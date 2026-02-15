Edit Profile
    মহাদেবকে অনেকে আশুতোষ নামেও ডাকেন, মহাশিবরাত্রিতে এই নামটি আরও প্রাসঙ্গিক কেন

    মহাশিবরাত্রির পুণ্য লগ্নে এই নামটি ভক্তদের মুখে মুখে ফেরে। কেন শিবের আর এক নাম আশুতোষ? জানেন কি আপনি? 

    Published on: Feb 15, 2026 5:58 PM IST
    By Suman Roy
    দেবদাদিদেব মহাদেব অনন্ত গুণের অধিকারী। ভক্তরা তাঁকে কখনও 'নীলকণ্ঠ', কখনও 'মহাকাল', আবার কখনও 'ভোলেনাথ' নামে ডাকেন। তবে তাঁর সমস্ত নামের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় ও তাৎপর্যপূর্ণ নাম হলো 'আশুতোষ'। বিশেষ করে মহাশিবরাত্রির পুণ্য লগ্নে এই নামটি ভক্তদের মুখে মুখে ফেরে। কেন শিবের আর এক নাম আশুতোষ? এর পেছনে লুকিয়ে থাকা পৌরাণিক রহস্য এবং মহাশিবরাত্রিতে এর প্রাসঙ্গিকতা জেনে নিন।

    'আশুতোষ' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও গূঢ় অর্থ

    'আশুতোষ' শব্দটি সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত— 'আশু' এবং 'তোষ'।

    • আশু: এর অর্থ হলো 'শীঘ্র' বা 'খুব দ্রুত'।
    • তোষ: এর অর্থ হলো 'তুষ্ট হওয়া', 'সন্তোষ লাভ করা' বা 'প্রসন্ন হওয়া'।

    অর্থাৎ, যিনি খুব সামান্য আরাধনাতেই দ্রুত সন্তুষ্ট হন, তিনিই হলেন আশুতোষ। হিন্দু দেবমন্ডলীর মধ্যে মহাদেবই একমাত্র দেবতা, যাঁকে তুষ্ট করতে কোনো জটিল যাগযজ্ঞ বা মহার্ঘ্য উপাচারের প্রয়োজন হয় না। কেবল ভক্তিভরে এক ঘটি জল আর একটি বেলপাতা দিলেই তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

    আশুতোষ নামের নেপথ্যে পৌরাণিক কাহিনি

    মহাদেবকে 'আশুতোষ' বলার পেছনে পুরাণে একাধিক কাহিনী বর্ণিত আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ভস্মাসুর বধ এবং সমুদ্র মন্থনের কাহিনী।

    • ভস্মাসুরের বরদান ও শিবের সরলতা

    একবার ভস্মাসুর নামে এক অসুর অমরত্ব লাভের আশায় মহাদেবের কঠোর তপস্যা শুরু করে। শিব এতটাই সরল এবং দয়ালু যে, অসুরের উদ্দেশ্য বিচার না করেই তিনি দ্রুত প্রকট হন। ভস্মাসুর বর চাইল যে, সে যাঁর মাথায় হাত রাখবে, সেই ব্যক্তিই ভস্মীভূত হয়ে যাবে। আশুতোষ মহাদেব বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তাকে সেই বর দিয়ে দিলেন। যদিও পরবর্তীতে এই বরের কারণে শিব নিজেই বিপদে পড়েছিলেন এবং ভগবান বিষ্ণু মোহিনী রূপ ধারণ করে তাঁকে রক্ষা করেন, তবুও এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে শিব কতটা দ্রুত তাঁর ভক্তকে (তা সে অসুরই হোক না কেন) আশীর্বাদ করেন।

    • সমুদ্র মন্থন ও হলাহল পান

    সমুদ্র মন্থনের সময় যখন মারণাত্মক বিষ 'হলাহল' উঠে এল, তখন সৃষ্টি রক্ষার জন্য দেবতারা শিবের শরণাপন্ন হন। শিব দেবতাদের প্রার্থনা শুনে মুহূর্তের মধ্যে সেই বিষ পান করতে রাজি হয়ে যান। নিজের প্রাণের মায়া না করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করতে তাঁর এই যে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত, তাও তাঁর 'আশুতোষ' চরিত্রের এক অনন্য দিক।

    মহাশিবরাত্রিতে কেন 'আশুতোষ' নামের এত মহিমা?

    মহাশিবরাত্রি হলো শিব ও শক্তির মিলনের রাত। জ্যোতিষশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক মতে, এই রাতে মহাজাগতিক শক্তি এমন এক অবস্থায় থাকে যে মানুষের প্রার্থনা খুব দ্রুত ব্রহ্মাণ্ডে পৌঁছায়।

    ১. সহজ আরাধনা: যারা সারা বছর কঠিন নিয়মে পূজা করতে পারেন না, মহাশিবরাত্রির একটি দিন উপবাস থেকে তাঁর নাম নিলে তিনি প্রসন্ন হন। আশুতোষ বলেই তিনি এই বিশেষ রাতে তাঁর ভক্তদের জন্য আশীর্বাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।

    ২. পাপ মুক্তি: বিশ্বাস করা হয়, ভক্তিভরে কেউ যদি অজান্তেও এই রাতে শিবের মাথায় জল ঢালেন (যেমনটি শিকারি ব্যাধের কাহিনীতে বর্ণিত আছে), আশুতোষ মহাদেব তাঁর পূর্বজন্মের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন।

    ৩. মনোবাঞ্ছা পূরণ: অবিবাহিত মেয়েদের সুপাত্র লাভ বা কেরিয়ারে বাধা দূর করতে 'আশুতোষ' মন্ত্র জপ করা এই রাতে অত্যন্ত ফলদায়ক।

    জ্যোতিষশাস্ত্রীয় তাৎপর্য

    ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, মহাদেব হলেন চন্দ্রের নিয়ন্ত্রক। যাঁদের জন্মছকে চন্দ্র (Moon) দুর্বল বা নিচস্থ, তাঁদের জন্য শিবের 'আশুতোষ' রূপের আরাধনা এক অব্যর্থ ঔষধ।

    • এই নাম জপ করলে মানসিক অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা দ্রুত দূর হয়।
    • মহাশিরাত্রির রাতে 'ওঁ আশুতোষায় নমঃ' মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করলে কালসর্প দোষ বা রাহু-কেতুর অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

    মহাদেব কেবল সংহারকর্তা নন, তিনি পরম করুণাময় পিতা। তিনি আমাদের শেখান যে, শুদ্ধ মন থাকলে ঈশ্বরকে পাওয়া কঠিন কিছু নয়। আজকের এই ব্যস্ত জীবনে যেখানে ভক্তি দেখানোর চেয়ে আড়ম্বর বেশি, সেখানে 'আশুতোষ' নামটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে— ঈশ্বর কেবল ভালোবাসা ও সরলতার কাঙাল।

