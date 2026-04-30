    Cancelled Trains in Howrah-Sealdah: ৪৯ লোকাল ট্রেন বাতিল হাওড়া-শিয়ালদায়, চলবে না ২ মেমুও, কোনগুলি? রইল পুরো তালিকা

    Cancelled Trains in Howrah-Sealdah: ৪৯টি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকছে হাওড়া এবং শিয়ালদা শাখায়। চলবে না দুটি মেমু এক্সপ্রেসও। কোন কোন ট্রেন বাতিল থাকছে? রইল পুরো তালিকা। জেনে নিন যে কোন লাইনে কোন ট্রেনগুলি চলবে না?

    Published on: Apr 30, 2026 8:49 PM IST
    By Ayan Das
    Cancelled Trains in Howrah-Sealdah: বিভিন্ন অংশে কাজের জন্য হাওড়া এবং শিয়ালদা শাখায় ৫১টি ট্রেন বাতিল করা হল। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ২ মে (শনিবার) হাওড়া শাখায় ২৬টি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকছে। আগামী রবিবার (৩ মে) হাওড়ায় বাতিল থাকবে ১১টি লোকাল ট্রেন। সেইসঙ্গে আগামী ৪ মে (সোমবার) এবং ৫ মে (মঙ্গলবার) মিলিয়ে মোট চারটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে হাওড়া শাখায়। আবার ৩ মে শিয়ালদা শাখায় চারটি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকছে। ৩ মে শিয়ালদা শাখায় বাতিল থাকছে ছ'টি লোকাল ট্রেন।

    হাওড়া ও শিয়ালদায় ৫১টি ট্রেন লোকাল ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    ২ মে হাওড়া শাখায় কোন কোন লোকাল ট্রেন বাতিল?

    ১) কাটোয়া – হাওড়া: ৩৭৯১৮, ৩৭৯২০, ৩৭৯২২

    ২) কাটোয়া – ব্যান্ডেল: ৩৭৭৪৪, ৩৭৭৪৬, ৩৭৭৪৮

    ৩) হাওড়া – কাটোয়া: ৩৭৯১৩, ৩৭৯১৫, ৩৭৯১৭

    ৪) হাওড়া – ব্যান্ডেল: ৩৭৭৪৭, ৩৭৭৪৯, ৩৭৭৫১

    ৫) হাওড়া – ব্যান্ডেল: ৩৭২৮৩, ৩৭২৮৫, ৩৭২৮৭, ৩৭২৮৯, ৩৭২৯১

    ৬) হাওড়া – তারকেশ্বর: ৩৭৩৪৯, ৩৭৩৫১

    ৭) হাওড়া – বর্ধমান: ৩৭৮৫৭

    ৮) ব্যান্ডেল – হাওড়া: ৩৭২৮৬, ৩৭২৮৮, ৩৭২৯০

    ৯) গোঘাট – হাওড়া: ৩৭৩৮২, ৩৭৩৮৪

    ১০) বর্ধমান – হাওড়া: ৩৭৮৫৪

    ৩ মে হাওড়া শাখায় কোন কোন লোকাল ট্রেন বাতিল?

    ১) হাওড়া – ব্যান্ডেল: ৩৭২১১, ৩৭২১৩

    ২) হাওড়া – গোঘাট: ৩৭৩৭১, ৩৭৩৭৩

    ৩) হাওড়া – তারকেশ্বর: ৩৭৩১১

    ৪) হাওড়া – বর্ধমান: ৩৭৮১১, ৩৭৮১৩, ৩৭৮১৫

    ৫) ব্যান্ডেল – হাওড়া: ৩৭৮১২, ৩৭৮১৪, ৩৭৮১৬

    ২ মে শিয়ালদা শাখায় কোন কোন লোকাল ট্রেন বাতিল?

    ১) কাটোয়া – শিয়ালদা: ৩১১১২

    ২) শিয়ালদা – কাটোয়া: ৩১১১১

    ৩) শিয়ালদা-ডানকুনি লোকাল: আপ ৩২২৪৯ এবং ডাউন ৩২২৫২

    ৩ মে শিয়ালদা শাখায় কোন কোন লোকাল ট্রেন বাতিল?

    ১) শিয়ালদা-হাবরা লোকাল: আপ ৩৩৬৫১ এবং ডাউন ৩৩৬৫২

    ২) শিয়ালদা-ডানকুনি লোকাল: আপ ৩২২১১, আপ ৩২২১৩, ডাউন ৩২২১২, ডাউন ৩২২১৪

    ৪ মে ও ৫ মে কোন কোন ট্রেন বাতিল থাকবে?

    ১) হাওড়া-গোঘাট লোকাল: ৩৭৩৮৯ (৪ মে)

    ২) গোঘাট-হাওড়া লোকাল: ৩৭৩৮৪ (৪ মে)

    ৩) বর্ধমান-হাওড়া মেমু প্যাসেঞ্জার: ৬৩৫০২ (৪ মে)

    ৪) হাওড়া-বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার: ৬৩৫০১ (৫ মে)

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।

