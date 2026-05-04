Aroop Biswas loses at Tollygunj: মেসিকে 'দেখতে দেননি', সেই অরূপ বিশ্বাসকে বিধানসভায় ঢুকতে দিল না টালিগঞ্জ, হারলেন

Aroop Biswas loses at Tollygunj: মেসিকে 'দেখতে দেননি', সেই অরূপ বিশ্বাসকে বিধানসভায় ঢুকতে দিল না টালিগঞ্জ, হারলেন
Aroop Biswas loses at Tollygunj: গত ডিসেম্বরে যুবভারতীতে লিওনেল মেসির সঙ্গে ছিলেন অরূপ বিশ্বাস।
যুবভারতীতে মেসি-কাণ্ডে অন্যতম ‘ভিলেন’ ছিলেন। সেই হেভিওয়েট তথা বিদায়ী মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস নিজের খাসতালুক টালিগঞ্জে হেরে গেলেন। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ৬,০১৩ ভোটে হেরে গিয়েছেন অরূপ। তিনি ৮২,৩৯৪ ভোট পেয়েছেন। আর বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারীর পক্ষে পড়েছে ৮৮,৪০৭টি ভোট। যে টালিগঞ্জে ২০২১ সালের বিধানসভা আসনে অরূপের প্রতীকে ১,০০,৪৯১ ভোট পড়েছিল। জিতেছিলেন প্রায় ৫০,০০০ ভোটে। তবে সেইসময় বিরোধী ভোট ভাগাভাগির সুবিধা পেয়েছিলেন। এবার সিপিআইএম ৩০,০০০-র বেশি ভোট টানলেও শেষপর্যন্ত বাজিমাত করেছে বিজেপি।
মেসি-কাণ্ডের পরে রোষের মুখে অরূপ
এমনিতে মেসি-কাণ্ডের পর থেকে অরূপের উপরে ক্ষোভে ফুঁসছিলেন ফুটবলপ্রেমীদের একাংশ। কারণ মেসি যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন যুবভারতীতে চরম বিশৃঙ্খলা হয়েছিল। আর সেইসময় অরূপ সারাক্ষণ ফুটবল রাজপুত্রের গা ঘেঁষে ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ উঠেছিল, যে দর্শকরা টাকা দিয়ে টিকিট কেটে গ্যালারি থেকে মেসিকে দেখতে চাইছিলেন এক মুহূর্তের জন্য, তাঁদের অধিকাংশই এক পলকের জন্যও আর্জেন্তিনার মহাতারকাকে দেখতে পাননি। তারপর পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল।
সেই পরিস্থিতিতে অরূপ টালিগঞ্জে হেরে যাওয়ার পরে অনেকে কটাক্ষ করে বলেছেন যে মেসিকে 'দেখতে দেননি', সেই অরূপ বিশ্বাসকে বিধানসভায় ঢুকতে দিল না টালিগঞ্জ। কারণ টালিগঞ্জের বিধায়ক হতে পারলেন না বিদায়ী মন্ত্রী।
