    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Rain Forecast till 25th April: গরমের জন্য টানা ৭ দিন সতর্কতা জারি, বৃষ্টিও হবে কয়েকটি জেলায়, বৃহস্পতিতে ৯টিতে

    Rain Forecast in South Bengal till 25th April: গরমের জন্য টানা সাতদিন সতর্কতা জারি করা হল দক্ষিণবঙ্গের পাঁচটি জেলায়। সেইসঙ্গে বৃষ্টিও হবে কয়েকটি জেলায়। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সবথেকে বেশি ন'টি জেলায় বৃষ্টি হবে বৃহস্পতিবার।

    Published on: Apr 19, 2026 9:01 AM IST
    By Ayan Das
    আজ থেকে আরও পারদ চড়তে চলেছে দক্ষিণবঙ্গের। বাড়বে ভ্যাপসা গরম এবং আর্দ্রতাজনিত আর্দ্রতাও। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী চারদিনে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (দিনের তাপমাত্রা) তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। পরবর্তী তিনদিনে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। আজ, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার দক্ষিণবঙ্গের পাঁচটি জেলায় (পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, এবং পশ্চিম বর্ধমান) হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ওই জেলাগুলিতে ভ্যাপসা গরম এবং আর্দ্রতাজনিত আর্দ্রতা অত্যন্ত বেশি থাকবে। তারইমধ্যে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

    গরমের মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি হবে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    গরমের মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি হবে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    আগামী কয়েকদিনে কোন কোন জেলায় বৃষ্টি হবে?

    ১) রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সাতটি জেলার (পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ) একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে। বাকি আটটি জেলার (কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান এবং নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    আরও পড়ুন: Mamata on Tukde Tukde Gang: BJP আসল ‘টুকরে টুকরে গ্যাং’, TMC প্রার্থীকে মেরে ফেলতে চায় ওরা, বিস্ফোরক মমতা

    ২) সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে। বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    ৩) মঙ্গলবার এবং বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। কোনও জেলায় বৃষ্টি হবে না।

    আরও পড়ুন: Mamata Banerjee: 'কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, শিলিগুড়িটাই হারিয়ে যাবে', ডিলিমিটেশন নিয়ে বিস্ফোরক মমতা

    ৪) বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে।

    আরও পড়ুন: Grape Safety Tips: 'বিষাক্ত' আঙুর বিক্রি হচ্ছে, কীভাবে ধরবেন? পরিষ্কার করে খাবার টিপস দিলেন ডাক্তার

    ৫) শুক্রবার এবং শনিবার দক্ষিণবঙ্গের চারটি জেলার (পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে।

    • Ayan Das
      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

    Home/Bengal/Rain Forecast Till 25th April: গরমের জন্য টানা ৭ দিন সতর্কতা জারি, বৃষ্টিও হবে কয়েকটি জেলায়, বৃহস্পতিতে ৯টিতে
