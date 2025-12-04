Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Vastu Shastra Tips: এই ৫ উপহার ভুলেও কাউকে না দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে বাস্তুশাস্ত্রমত, রইল টিপস

    অনেক সময়, জেনেশুনে বা অজান্তে, এমন কিছু জিনিস উপহার দেওয়া হয়, যা সরাসরি আপনার সম্পর্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। দেখে নেওয়া যাক, কোন কোন জিনিস উপহার হিসাবে দেওয়া শুভ নয়।

    Published on: Dec 04, 2025 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাস্তুশাস্ত্রমতে সংসারে এমন কিছু নিয়ম পালনের কথা বলা হয়, যার লক্ষ্য শুভ ফল নিয়ে আসা। এই বাস্তুশাস্ত্রমতে নানান সময় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কিছু টিপস দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, উপহার দেওয়া সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা এবং বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে এবং একজন ব্যক্তি সেই উপহারের মাধ্যমে তার অনুভূতিও প্রকাশ করে। কিন্তু অনেক সময়, জেনেশুনে বা অজান্তে, এমন কিছু জিনিস উপহার দেওয়া হয়, যা সরাসরি আপনার সম্পর্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। দেখে নেওয়া যাক, কোন কোন জিনিস উপহার হিসাবে দেওয়া শুভ নয়।

    বাস্তুশাস্ত্র টিপসে দেখে নিন উপহার নিয়ে কিছু টিপস।
    বাস্তুশাস্ত্র টিপসে দেখে নিন উপহার নিয়ে কিছু টিপস।

    কালো কোনও জিনিস

    কালো রঙ নেতিবাচক শক্তি আকর্ষণ করে বলে মনে করা হয়। এই রঙের জিনিসপত্র উপহার দিলে আপনার সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হতে পারে।বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, কালো পোশাক বা কালো রঙের তৈরি জিনিসপত্র, যেমন ঘড়ি এবং জুতা, কাউকে উপহার দেওয়া উচিত নয়।

    সুগন্ধি

    এটি আর্থিক সমস্যারও কারণ হতে পারে। সুগন্ধির সুবাস সকলেরই মন ভালো করে। সকলেই এটি কিনতে এবং পরতে ভালোবাসে। বাস্তু মতে, সুগন্ধি কাউকে উপহার দেওয়া উচিত নয়।

    ( Haryana kids murder: নিজের চেয়ে সুন্দর মেয়ে দেখলেই 'বিরক্তি'! হিংসা?বাড়ির ছোট্ট কন্যাকে খুন মহিলার, সন্তানকেও..)

    ( Rohit Rishabh: শর্মাজির সঙ্গে গল্পে মজেছিলেন ছিলেন পন্থ! হঠাৎই রোহিতের চোখে… কী ঘটল? Video ভাইরাল)

    ( Anti India Message in Bangladesh ‘ভারত যতদিন টুকরো টুকরো না হবে…’,ইউনুসের দেশ থেকে প্রাক্তন সেনা অফিসারের হুঙ্কার!)

    ( India T20 Squad: দ. আফ্রিকার বিরুদ্ধে T20-র ভারতীয় টিমে ফিরলেন গিল, দলে এলেন এই বোলারও)

    পার্স

    কাউকে পার্স উপহার দেওয়া উচিত নয়। উপহার হিসেবে দিলে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। তাছাড়া, বাস্তু মতে, এটি আপনার আর্থিক অবস্থার উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

    রুমাল

    রুমাল দুঃখ এবং কান্নার সাথে জড়িত, যা নেতিবাচক বা তিক্ত সম্পর্কের দিকে নিয়ে যেতে পারে। বাস্তু অনুসারে, রুমাল উপহার দিলে মানসিক উত্তেজনা এবং ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে পারে।

    মুক্ত

    বাস্তু মতে, মুক্তা দান করলে একজন ব্যক্তির জীবনে মানসিক যন্ত্রণা বা দুঃখ আসতে পারে। তাই কাউকে মুক্তা উপহার দেওয়া এড়িয়ে চলুন। ফলত কাউকে উপহার হিসাবে মুক্ত দান করা শুভ নয়।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Vastu Shastra Tips: এই ৫ উপহার ভুলেও কাউকে না দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে বাস্তুশাস্ত্রমত, রইল টিপস

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes