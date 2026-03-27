WB Rain Forecast on 27th March: ৬০ কিমি বেগে ঝড় ১৭ জেলায়, হবে শিলাবৃষ্টি ও ভারী বৃষ্টিও, আজ দুর্যোগ চলবে বাংলায়

WB Rain Forecast on 27th March: ৬০ কিমি বেগে ঝড় ১৭ জেলায়, হবে শিলাবৃষ্টি ও ভারী বৃষ্টিও, আজ দুর্যোগ চলবে বাংলায়
আজ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড় উঠবে। কোনও কোনও জেলায় ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। ভারী বৃষ্টি হবে কয়েকটি জেলায়। কয়েকটি জেলায় জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতাও। আজ পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলার আবহাওয়া কেমন থাকবে?
আজ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হল। ঝোড়ো হাওয়া বইবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও। সার্বিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জায়গায় ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এমনকী ভারী বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টিরও সতর্কতা জারি করা হয়েছে কয়েকটি জেলায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারের একটি বা দুটি অংশে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। শিলাবৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির একটি বা দুটি অংশে।
উত্তরবঙ্গের কোন জেলায় বৃষ্টির দাপট কেমন থাকবে?
সার্বিকভাবে আজ উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার) অধিকাংশ অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের বাকি তিনটি জেলার (উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) অনেকাংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে।
আরও পড়ুন: Social Media KYC Proposal: ব্যাঙ্কের মতোই সোশ্যাল মিডিয়ায় KYC বাধ্যতামূলক হচ্ছে? রিপোর্ট জমা সরকারের কাছে
দক্ষিণবঙ্গের কোন জেলায় বৃষ্টির দাপট কেমন থাকবে?
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আজ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) অনেকাংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে।
আরও পড়ুন: India Govt on Lockdown Chances: আজ থেকেই লকডাউন ভারতে? মোদীর বৈঠকের আগেই বড় ঘোষণা কেন্দ্রের
উত্তরবঙ্গের কোন জেলায় ঝড়ের বেগ কত থাকবে?
আজ উত্তরবঙ্গের সব জেলায় (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটর বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। সেজন্য প্রতিটি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গের কোন জেলায় ঝড়ের বেগ কত থাকবে?
১) আজ দক্ষিণবঙ্গের ছ'টি জেলায় (কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
আরও পড়ুন: Nepal PM Balendra Shah Balen: ভারতে পড়াশোনা, ‘বলিদান’ গান- ৩৫ বছরে নেপালের প্রধানমন্ত্রী এই বালেন আসলে কে?
২) হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কারণ ওই জেলাগুলিতে ঝড়ের তীব্রতা আরও বেশি থাকবে। ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিমি বেগে ঝড় উঠবে।
