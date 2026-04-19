Rain Forecast till 25th April: গরমের জন্য টানা ৭ দিন সতর্কতা জারি, বৃষ্টিও হবে কয়েকটি জেলায়, বৃহস্পতিতে ৯টিতে

Rain Forecast till 25th April: গরমের জন্য টানা ৭ দিন সতর্কতা জারি, বৃষ্টিও হবে কয়েকটি জেলায়, বৃহস্পতিতে ৯টিতে
Rain Forecast in South Bengal till 25th April: গরমের জন্য টানা সাতদিন সতর্কতা জারি করা হল দক্ষিণবঙ্গের পাঁচটি জেলায়। সেইসঙ্গে বৃষ্টিও হবে কয়েকটি জেলায়। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সবথেকে বেশি ন'টি জেলায় বৃষ্টি হবে বৃহস্পতিবার।
আজ থেকে আরও পারদ চড়তে চলেছে দক্ষিণবঙ্গের। বাড়বে ভ্যাপসা গরম এবং আর্দ্রতাজনিত আর্দ্রতাও। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী চারদিনে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (দিনের তাপমাত্রা) তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। পরবর্তী তিনদিনে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। আজ, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার দক্ষিণবঙ্গের পাঁচটি জেলায় (পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, এবং পশ্চিম বর্ধমান) হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ওই জেলাগুলিতে ভ্যাপসা গরম এবং আর্দ্রতাজনিত আর্দ্রতা অত্যন্ত বেশি থাকবে। তারইমধ্যে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
আগামী কয়েকদিনে কোন কোন জেলায় বৃষ্টি হবে?
১) রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সাতটি জেলার (পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ) একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে। বাকি আটটি জেলার (কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান এবং নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।
২) সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে। বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।
৩) মঙ্গলবার এবং বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। কোনও জেলায় বৃষ্টি হবে না।
৪) বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে।
৫) শুক্রবার এবং শনিবার দক্ষিণবঙ্গের চারটি জেলার (পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে।
