Weekly Horoscope 15 to 21 December 2025: মেষ থেকে মীনের ১৫ থেকে ২১ ডিসেম্বর কেমন কাটবে? রইল সাপ্তাহিক রাশিফল
সাপ্তাহিক রাশিফল শুধুমাত্র গ্রহের গতিবিধি দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়। আসন্ন সপ্তাহটি কিছু রাশিচর জন্য খুব শুভ হতে চলেছে, তবে কিছু রাশিচক্রের সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। আসুন জেনে নেওয়া যাক, ১৫ থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়টি আপনার জন্য কেমন হবে?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, গ্রহগুলির গতিবিধির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলে। কিছু রাশি, গ্রহের গতিবিধির কারণে শুভ ফলাফল পায়, আবার কিছু রাশির চিহ্নগুলি অশুভ ফলাফল পায়।পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, আসন্ন সপ্তাহটি কিছু রাশির জন্য খুব শুভ হতে চলেছে, তাই কিছু রাশির লক্ষণগুলিতে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। আসুন জেনে নেওয়া যাক, ১৫ ডিসেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বরের সপ্তাহ কেমন কাটবে?
মেষ রাশি- এই সপ্তাহটি মেষ রাশির জন্য মিশ্রিত হতে চলেছে। স্বাস্থ্য, প্রেম এবং সন্তান সম্পর্কিত বিষয়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। ব্যবসায়িক অবস্থা ভালো থাকবে। সপ্তাহের শুরুতে, কাজের উন্নতি হবে এবং আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্যও প্রায় ভালো থাকবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে পরিবারে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে, তর্ক এড়িয়ে চলুন।
বৃষ রাশি- সামগ্রিকভাবে, বৃষ রাশির জন্য সপ্তাহটি ভাল হবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ভালোবাসা, সন্তান ও ব্যবসায় ভারসাম্য থাকবে। সপ্তাহের শুরুতে অর্থ আসার সম্ভাবনা থাকবে এবং পরিবারে সুসংবাদ পাওয়া যাবে। মাঝখানে কাজে সাফল্য আসবে এবং লোকেরা সহযোগিতা করবে।
মিথুন- মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ে প্রতিপক্ষের চোখে থাকবেন, তবে আপনি তাদের পরাজিত করবেন। স্বাস্থ্য কিছুটা দুর্বল হতে পারে। সপ্তাহের শুরুটি খুব ইতিবাচক হবে, কাজ হবে এবং মন খুশি থাকবে। মাঝখানে অর্থ লাভবান হবে, তবে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। আপনার জিহ্বা পরিবারের কোনও কিছুর উপর রাখুন।
কর্কট- এই সপ্তাহটি কর্কট রাশির জন্য কিছুটা বিভ্রান্তিকর হবে। অনেক কিছু মনে চলে যাবে এবং অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা হবে। সপ্তাহের শুরুতে ব্যয় বাড়তে পারে এবং উদ্বেগ থাকবে। স্বাস্থ্যও কিছুটা নড়বড়ে হবে। মাঝখানে পরিস্থিতির উন্নতি হবে, মন শান্ত থাকবে এবং আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আপনি পাবেন।
সিংহ রাশির রাশি- সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা সুস্থ থাকবেন। ভালোবাসা, সন্তান ও ব্যবসার অবস্থা ভালো থাকবে। সপ্তাহের শুরুতে, আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে এবং সুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে। মাঝখানে খরচ বাড়বে এবং মন কিছুটা বিচলিত হবে।
কন্যা রাশি- কন্যা রাশির রাশির জন্য সপ্তাহটি ভালো। স্বাস্থ্য, ভালোবাসা ও ব্যবসা ভালো থাকবে। সপ্তাহের শুরুতে আদালত বা আটকে থাকা কাজে সাফল্য পাবেন। মাঝখানে আর্থিক লাভ হবে এবং ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। শেষ পর্যন্ত, মন কিছুটা বিরক্ত হতে পারে, তবে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে থাকবে।
তুলা রাশি রাশি- তুলা রাশির জাতক-যুবতীরা এই সপ্তাহে সরকারি কাজে উপকার পাবেন। পরিবারের বৃত্ত বাড়বে। সপ্তাহের শুরুতে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে এবং ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। মাঝখানে ব্যবসা জোরদার হবে এবং আদালতের মামলাগুলিতে স্বস্তি পাবে।
বৃশ্চিক রাশি- বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য সপ্তাহটি কিছুটা সতর্ক। রাগ এবং তাড়াহুড়ো ক্ষতির কারণ হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে আঘাত বা অস্বস্তি এড়িয়ে চলুন। মাঝখানে শক্তি বাড়বে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। শেষ পর্যন্ত, ব্যবসায় উত্থান-পতন হবে, তবে পরিস্থিতি পরিচালনাযোগ্য হবে।
ধনু রাশি- ধনু রাশির জন্য সপ্তাহটি কিছুটা দুর্বল হতে পারে। ব্যয় বেশি হবে এবং মন বিরক্ত হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনি আপনার স্ত্রী এবং চাকরি সম্পর্কিত সুসংবাদ পাবেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, আঘাত বা ক্ষতির যোগফল রয়েছে।
মকর রাশি- সপ্তাহটি মকর রাশির জন্য ভাল। আয়ের নতুন পথ খুলবে এবং পুরনো উৎসও কাজ করবে। সপ্তাহের শুরুতে আধিপত্য থাকবে এবং জ্ঞান বাড়বে। মাঝখানে আপনি আপনার স্ত্রী এবং চাকরিতে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন। শেষ পর্যন্ত একটু সাবধানে থাকুন, কিছু ঝামেলা হতে পারে।
কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির জাতীয়রা সরকারি বিষয়ে সমর্থন পাবেন, তবে ব্যবসায় ভুল লোকদের থেকে দূরে থাকবেন। সপ্তাহের শুরুতে শিশুদের স্বাস্থ্য ও প্রেমের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে স্বাস্থ্যের কিছুটা অবনতি হতে পারে। সপ্তাহান্তটি মনোরম হবে, তবুও আপনার এবং আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। একটি তামার আইটেম দান করুন।
মীন রাশি - মীন রাশির লোকদের স্বাস্থ্য, প্রেম এবং ব্যবসা ভাল থাকবে, তবে ভাগ্যে উত্থান-পতন থাকবে। সপ্তাহের শুরুতে ঘরোয়া উত্তেজনা থাকতে পারে, তবে সম্পত্তি বা যানবাহনের যোগফলও তৈরি করা হবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে মানসিক সিদ্ধান্ত নেবেন না। সপ্তাহের শেষে ঝামেলার পরে জয় আপনার হবে। শিবের জলভিষেক করুন।
