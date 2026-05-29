Squall speed in Kolkata: কলকাতায় ৮৮ কিমি বেগে ঝড়, দমদমে কত? বন্ধ এই লাইনের ট্রেন, ব্যাহত মেট্রো পরিষেবাও

Squall speed in Kolkata: কলকাতায় ৮৮ কিমি বেগে ঝড়, দমদমে কত? বন্ধ এই লাইনের ট্রেন, ব্যাহত মেট্রো পরিষেবাও
Squall speed in Kolkata: কলকাতায় ঘণ্টায় ৮৮ কিলোমিটার বেগে ঝড় হল। প্রবল বজ্রপাত ও ঝড়-বৃষ্টির জেরে শিয়ালদা শাখায় ব্যাহত হয় লোকাল ট্রেন পরিষেবা। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে কিছুক্ষণের জন্য পরিষেবা কাটছাঁট করা হয়।
ভয়ংকর গরমের পরে স্বস্তির ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। এমনকী কলকাতায় ঝড়ের সর্বোচ্চ বেগ ঘণ্টায় ৮৮ কিলোমিটারের গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলেছে। খুব একটা পিছিয়ে ছিল না দমদমও। দমদমে ঝোড়ো হাওয়ার সর্বোচ্চ বেগ ছিল ঘণ্টায় ৭৪ কিমি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে বলা হয়েছে, ‘আজ দুপুর ২ টো ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ২ টো ৪৭ মিনিটের মধ্যে কলকাতার আলিপুরে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৮৮ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়েছে। আবার দুপুর ২ টো ২৯ মিনিট থেকে দুপুর ২ টো ৩০ মিনিটের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার দমদমে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৭৪ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গিয়েছে।’
ব্যাহত লোকাল ট্রেন পরিষেবা
আর সেই পরিস্থিতিতে ব্যাহত হয়েছে শিয়ালদা শাখার লোকাল ট্রেন এবং কলকাতা মেট্রোর পরিষেবা। ঝড়ের জেরে শিয়ালদা-বনগাঁ শাখার মধ্যমগ্রাম স্টেশনের ওভারহেড তার ছিঁড়ে যায়। তার জেরে লোকাল ট্রেন পরিষেবা বন্ধ ছিল শিয়ালদা-বারাসত শাখায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে ট্রেন চলাচল শুরু হয় সেখানে। পরিষেবা ব্যাহত হয় শিয়ালদা দক্ষিণ শাখাতেও। বাবুঘাটে লাইনে পড়ে যায় গাছ। এক স্থানীয় ব্যক্তি আহত হয়েছেন বলেও প্রাথমিকভাবে দাবি করা হয়েছে।
কলকাতা মেট্রোর পরিষেবাও ব্যাহত হয়
আবার প্রবল বজ্রপাত ও ঝড়-বৃষ্টির জেরে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে কিছুক্ষণের জন্য পরিষেবা কাটছাঁট করা হয়। মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয়েছে, ‘ঝড় ও ভারী বর্ষণের সময় (যাত্রীদের) নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দুপুর ২ টো ৫৫ মিনিট থেকে দুপুর ৩ টে ১৬ মিনিট পর্যন্ত গিরিশ পার্ক এবং মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনের মধ্যে সীমিত পরিষেবা চালু ছিল। এরপর স্বাভাবিক পরিষেবা পুনরায় চালু করা হয়।’
গাছ পড়ল, ক্ষতিগ্রস্ত শপিং মল
তাছাড়াও কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন প্রান্তের রাস্তায় গাছ ভেঙে পড়েছে। সল্টলেক, ময়দান, গল্ফগ্রিন এলাকায় ভেঙে পড়েছে গাছ। সল্টলেকে একটি গাড়ির উপরে গাছ ভেঙে পড়ে। তবে গাড়ির ভিতরে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বরাতজোরে রক্ষা পান। আবার দক্ষিণ কলকাতার একটি শপিং মলের কাচের একাংশ খুলে গিয়েছে। তবে কোনওরকম বিপদ হয়নি।
