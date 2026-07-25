মমতা ককরোচদের আন্দোলনে যাবেন শুনেই ইস্তফা ধর্মেন্দ্র প্রধানের! দাবি উপাসনার
মমতা ককরোচদের আন্দোলনে যাবেন শুনেই ইস্তফা ধর্মেন্দ্র প্রধানের! দাবি উপাসনার
ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) বিক্ষোভে যোগ দিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই সিজেপির প্রথম দাবি মেনে ইস্তফা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। কেন্দ্রীয় সরকার বাকি দুটি দাবি মেনে নেওয়ায় যন্তর মন্তরের ধরনাই তুলে নিয়েছে সিজেপি। সেই আবহে সংবাদমাধ্যম টিভি নাইন বাংলার সাক্ষাৎকারে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী উপাসনা চৌধুরী দাবি করলেন, মমতা যে সোমবার দিল্লিতে যাচ্ছেন, সেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ার পরই তড়িঘড়ি ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ দেন। মমতা যদি পাঁচদিন আগে বলতেন যে তিনি দিল্লিতে যাবেন, তাহলে হয়তো পাঁচদিন আগেই ধর্মেন্দ্র পদত্যাগ করে দিতেন। আর মমতা গেলে আরও বড়-বড় নেতা ইস্তফা দিতেন বলে দাবি করেছেন উপাসনা।
মমতাকে ধন্যবাদ CJP-র প্রতিষ্ঠাতার
এমনিতে একটি মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে, ককরোচদের ধরনা তুলে নেওয়ায় আপাতত আর দিল্লি যাচ্ছেন না মমতা। শনিবার রাতে নাকি তাঁকে ফোন করেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। তাঁদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানোয় মমতাকে ধন্যবাদ জানান বলে সূত্রের খবর।
- ABOUT THE AUTHORAyan Das
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More