Saugata Roy 'Chor' Slogan: নিজের এলাকায় সৌগতকে ‘বুড়ো চোর’ স্লোগান, ছোড়া হল কাঁচা ডিমও, বিজেপি বলল……

Saugata Roy 'Chor' Slogan: নিমতা থানার সামনে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে দমদমের তৃণমূল সাংসদকে লক্ষ্য করে ‘চোর’ স্লোগানই দেওয়া হয়। তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে একের পর এক ডিম ছোড়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তবে সাংসদের গায়ে কোনও ডিম লাগেনি। পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিমতা থানা চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সৌগতের দবি, ঘটনার পিছনে বিজেপি আছে। যদিও বিজেপির দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে পদ্মশিবিরের কোনও যোগ নেই। যে ঘটনা ঘটেছে, তা অবাঞ্চিত। কিন্তু মোটেও অস্বাভাবিক নয় এরকম ঘটনা।
ঠিক কী ঘটেছিল নিমতায়?
তৃণমূলের দাবি, নিমতা এবং উত্তর দমদমের বিভিন্ন এলাকায় কাউন্সিলর ও কর্মীদের উপরে হামলা চালানো হচ্ছে। সেই হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে এবং নিরাপত্তার দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার নিমতা থানায় আসেন দমদমের সাংসদ। সেখানে তিনি পুলিশের কাছে একটি স্মারকলিপি বা ডেপুটেশন জমা দেন।
গাড়িতে কাঁচা ডিম ছোড়া হয়
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তৃণমূল সাংসদ যখন ডেপুটেশন জমা দিয়ে থানা চত্বর থেকে বের হচ্ছিলেন, তখনই আচমকা একদল মানুষ তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরেন। সাংসদকে উদ্দেশ্য করে তীব্র ভাষায় স্লোগান দেওয়া শুরু হয়। ‘চোর-চোর’ স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা থানা চত্বর। ‘বুড়ো চোর’ স্লোগান দেওয়া হয়। সৌগতের গাড়ি লক্ষ্য করে কাঁচা ডিম ছোড়া হয়। ডিমগুলি সরাসরি সাংসদের গাড়ির কাচে ও বডিতে গিয়ে পড়ে।
সৌগতের অভিযোগ, পালটা বিজেপি
গোটা ঘটনাটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যা দিয়েছেন সৌগত। সরাসরি বিজেপির দিকে আঙুল তুলে সৌগত দাবি করেছেন, যখন থানা থেকে বের হচ্ছিলেন, তখন কয়েকজন বিজেপি সমর্থক সেখানে জড়ো হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি করেন। তাঁরা কেবল স্লোগানই দেননি, গাড়ি লক্ষ্য করে ডিমও ছুড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বুকে এই ধরনের নোংরা ও প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।
তৃণমূল সাংসদের এই গুরুতর অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে দলের সাংগঠনিক কোনও সম্পর্ক নেই। এটি আসলে সদ্য প্রাক্তন শাসক দলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের জমায়েত ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।
