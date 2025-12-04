Vastu Shastra Tips: এই ৫ উপহার ভুলেও কাউকে না দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে বাস্তুশাস্ত্রমত, রইল টিপস

Vastu Shastra Tips: এই ৫ উপহার ভুলেও কাউকে না দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে বাস্তুশাস্ত্রমত, রইল টিপস
অনেক সময়, জেনেশুনে বা অজান্তে, এমন কিছু জিনিস উপহার দেওয়া হয়, যা সরাসরি আপনার সম্পর্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। দেখে নেওয়া যাক, কোন কোন জিনিস উপহার হিসাবে দেওয়া শুভ নয়।
বাস্তুশাস্ত্রমতে সংসারে এমন কিছু নিয়ম পালনের কথা বলা হয়, যার লক্ষ্য শুভ ফল নিয়ে আসা। এই বাস্তুশাস্ত্রমতে নানান সময় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কিছু টিপস দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, উপহার দেওয়া সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা এবং বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে এবং একজন ব্যক্তি সেই উপহারের মাধ্যমে তার অনুভূতিও প্রকাশ করে। কিন্তু অনেক সময়, জেনেশুনে বা অজান্তে, এমন কিছু জিনিস উপহার দেওয়া হয়, যা সরাসরি আপনার সম্পর্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। দেখে নেওয়া যাক, কোন কোন জিনিস উপহার হিসাবে দেওয়া শুভ নয়।
কালো কোনও জিনিস
কালো রঙ নেতিবাচক শক্তি আকর্ষণ করে বলে মনে করা হয়। এই রঙের জিনিসপত্র উপহার দিলে আপনার সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হতে পারে।বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, কালো পোশাক বা কালো রঙের তৈরি জিনিসপত্র, যেমন ঘড়ি এবং জুতা, কাউকে উপহার দেওয়া উচিত নয়।
সুগন্ধি
এটি আর্থিক সমস্যারও কারণ হতে পারে। সুগন্ধির সুবাস সকলেরই মন ভালো করে। সকলেই এটি কিনতে এবং পরতে ভালোবাসে। বাস্তু মতে, সুগন্ধি কাউকে উপহার দেওয়া উচিত নয়।
পার্স
কাউকে পার্স উপহার দেওয়া উচিত নয়। উপহার হিসেবে দিলে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। তাছাড়া, বাস্তু মতে, এটি আপনার আর্থিক অবস্থার উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
রুমাল
রুমাল দুঃখ এবং কান্নার সাথে জড়িত, যা নেতিবাচক বা তিক্ত সম্পর্কের দিকে নিয়ে যেতে পারে। বাস্তু অনুসারে, রুমাল উপহার দিলে মানসিক উত্তেজনা এবং ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে পারে।
মুক্ত
বাস্তু মতে, মুক্তা দান করলে একজন ব্যক্তির জীবনে মানসিক যন্ত্রণা বা দুঃখ আসতে পারে। তাই কাউকে মুক্তা উপহার দেওয়া এড়িয়ে চলুন। ফলত কাউকে উপহার হিসাবে মুক্ত দান করা শুভ নয়।
