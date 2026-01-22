Edit Profile
    প্রতিদিন ইন্টারভিউ দিচ্ছেন, কিছুতেই পাচ্ছেন না সাফল্য, বাস্তু দোষ নেই তো?

    জীবনে সফল হতে সকলেই চায়। কিন্তু এমন অনেক সময় হয় যে কঠোর পরিশ্রম করার পরেও কাঙ্খিত ফলাফল কিছুতেই অর্জন করা যায় না। বারবার অসফলতা পেলে শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাস নয়, ভেঙে যায় মনোবল।

    Published on: Jan 22, 2026 11:53 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    জীবনে সফল হতে সকলেই চায়। কিন্তু এমন অনেক সময় হয় যে কঠোর পরিশ্রম করার পরেও কাঙ্খিত ফলাফল কিছুতেই অর্জন করা যায় না। বারবার অসফলতা পেলে শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাস নয়, ভেঙে যায় মনোবল। তাই বিশেষ করে ইন্টারভিউযের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যদি আপনি বারবার অসফলতার সম্মুখীন হন তাহলে সবার আগে জানতে হবে আপনার বাস্তু দোষ আছে কিনা।

    বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী, আপনি যদি মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন তাহলে কোন নেতিবাচক চিন্তা ভাবনা আপনাকে দুর্বল করবে না। সবসময় নিজেকে সবসময় আশ্বস্ত রাখুন এবং এগিয়ে যান। এছাড়া কিছু বাস্তুদোষ থাকে যা প্রতিকার করা প্রয়োজন।

    আরও পড়ুন: সামনেই বিয়ে করার প্ল্যানিং করছেন? জেনে নিন মাঘ মাসের শুভ দিনের তালিকা

    উত্তর-পূর্ব দিকে প্রদীপ জ্বালান: প্রতিদিন উত্তর-পূর্ব দিকে প্রদীপ জ্বালালে আপনার জীবন থেকে নেতিবাচকতা দূর হয়ে যাবে। উত্তর-পূর্ব দিকে ইতিবাচকতার প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। সাক্ষাৎকারের দিন সকালে স্নানের পর উত্তর-পূর্ব দিকে মুখ করে ঘি অথবা সর্ষের তেল দিয়ে একটি প্রদীপ জ্বালান। প্রদীপ জ্বালানোর সময় মন থেকে প্রার্থনা করুন সাফল্যের জন্য এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিন। এতে আপনার মন শান্ত হবে এবং আপনার সমস্ত নেতিবাচকতা দূর হয়ে যাবে।

    আরও পড়ুন: কবে সংঘটিত হবে মৌনী অমাবস্যা? জানুন শুভ সময় সম্পর্কে বিস্তারিত

    ইন্টারভিউ দিতে গেলে সঙ্গে রাখুন এই জিনিসগুলি: সাক্ষাৎকার দিতে যাওয়ার সময় আপনার পকেটে পাঁচটি শুকনো তুলসী পাতা অথবা কালো তিলের একটি ছোট বান্ডিল রাখুন। তুলসী পবিত্রতা এবং শুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে কালো তিল নেতিবাচক শক্তিকে দূরে রাখে। বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী এই দুটি জিনিস যদি সঙ্গে থাকে তাহলে খারাপ নজর থেকে আপনি রক্ষা পাবেন এবং আপনার ভাগ্য হবে শক্তিশালী।

    ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার সময় হালকা হলুদ অথবা ক্রিম রঙের পোশাক পরতে পারেন। এই রংটি আপনাকে খারাপ নজরের হাত থেকে বাঁচাবে। এছাড়া বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দুই অথবা গুড় খাবেন যা শুভ বলে মনে করা হয়। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে হাত জোড় করে আশীর্বাদ নিতে ভুলবেন না।

