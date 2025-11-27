Edit Profile
    Vastu shastra Tips: বাস্তুশাস্ত্রমতে বাড়িতে আয়না কোন কোন জায়গায় রাখলে নেমে আসে অর্থের ক্ষতি? রইল টিপস

    বাস্তুশাস্ত্র টিপসে দেখে নিন বাড়ির কোন কোন জায়গায় আয়না রাখলে তা ক্ষতি ডেকে আনে।

    Published on: Nov 27, 2025 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    বাড়ি নতুন হোক বা পুরনো, বাড়িতে অনেক সময়ই নানান জিনিস রাখা হয় শুধুমাত্র সাজসজ্জার জন্য। তবে জানেন কি, বাস্তুশাস্ত্রমতে বাড়িতে বহু জায়গা এমন থাকে, যেখানে সাজানো জিনিস সঠিক দিকে বা স্থানে রাখারও পরামর্শ দেওয়া হয়। কিছু বাস্তুশাস্ত্র মত অনুসারে, বাড়িতে রাখা আয়নারও একটি সঠিক স্থান রয়েছে। বলা হচ্ছে, বাড়ির বিশেষ ৪ টি জায়গায় আয়না রাখলে তা সংসারে ক্ষতি ডেকে আনে। দেখে নেওয়া যাক, কোন কোন দিকে সেই আয়না রাখলে তা আর্থিক কষ্টকে ডেকে আনে।

    আয়না রাখার টিপস:-

    বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে বাড়ির দক্ষিণ পশ্চিম দিকে কখনও আয়না রাখা উচিত নয় । এই দিকে আয়না রাখলে দারিদ্র্য এবং ঝামেলা হতে পারে। তাছাড়া, বাড়ির উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আয়না রাখা উচিত নয়। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, আপনার শোবার ঘর বা স্টোররুমে কখনই আয়না রাখা উচিত নয়। এই জায়গাগুলিতে আয়না রাখলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উত্তেজনা এবং অমীমাংসিত মতবিরোধ তৈরি হয়। গৃহস্থালির সম্পদ অপ্রয়োজনীয়ভাবে নষ্ট হয়। বাস্তুশাস্ত্রমতে বলা হচ্ছে, অনেক সময় বাড়ির সদর দরজার সামনে আয়না রাখলেও তা ভালো প্রভাব ফেলতে পারে। তবে তা অনেক সময় তা হয় না। এমনই মত বাস্তুশাস্ত্রের। অনেক সময় সদর দরজার সামনে আয়না রাখলে তা আর্থিক দিক থেকে খারাপ প্রভাবও ফেলে থাকে সংসারে। ফলত, এক্ষেত্রে সঠিক দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। এছাড়াও শোবার ঘরে বিছানার ঠিক সামনে আয়না রাখা সঠিক নয়। বিছানার সামনে আয়না রাখলে তাতে আর্থিক ক্ষতি বাড়তে পারে বলে দাবি করা হচ্ছে শাস্ত্রমতে। এছাড়াও বাড়ির স্টোর রুমে আয়না রাখতে বারণ করা হয়। এতে সংসারে ক্ষতি আসতে পারে বলে মনে করা হয়।

    ( বি.দ্র- আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। এগুলি গ্রহণ করার আগে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

