয়ও হৃদয়ে আঘাত হানতে পারে। পরিবার সম্পর্কিত যে কোনও বিষয় মনে থাকবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম কাজে স্পষ্ট হবে, তবে প্রশংসা কিছুটা দেরিতে আসবে। বিশ্বস্ত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বললে মন হালকা হবে। রাতে ভালো ঘুম আসবে।

    সিংহ

    আগামিকাল ব্যস্ত থাকতে পারেন। কাজে বাধা আসবে এবং মন দুঃখিত হতে পারে। রাগের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। অন্যের কাছ থেকে খুব বেশি আশা করবেন না। ধৈর্য ধরে কাজ করলে কোনো ক্ষতি হবে না। সন্ধ্যার পর থেকে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হতে শুরু করবে।

    কন্যা

    আজ কাজ এবং দায়িত্ব উভয়ই বৃদ্ধি পাবে। বিলম্ব চাপ বাড়িয়ে তুলতে পারে। পরিবারে আপনার মতামতকে মূল্যবান করা হবে। স্বাস্থ্য হালকা ক্লান্তি বা শরীর ভারী বোধ করতে পারে, নিজেকে বিশ্রাম দিন। দিনটি কঠিন হলেও পরিচালনাযোগ্য হবে।

    তুলা

    দিনটি আপনার পক্ষে থাকবে। আটকে থাকা কাজ এগিয়ে যাবে এবং মন পরিষ্কার হবে। আপনি অর্থ সম্পর্কিত কিছু ছোট সুবিধা পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে মনোযোগ ভালো থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে আপনি যদি ক্লান্ত বোধ করেন তবে বিশ্রাম নিন। দিনটি সার্বিকভাবে সন্তোষজনক হবে।

    ( ‘কারখানায় ঝামেলা..এমন কিছু বলেনি’, শেষবার দীপু কী বলেছিল ফোনে? মুখ খুললেন স্ত্রী, চট্টগ্রামে ফের পুড়ল আরও বাড়ি)

    বৃশ্চিক

    একটি বিভ্রান্তিকর দিন। কাজ করার সময় মন ঘুরে বেড়াবে। সমস্যায় আপনাকে কোনও বন্ধু বা পরিচিতকে সমর্থন করতে হতে পারে। অর্থের দিক থেকে ঝুঁকি এড়িয়ে চলুন। সন্ধ্যায় মন একটু ভালো থাকবে এবং মানসিক চাপ কম থাকবে।

    ধনু

    মন দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়তে পারে। আপনি বারবার একটি সিদ্ধান্তের কথা ভাববেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিষয়টি দমন করার চেয়ে পরিষ্কার হওয়া ভাল। আপনি কাজের প্রতি কম আগ্রহী বোধ করতে পারেন। খরচ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই আপনার হাত একটু ধরে রাখুন। সন্ধ্যায় পরিস্থিতি কিছুটা পরিষ্কার হবে।

    মকর

    কঠোর পরিশ্রম এবং দায়িত্ব উভয়ই বেশি হবে। আপনি কাজের চাপ অনুভব করবেন, তবে আপনি এটির যত্ন নেবেন। পুরোনো একটি বিষয় আবার উত্থাপন করা যেতে পারে। রাগান্বিত কথাগুলো ক্ষতি করতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। দিন শেষে স্বস্তি পাওয়া যাবে।

    কুম্ভ

    আপনি নতুন কিছু ভাবতে বা পরিবর্তন করতে চাইবেন। আপনি পুরানো কাজ নিয়ে বিরক্ত বোধ করতে পারেন। আপনি কোনও বন্ধু বা পরিচিতের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। বাইরে যাওয়া বা সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ করার সম্ভাবনা থাকতে পারে। ব্যয় কিছুটা বাড়বে, তবে জরুরি ভিত্তিতে কর্মস্থলে থাকবে।

    মীন

    মন শান্ত এবং স্থিতিশীল থাকবে। আপনি জিনিসগুলি সম্পর্কে খুব বেশি ভাবতে চাইবেন না। আপনি সম্পর্কের মধ্যে একাত্মতা অনুভব করবেন। কাজ ধীর গতিতে চলবে, তবে কোনও চাপ থাকবে না। একটি ছোট্ট সুখ বা সুসংবাদ দিনটিকে তৈরি করতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

